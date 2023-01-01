Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» О чём мечтает город? В Центральном выставочном зале открылась первая выставка к 300-летию Перми Поделиться Твитнуть

Вся деятельность Центрального выставочного зала в наступившем году так или иначе связана с юбилеем города: кроме собственной площадки, будут задействованы спешно готовящиеся к открытию для публики «Королёвские номера», есть и несколько проектов баннерных выставок на открытых пространствах.

Татьяна Тоболова

Первая выставка неизбежно должна была стать программной, и она такой стала: большая экспозиция Пермского отделения Союза художников РФ, по единодушному мнению наблюдателей, получилась «даже лучше, чем ожидалось». Подбором работ занимался целый кураторский цех: искусствовед Ольга Клименская, председатель творческого союза Елена Постнова, заведующая кафедрой живописи и композиции Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества (УФРАЖВиЗ) и по совместительству — ведущий живописец Перми Татьяна Нечеухина, а зал, посвящённый художникам театра, курировал Юрий Лапшин.

Всем памятны несколько юбилейных выставок Союза художников, где строго соблюдались принципы историчности и представительности: обязательно показывали работы за несколько прошлых лет и почтительно расшаркивались перед всеми народными и заслуженными. Здесь же преимущественно свежие работы, и упор делается не на имена, а на качество и содержание. Чувствуется, что кураторы стремились не только показать широту и разнообразие пермской художественной жизни, но и создать какой-то образ города, пусть самый обобщённый.

Интерьер выставочного зала захватывает и внушает почтение с порога: классическая развеска, не слишком плотная, но и не минималистичная, хорошо выставленный свет, обилие масштабных полотен. Выглядит так, будто пришёл не в провинциальный выставочный зал, а в хороший столичный музей.

Здесь, конечно же, много городских пейзажей, но они не доминируют, к тому же большинство из них — не столько фиксация натуры, сколько рефлексия, причём образ города может быть не только пермский: так, полиптих Валентина Жданова посвящён воспоминаниям о трагически утраченном прекрасном теремке пароходчиков Каменских в Суксуне.

Город и мир предстают в произведениях пермских художников как взаимопроникающие начала, а их синтез становится тонкой абстракцией, в которой архитектурные и космические образы лишь угадываются, как, например, в полиптихе Андрея Побережника «Некий мир».

В пейзажах есть как Пермь прошлого — например, в «Кафе «Космос» Кирилла Зибницкого, так и Пермь будущего, проглядывающая в «нео­новых» картинах Марии Колывановой. Есть Пермь гламурная и загадочная, как в «Дальнем береге» Максима Нурулина, есть игриво-теат­ральная, как в «Прогулках по городу» Ларисы Каменских, больше похожих на декорацию к спектаклю, чем на произведение интерьерной живописи, а есть предельно будничная, как, например, в «Окраине» одного из лидеров сурового уральского минимализма Александра Грекова: это бесхитростное изображение «спальных» пятиэтажек воспринимается щемяще из-за своей «нечернушной» простоты и подлинности.

Город у пермских художников неисчерпаем по количеству настроений и подтекстов, в том числе мечтаний, вынесенных в заголовок выставки — «Мечты большого города» (6+).

Выставка очень представительная. Здесь есть все техники: живописные, графические, скульп­турные и декоративно-прикладные. Множество жанров и стилей. Абсолютно «скрепные» парные портреты Михаила Курбатова — «Строгановы», «Татищев и де Геннин», «Модерах и Кашкин» — впритык соседствуют с абстрактной «Золотенью» Анатолия Френкеля; портрет Евгения Широкова, написанный его ученицей Валентиной Соловьёвой абсолютно в традициях мастера, переглядывается с «Пролетарским натюрмортом» Ксении Козловой, где в качестве одного из элементов — портрет Ленина, окружённый заскорузлыми ботинками и видавшими виды рабочими перчатками, а через стенку от «Широкова» расположилась «Парма» Юлии Пермяковой — символический портрет женщины-земли.

Классическая бронза в экспрессивных работах Рафаэля Гусейнова, старый металл скульптур Рустама Исмагилова, опять бронза, но ярко патинированная, в миниатюрах Альфиза Сабирова, разноцветно отливающий никель в сюрреалистической «Каме» Алексея Залазаева, сталь и алюминий в ювелирных абстракциях Веры Колесниковой… Текстиль почти так же разнообразен, как металл, — монохромные панно Ольги Субботиной и гобелены Бориса Юрчатова.

Представили свои работы и виднейший мозаи­чист Перми Анатолий Чирцов, и наследник традиций пермской деревянной скульптуры сюзьвинский затворник Юрий Жарков, и легендарные династии красноясыльских камнерезов — Овчинниковы и Пихтовниковы.

Есть среди авторов активно работающие и много выставляющиеся, а есть очень редкие, но при этом по-настоящему культовые имена: впервые за много лет в ЦВЗ можно увидеть живопись Аркадия Амирханова, многие годы скрывающегося в нише книжной графики, но по-прежнему популярного у коллекционеров: его миниатюра 2022 года «Хороший день» — яркая и прелестная, с узнаваемой лёгкостью мазка и порывистыми линиями. В зале графики присутствует целая одна (это не ирония: у мастера работ мало, каждая — событие) работа Станислава Романовича Ковалёва — «Развалины. Старина глубокая», фантастика и по сюжету, и по технике исполнения: человек не способен создать это с помощью всего лишь угля и туши, если он, конечно, не волшебник.

Разумеется, здесь выставились все лидеры — Юрий Лапшин, Максим Каёткин, Татьяна Нечеу­хина. Последняя выложила в соцсети видео, на котором запечатлела стадии работы над картиной из экспозиции, чрезвычайно впечатлив пуб­лику строгостью к самой себе. «Не могу решить, какой вариант лучший», «Исследователи будущего будут снимать слой за слоем и спорить, какой из них основной», — комментируют френды. Картина, о которой идёт речь, — ироничный взгляд на взаимодействие поколений. На выставке она без названия, но условное название художница ей всё же дала: «ВК», что переводится как «ВКонтакте» или «В контакте», верно и то, и другое. Бабушка в гостях у внучки: девушка в длинной цветастой юбке ставит самовар, а старушка, нацепив очки, зависает в телефоне. Очень жизненная ситуация-перевёртыш!

Казалось бы, такое многообразие должно создавать впечатление разнобоя и эклектики и вовсе не претендовать на эстетическое единство; однако единство есть, его стержень — очень тщательный качественный отбор. Здесь и рука, и взгляд художника присутствуют в каждой работе. Проходных экспонатов нет, каждый — произведение искусства не только формально, но и сущностно.

Можно не любить современную академическую живопись и скульптуру, но мастерство подкупает всегда, равно как и свежий, оригинальный взгляд на привычные факты реальности, как, например, в картине Елены Мургиной-Загарских «Царские врата», где мальчик в толстовке с крылышками на спине (такие были в моде пару лет назад) смотрит на деревянную скульптуру — простодушный ангел наших дней лицом к лицу с ангелами прошлых веков.

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