Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Сеанс воскрешения» на бульваре Гагарина Забытая работа Александра Бродского предстала перед зрителями музея PERMM Поделиться Твитнуть

В Музее современного искусства PERMM 14 января открылась выставка одного экспоната: в отдельном зале на втором этаже впервые за 12 лет показана инсталляция Александра Бродского «Зима» (18+) из проекта «Населённый пункт: несколько эпизодов из жизни любимого города, рассказанные архитектором».

Никита Чунтомов

У этой работы удивительная история. Она изначально была создана для русского павильона X Венецианской биеннале архитектуры в 2006 году. Бродский был единственным автором этого павильона, где были выставлены и его реализованные проекты, и «бумажная архитектура», и инсталляции на урбанистические темы.

Тогда о проекте писали взахлёб все критики. «Коммерсантъ» так отозвался о «Зиме» и российском павильоне биеннале в целом:

«Отражённый в зеркалах дом превращается в город, а в окнах его жители заняты самыми разными делами — кто сном, кто сексом. Это ещё одна детская забава: подглядывать в театральный бинокль за соседями, надеясь узреть там что-то удивительное. А удивительного ничего нет, все заняты одним и тем же, и, множась в зеркалах, обыденность превращается в узор, деться от которого некуда, только самому стать его частью. В общем, нет у нас ни графиков, ни планов, но есть редкая на биеннале человеческая составляющая. И по эмоциональному впечатлению наш павильон многих оставляет позади. Это, конечно, совсем не про будущее города, с будущим у нас вообще большие проблемы, но зато ни у кого нет такого острого и красивого переживания прошлого».

В музее PERMM «Зима» была показана в 2010 году в рамках персональной выставки Александра Бродского «Инсталляции» (18+). Новый — первый за 12 лет — показ инсталляции должен был состояться в рамках большой выставки музейной коллекции к 13-летию PERMM в 2022 году, однако тогда работа не была представлена, так как требовала полного восстановления, процесс которого оказался длительным и трудоёмким.

…И вот нынче музей решил закрыть этот гештальт, восстановить «Зиму» и показать её зрителям. За несколько месяцев 2022 года команде музея под кураторством Наили Аллахвердиевой удалось самостоятельно восстановить чертежи и полностью реконструировать видеоинсталляцию на основе воспоминаний Алек­сандра Бродского и единичных сохранившихся фотографий. В процессе восстановления сотрудники музея то и дело совершали небольшие открытия: так, при распаковке частей конструкции внутри DVD-проигрывателей обнаружились оригинальные диски, совершенно сохранные.

Наиля Аллахвердиева пишет в социальных сетях:

«Друзья, у нас прекрасная история, мы решили восстановить проект Саши Бродского, который в разобранном виде с 2010 года хранился на складе музея, и никто не знал, как его собрать… Саша тоже ничего не смог найти. Мы два года пытались разобраться, и вот разобрались. Это было сложно, зато теперь всё сделано как следует, всё будет работать, разбираться и собираться… Саша вообще не думал, что её возможно восстановить, и это чудо!»

Слова «чудо» и «волшебство» всё время повторяются в речи музейщиков, рассказывающих об этой удивительной работе. «Зима» — это «живая» хрущёвка, пятиэтажный дом с заснеженной крышей, от которой периодически поднимается пар, а окна освещаются и гаснут, и в освещённых окнах происходит наполовину увиденная, наполовину угаданная обычная жизнь: люди ужинают, общаются, занимаются любовью… Зритель чувствует себя прохожим, ненароком подглядывающим за чужой жизнью, — думается, каждому жителю северных широт, где зимой рано темнеет, известен этот эффект нечаянного заглядывания в освещённые окна, когда кажется, что жизнь там непременно прекрасная.

«Хрущёвка» в инсталляции Бродского отражается в зеркальном лабиринте, создавая эффект бесконечного повторения, безысходности и в то же время уютной упорядоченности.

В общем, работа мистическая, метафорическая и очень глубокая.

Наиля Аллахвердиева, руководитель Музея современного искусства PERMM:

— «Зима», как и многие другие работы Бродского, говорит со зрителем о проблемах урбанизации и о безучастности городского пространства к жизни каждого конкретного человека.

Посмотреть на чудо специально приедет в Пермь автор — Александр Бродский, правда, дата его приезда пока неизвестна, но он уже оформил передачу «Зимы» в дар музею PERMM, пополнив тем самым одну из самых больших коллекций своих произведений, в которой уже находится несколько других инсталляций из серии «Населённый пункт: несколько эпизодов из жизни любимого города, рассказанные архитектором», в том числе самая знаменитая — интерактивный объект «Шарманка» (6+), где поворотом рычага зритель провоцирует снегопад в маленьком «спальном районе» в стеклянном «аквариуме».

«Зима» будет демонстрироваться в PERMM всю зиму — до начала марта. В октябре планируется её показ в одном из городов Пермского края.

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