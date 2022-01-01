Елена Синица «Люди готовы доплатить, лишь бы отдохнуть» Какие туристические направления стали самыми востребованными в новогодние каникулы Поделиться Твитнуть

Топ направлений

Сервис «Туту.ру» проанализировал авиа­билеты, купленные россиянами на период с 1 декабря 2022 года по 10 января 2023 года. Как выяснилось, подавляющее большинство (82%) перелётов у российских путешественников было внутри страны.

Средний чек туда и обратно по России — 13 107 руб. Так как Москва является большим транспортным хабом для многих путешественников, направления из столицы были наиболее востребованными. В десятке самых популярных маршрутов оказались перелёты в Санкт-Петербург. На их долю пришлось 3,7% спроса. Кроме этого, часто россияне летали в Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Махачкалу, Сочи, Казань, Самару, Уфу.

Из заграничных направлений лидируют страны ближнего зарубежья — туда отправились 13% от всех пассажиров. Среди самых популярных зарубежных стран для перелётов Узбекистан (17%), Армения (15%), Таджикистан (14%), Кыргызстан (11%), Беларусь (5%) и Казахстан (4%).

Среди заграничных направлений доля купленных билетов в Турцию составляет 8%, ОАЭ — 2%, Таиланд — 1%. Далее по интересу путешественников расположились Грузия, Сербия, Германия, Италия, Египет, Индонезия, Испания, Великобритания и Греция.

В прошлом году ситуация была похожей: 85% туристов летели по России, 12% — в ближнее зарубежье, 3% — в другие страны.

Куда летали пермяки

Что касается конкретно пермяков, то они традиционно выбирали для путешествий Москву и Санкт-Петербург, ведь обе столицы прекрасно украшены к празднику и предлагают разнообразные праздничные программы, делится гендиректор туристического агентства «Финист Трэвел» Ольга Молчанова.

Также ежегодно в каникулы пользуются спросом туры на горячие источники в Тюмень и Ижевск. Про красоты Пермского края жители тоже не забывают. Например, пермяки ездили в Каменный город, дополняет она.

Кроме того, в этом году впервые с доковидных времён открыли свои границы Индия (штат Гоа) и Таиланд (остров Пхукет).

«Туристы истосковались по этим направлениям, поэтому самолёты из Перми улетали полные, а те, кому мест не хватило, рассматривали вылеты из Екатеринбурга и Москвы. Цены, конечно, выросли, ведь страны долгое время были закрыты и теперь все навёрстывают упущенное», — комментирует эксперт.

Туристы стали меньше бояться бронировать туры заранее. На данный момент глубина бронирования 1—1,5 месяца. Вместе с этим началась продажа летних направлений по акции раннего бронирования, и сейчас самые выгодные цены на туры в Турцию или на курорты Краснодарского края, говорит Ольга Молчанова.

«Уже много лет эта акция себя оправдывает, и ближе к вылету цены на популярные отели могут вырасти на 30—50%. Туроператоры сейчас очень лояльны, они понимают, что туристы опасаются ранних бронирований, поэтому кроме выгодных цен предлагают мягкие условия по аннуляции туров», — добавляет эксперт.

В части популярных направлений с коллегой соглашается и директор компании Azur Travel Екатерина Леушканова. По её словам, излюб­ленными зимними направлениями остаются из года в год одни и те же города. Заметного страха со стороны туристов Леушканова не заметила. Хотя, по её словам, у некоторых есть опасения по поводу отношения к российским туристам. Тем не менее негативных историй немного, так как все настроены на отдых.

«Цены, безусловно, стали выше, ориентировочно на треть. Но люди готовы доплатить, лишь бы отдохнуть», — сказала она.

Из Перми не такой большой выбор для вылета прямым рейсом, но все направления успешно продавались на новогодние праздники, соглашается директор турагентства «Дом солнца» Евгения Друида.

По России лидировал отдых в Сочи, Санкт-Петербурге и Калининграде. Конечно, Сочи лидировал с большим отрывом за счёт плюсовой температуры и возможности заметно сменить обстановку. Также повлияло и то, что в Сочи вылет был достаточно бюджетным для тех, кто улетал встречать Новый год на море. Неделя отдыха (с 25 декабря по 2 января) обходилась в 10 тыс. руб. на человека. В эту сумму входили перелёты и проживание. По этому туру в агентстве улетели несколько десятков туристов, говорит Друида.

Из заграничных направлений лидировал Египет. Туристы предпочитали отдых там из-за возможности не заморачиваться, так как «всё включено и кошелёк можно больше не доставать», говорит Друида.

Египет и до пандемии коронавируса был лидером для отдыха в зимний период времени, отметила эксперт. Также в числе топовых направлений оказались ОАЭ, Таиланд и Индия.

«Тем не менее спрос на них был меньше, чем на Египет. Сказывалось то, что перелёт в Таиланд и Индию дольше, отдых там обходится дороже. В Эмираты на новогодние праздники цены были заоблачные», — добавила Евгения Друида.

В целом топ направлений не изменился, если сравнивать с допандемийным 2019 годом. Однако есть особенность: раньше летало гораздо больше авиакомпаний, выбор направлений был шире как из Перми, так и из Екатеринбурга или Москвы, поясняет Друида.

«Сейчас не по статистике, но по ощущениям стало как будто бы в три раза меньше и количество вылетов, и количество людей, которые куда-либо едут», — сказала она.

Одна из причин — рост цен. В сравнении с 2019 годом стоимость тура за границу увеличилась в два раза, по России — осталась на прежнем уровне. Кроме этого, у людей есть тревога по поводу спецоперации и проведения частичной мобилизации. Эта тема затронула многих, и игнорировать это люди не могут, заключила она.

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