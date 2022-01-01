Елена Синица Законодательные новации Какие решения приняты на январской пленарке краевого парламента Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Прошло первое пленарное заседание краевого парламента в 2023 году. В числе наиболее значимых вопросов повестки: новый запрет для иноагентов, введение госконтроля за аттракционами, соглашение с Кировской областью.

Запрет для иноагентов

Депутаты Законодательного собрания Прикамья поддержали в первом чтении законопроект, который запрещает иноагентам делать пожертвования в избирательные фонды кандидатов. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Если депутаты примут этот закон, то физлица-иноагенты не смогут вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и в фонды референдумов. Также им будет запрещено входить в состав комиссий с правом решающего и совещательного голоса.

Госконтроль за аттракционами

Также депутаты поддержали законопроект о госконтроле технического состояния и эксплуатации различных аттракционов на территории региона. Законопроект принят в двух чтениях.

На данный момент нет отдельного федерального закона, который регулировал бы деятельность аттракционов. По мнению авторов законопроекта, региональный закон обеспечит полноценный государственный контроль в этой сфере.

Соглашение с Кировской областью

Помимо этого, на заседании законодательно утвердили соглашение о сотрудничестве Пермского края и Кировской области. Оно предполагает сотрудничество в социальной, торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Также регионы будут обмениваться опытом в области государственно-частного партнёрства и развития индустриальных парков. План мероприятий будет рассчитан на пять лет.

Новые номинации в премии по культуре

В двух чтениях поддержана инициатива губернатора края об изменениях в закон о премиях Пермского края в сфере культуры. Сейчас награждение проводится по девяти номинациям: литература, театр, музыка, изобразительное искусство, кино, сохранение и популяризация культурного наследия, проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества, пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края, «Честь и достоинство» (личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края).

Теперь же появились две новые номинации: «Инклюзивный проект в различных видах искусства и творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) с их участием», «Детский и (или) молодёжный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей (молодёжи) и (или) с участием детей (молодёжи)».

Помимо этого, принято решение номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия» и «Пропаганда и продвижение искусства и культуры Пермского края» из-за схожести критериев и требований объединить в одну.

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