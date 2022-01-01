Елена Синица Назад в будущее Как меняется автомобильный рынок в России Поделиться Твитнуть

На фоне событий 2022 года автомобильному рынку пришлось перестраиваться, причём глобально. Дилеры стали искать замену ушедшим брендам и нашли её в виде китайских брендов, население стало поглядывать в сторону автомобилей с пробегом. При этом на российский авторынок выходят и новые игроки. Среди них есть и отечественный обновлённый «Москвич 3». Первые автомобили уже появились в дилерских центрах Москвы. «Новый компаньон» поговорил с представителями отрасли о том, как изменился рынок за прошедший год и какое у него будущее.

Схлопнулись в два раза

По данным экспертов «Автостата», объём рынка новых легковых автомобилей в России по итогам декабря составил 56 745 единиц. Однако это более чем в два раза меньше (на 58%), чем за такой же период прошлого года. Правда, если сравнивать декабрь 2022 года с ноябрём того же года, то авторынок страны показал рост 10%.

В целом за год чаще всего россияне приобретали отечественную Lada. За прошлый год было куплено 174 688 единиц. Однако в сравнении с прошлым годом всё-таки фиксируется падение продаж этой марки автомобилей на 48,2%.

Самой популярной иномаркой оказались автомобили Kia, чей результат составил 65 691 машин. Тем не менее в этом случае падение продаж ещё более серьёзное: —67%. На третьем месте Hyundai с показателем 54 017 купленных автомобилей (—66%).

Эксперты «Авито Авто» также поделились с «Новым компаньоном» статистикой по самым популярным автомобилям с пробегом конкретно в Пермском крае.

Так, если говорить об автомобилях стоимостью до 1,5 млн руб. в Пермском крае, то первое место занимает Lada Granta с долей продаж 5,1%. Также в пятёрку наиболее продаваемых машин на рынке автомобилей с пробегом вошли (в порядке убывания) : Lada 2114 Samara, Lada Priora, Lada Kalina и Lada 4x4 («Нива»).

Есть в рейтинге и иномарки. В ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн руб. лидером продаж стала Toyota Camry. Доля продаж этой модели составила 6,3%. В топе оказались также Toyota RAV4, Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage.

В ценовой категории от 3 млн руб. востребованы у пермяков оказались Toyota Land Cruiser с долей продаж 7,5% в данном ценовом сегменте. В топ-5 также вошли Toyota Land Cruiser Prado, Lexus RX, Toyota RAV4 и Toyota Camry.

«Китаец» в шкуре «Москвича»

Несмотря на имеющиеся сложности, на российский авторынок выходят новые игроки. Среди них есть и отечественный обновлённый «Москвич 3». Однако для клиентов и потенциальных покупателей пока недоступны тест-драйвы автомобилей. Ориентировочная стоимость этого автомобиля — 1,97 млн руб. без учёта возможных скидок.

Также, по данным Autonews.ru, в дилерские центры начали завозить электрокроссовер «Москвич 3е». Чтобы забронировать автомобиль, необходимо внести предоплату 10 тыс. руб. Цена на «Москвич 3е» составляет 3,5 млн руб.

Предполагается, что на электрокар будет действовать специальная государственная субсидия в размере 925 тыс. руб. — её можно получить при покупке машины через программу льготного автокредитования.

В разговоре с «Новым компаньоном» член совета директоров ГК «Июль» Алексей Деткин отметил, что эти автомобили будут пользоваться спросом. Возможно, даже сложится такая ситуация, что «Москвичей» не будет хватать первый год. Проблема заключается в том, что их производство пока идёт не так активно.

Помимо простых рядовых пользователей, «Москвичи» будут востребованы в сфере такси и каршеринга, считает эксперт. По его данным, в Москве уже поступают заявки со стороны сервисов.

«Предположим, в крупных городах откроется по два-три дилерских центра. При нынешнем производстве машин не будет хватать даже на города-миллионники. Думаю, у бренда всё будет хорошо, своего покупателя он найдёт», — считает Деткин.

Сыграет на руку «Москвичу» и то, что с рынка ушло большое количество иностранных производителей, отметил Алексей Деткин. Он также добавил, что вряд ли бренд как-либо будет конкурировать с Lada, так как в интересах правительства «развести» эти две марки для самостоятельного развития каждой. Скорее, «Москвич» составит конкуренцию таким брендам, как Omoda, Chery, Geely.

На фоне общего дефицита интерес к «Москвичу» будет как у дилеров, так и у населения, соглашается управляющий директор автомобильного холдинга «Экскурс» Роман Кибасов. Однако он добавляет, что интерес бренд вызовет именно из-за ухода с рынка других игроков. В других условиях вероятность интереса к бренду была бы крайне мала, считает он.

Директор по маркетингу и развитию «Сатурн-Р-Авто» Сергей Репин отметил, что интерес к новому «Москвичу», как и к другим новинкам, будет. В целом же говорить о том, какие именно автомобили будут пользоваться наибольшим спросом, сложно.

«Каждому клиенту нужен свой товар. Кто-то хочет машину от дилера с гарантией. В таком случае у него есть выбор между отечественным и китайским производителями. Если нужен вариант полюбившегося бренда из Европы и других стран, то автомобиль можно заполучить через параллельный импорт. Для тех, кто хочет и гарантию, и авто ушедшего бренда, есть Renault или trade in», — пояснил Сергей Репин.

А вот со слов автоэксперта Андрея Черткова, «Москвич» вовсе не такой уж и отечественный. Он утверждает, что заявленная новинка — ранее известный JAC J7. Он уже появлялся на российском рынке в 2019 году, но какого-то заметного ажиотажа не вызывал.

«Это второй эшелон китайского автопрома с заимствованиями из других иностранных брендов. «Москвич» — это не копия, не совместная разработка. Он своим ходом, на своих колёсах съезжает с конвейера Китая и через другие «ворота» просто заезжает к нам. В Россию он ввозится в виде составных частей. По такому принципу мы можем наладить и производство космических шаттлов. Поэтому всерьёз рассуждать о перспективах этого бренда не приходится», — сказал Чертков.

Он считает, что автомобиль не будет пользоваться огромным спросом у россиян в массовом сегменте, потому что среди «китайцев» есть более достойные варианты. Другой вопрос, что правительство будет всячески стимулировать производство и закупку их для сферы такси, каршеринга.

Кроме этого, он обратил внимание, что после таких массовых закупок люди, возможно, начнут задумываться о покупке «Москвича». Люди стараются покупать те автомобили, которые имеют чёткое рыночное позиционирование. Массовый автомобиль меньше теряет в стоимости, чем редкий. Пока что JAC J7 в шкуре «Москвича» является всё-таки экзотикой.

Хуже, чем в 90-е

На протяжении долгих лет российский рынок автомобилей показывал продажи в районе 2 млн единиц в год. С 2014 года держался баланс в 1,5 млн машин. В 2022 году рынок «схлопнулся» до 600 тыс. штук.

«И это меньше, чем даже в 1999 году, когда курильщикам не на что было сигареты купить, не то что иностранные автомобили», — отмечает Чертков.

По его словам, итоги 2022 года — это уровень таких стран, как Монголия, Израиль, Кения. По сути, дело уже даже не в наличии предложения, сейчас можно найти любой автомобиль. Скорее, проблема заключается в покупательской депрессии: люди испугались за своё будущее, их мысли далеко не о покупке автомобиля, говорит он.

Алексей Деткин отмечает, что дилеры постепенно начали подстраиваться под новые реалии: кто-то переключился на китайские бренды, кто-то занялся автомобилями с пробегом. Тем не менее ни о каких крупных закрытиях не слышно.

События 2022 года очень сильно изменили автомобильный рынок РФ, как по доступности авто, так и по покупательной способности. Понадобится немало времени, чтобы все к этому адаптировались, время покажет, считает Роман Кибасов.

По его мнению, дилерам будет очень непросто еще ближайшие два года. На рынке будет отечественный и китайский автопром, а также, возможно, производители из дружественных стран. В параллельный импорт веры особой нет, так как таким образом дилер не сможет предоставлять никаких гарантий.

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