Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Связующая нить В Центральном выставочном зале открыта новогодняя выставка ремёсел Поделиться Твитнуть

фото: Елена Ангальт и Игорь Щербаков

Дом народного творчества «Губерния» в процессе работы над проектом «Живые традиции Прикамья» (0 +) развернул широчайшую коллаборацию: здесь и музеи со всего региона, от краевых до школьных, и мастера – тоже со всего региона. Всё ради того, чтобы показать, что в творчестве современных художников, работающих в ремесленных техниках, вековые традиции живут и обновляются, оставаясь собой.

Вместе с художницей Ольгой Вологиной куратор выставки Наталья Кожанова выстроила экспозицию не по географическому или хронологическому принципу, а, выражаясь компьютеризированным языком современности, по типу носителя, и получилось шесть разделов: «Нить», «Медь», «Камень», «Дерево», «Глина» и «Роспись»; в каждом из них есть и музейные экспонаты, и современные работы – всего более 200 предметов.

Очень интересно рассматривать старинные и современные работы в сравнении. Здесь есть точнейшие современные копии традиционных предметов, безупречные с точки зрения этнографии как науки, – например, народные костюмы в исполнении Марины Крысовой; мастерица не только сшила и декорировала их по музейным образцам, но и сама соткала традиционные ткани на старинных ткацких станках. Есть и, напротив, творческое переосмысление ремесленных традиций – например, в работах легендарного мастера-керамиста из Коми-Пермяцкого округа Ивана Канюкова, который блестяще использует и технологии (например, берестяную оплётку, чернение золой), и образы коми-пермяцкого фольклора. В экспозиции можно увидеть фрагменты его знаменитой серии глиняных кукол в традиционных костюмах народов Прикамья, фигурки животных из коми-пермяцкого охотничьего календаря и, конечно, декоративную глиняную посуду.

фото: Елена Ангальт и Игорь Щербаков

Говоря откровенно, в экспозиции есть небольшой перекос в сторону тех видов ремёсел, которыми «Губерния» занимается плотно, и тех направлений, мастеров которых дом народного творчества курирует, поэтому раздел «Камень» не так богат, как хотелось бы и как могло бы быть; всё-таки речь идёт о Прикамье, где пластика из мягкого поделочного камня – и гордость, и повод для тревоги, одна небольшая витрина – явно недостаточно. Раздел «Медь» – полностью музейный: некогда чрезвычайно развитое медное производство, например, изготовление самоваров, нынче не в чести у мастеров.

Зато прекрасно представлены «Дерево» и «Роспись» – и изобильно, и разнообразно. Прекрасно подобраны пряничные доски – «рабочие», для изготовления «Вязовских пряников» – и набойки для нанесения узоров на ткани от мастерской «Кайма».

В разделе «Дерево» особо броские экспонаты – произведения Николая Карелова, работающего в технике «спилопластики». Слова такого вообще-то в официальных словарях нет, мастер сам его придумал вместе с технологией – он создаёт скульптуры из деревянных спилов. Если распиливается тонкая ветка, получается небольшая статуэтка. Если ствол – могучая композиция. Карелов делает фигурки животных, чаще всего – медведей, и, хотя «спилопластика» не может быть названа традиционной ремесленной технологией, но вот персонажи, все эти играющие на музыкальных инструментах медведи с совершенно человеческими позами и выражениями «лиц» – конечно, фольклорные, прямые родственники богородской и посадской игрушки, где тоже частенько можно встретить весёлых медведей.

фото: Елена Ангальт и Игорь Щербаков

Наиболее широко и объёмно представлена традиционная роспись. Выставка, которую «Губерния» открыла в Центральном выставочном зале, – завершающее событие Года культурного наследия народов России; кроме прочих событий, в этот год была составлена всероссийская антология важнейших артефактов нематериального культурного наследия, в которую вошли два артефакта Пермского края – праздник «Барда-зиен» и обвинская роспись. В эстетике обвинской росписи работает под патронатом «Губернии» целая стайка художниц.

Аглая Полей расписала для выставки чемодан, Елена Курбаш создала целую коллекцию разделочных досок, на которых скопировала традиционные прялочные росписи, а Лидия Ерохина предоставила одну-единственную доску, зато сюжетную и очень забавную: она называется «Мне нравится, что вы больны не мной» и изображает кошку с собакой. Ирина Рудик – куратор соликамской «Галереи домашней росписи» – не просто расписывает деревянные поверхности, но предварительно создаёт предметы: светильники, игрушки, часы, украшения.

фото: Елена Ангальт и Игорь Щербаков

Вернисаж, состоявшийся в ЦВЗ ещё в середине декабря, был настоящим погружением в этническую среду: играли Радик Гарипов и ОРЗА, а экспозицию, которую Ольга Вологина сделала объёмной и многослойной, дополнила пейзажная фотография – работы членов фотоклуба «Губернии», открывающие те прикамские просторы, которые вдохновляют мастеров.

Кроме прочего, вернисаж стал презентацией альбома, одноимённого выставке – ещё одного результата Года культурного наследия народов России в Прикамье.

Выставка «Живые традиции Прикамья» работает в Центральном выставочном зале до 15 января.

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