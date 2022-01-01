Вложения в тепло «Т Плюс» инвестировала свыше 40 миллиардов рублей в надёжность теплоснабжения регионов Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой компании «Т Плюс»

Компания «Т Плюс» в 2022 году инвестировала свыше 40 млрд руб. в развитие систем теплоснабжения 16 регионов своего присутствия. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Вагнер на традиционной межрегиональной пресс-конференции.

К зиме готовы

Подводя предварительные итоги 2022 года, топ-менеджер отметил, что компания выполнила свои обязательства и надёжно подготовилась к зиме. На высоком уровне прошлого года сохранены перекладки тепловых сетей — около 700 км, что составляет 4% от общего объёма протяжённости всех теплопроводов компании и является беспрецедентным для отрасли. В среднем по стране перекладывается 1,2% трубопроводов ежегодно.

Перспективный рост

«Т Плюс» провела необходимые ремонты основного оборудования на ТЭЦ и котельных. Также началась реализация проектов при поддержке Фонда ЖКХ. «Т Плюс» доверено 10,5 млрд рублей, в том числе, на развитие тепловых узлов Перми и Лысьвы.

«Компания значительно нарастила инвестиции за последние три года в модернизацию тепловых сетей и станций регионов. Во многом хороших показателей удалось добиться за счёт отнесения 16 городов к ценовым зонам теплоснабжения. Механизм «альткотельной» подтвердил свою эффективность, поэтому считаю, что в перспективе переход на него должен стать обязательным для регионов», — отметил Андрей Вагнер.

Долги морозят инвестиции

Проблемным остаётся вопрос с дебиторской задолженностью всех категорий клиентов за тепло. На начало декабря она составляет 53,7 млрд руб. Большая часть этой суммы числится за населением — 24 млрд, а также управляющими организациями — 18 млрд. В их отношении компания применяет все разрешённые законодательством меры. Отметим, что текущая задолженность превышает инвестиционную программу компании.

Новое тепло Лысьвы

Андрей Вагнер сообщил, что в Лысьве завершено строительство пяти новых современных блочно-модульных котельных. Теплосетевые объекты введены в эксплуатацию в ходе децентрализации местной системы теплоснабжения и отказа от устаревших энергомощностей. Новые БМК построены с опережением — на год раньше, чем заявлялось ранее — к началу отопительного сезона 2022/23.

«В результате обновления лысьвенской системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, повысится надёжность и качество коммунальных услуг. В рамках концессионного соглашения за 15 лет в развитие системы теплоснабжения города будет вложено 1,6 млрд рублей, из которых 1,2 млрд доверены компании Фондом национального благосостояния РФ», — отметил гендиректор ПАО «Т Плюс».

Тепло Пермского края

В 2022 году в Перми проведена рекордная кампания по перекладке труб, изношенных ввиду многолетней эксплуатации. «Т Плюс» показывает ежегодный рост объёма замены тепловых сетей в столице Пермского края: в 2020 году обновлено 30 км, в 2021-м — 48 км, а в текущем году — уже порядка 71 км.

Это результат перехода с 1 января 2022 года Перми к новой модели — ценовой зоне теплоснабжения. Данная федеральная методика предложена Минэнерго РФ и рассчитывает единый тариф, ежегодный рост которого не превышает предельные значения, установленные регулятором. Аналогичный подход введён в ноябре этого года в Чайковском. Там инвестиции в развитие теплоснабжения составят 900 млн руб., большая часть которых будет направлена на перекладку теплосетей.

«Переход в ценовую зону теплоснабжения гарантирует долгосрочное планирование инвестиций, а также доверие и гарантии исполнения обязательств. При этом поставщик мотивирован развивать все элементы теплосистемы, а не только собственные активы», — отметил директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.

Справка

В ходе подготовки к отопительному сезону 2022/23 Пермский филиал ПАО «Т Плюс» выполнил профилактику 3044 км тепловых сетей, проверил оборудование 7 ТЭЦ и 1 ГЭС, 19 малых котельных, 12 насосных станций, свыше 400 центральных теплопунктов. От надёжного функционирования этого оборудования зависит бесперебойное теплоснабжение жителей.





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