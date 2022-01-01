Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Конференция превратилась в форум Профессионалы обсудили проблемы художественного образования Поделиться Твитнуть

Впервые в истории в Перми 5-7 декабря прошёл Открытый региональный педагогический форум «Художественное образование: региональный опыт, открытая перспектива».

Профессионалы в сфере художественного образования — представители муниципальных органов управления культурой и образованием, преподаватели детских школ искусств, работники среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства и дополнительного художественного образования — собрались со всего региона, чтобы обсудить проблемы своей отрасли, поделиться новыми наработками и достижениями, наметить перспективы деятельности.

У организаторов форума — Министерства культуры Пермского края, Пермского государственного института культуры и Центра художественного образования «Росток» — есть богатый опыт проведения научно-методических конференций по своей тематике, однако событие подобного формата для всех участников в новинку. Форум во многом был связан с новыми образовательными технологиями, и не только в теории: он и проходил по-новому — в очно-заочном формате, благодаря чему аудитория события расширилась многократно.

Как сообщила директор «Ростка» Елена Семакина, на события форума зарегистрировалось 716 человек — в Перми нет аудиторий, которые вместили бы такое количество слушателей, а онлайн-трансляции сделали форум доступным для всех профессионалов. Но и в очной форме участвовало немало специалистов: творческие площадки посетили десятки гостей из территорий Прикамья.

Масштаб аудитории показывает, насколько серьёзна и актуальна тема форума. Художественное образование охватывает в Пермском крае тысячи детей и взрослых и рассматривается краевыми властями как один из приоритетов социальной политики и важнейший инструмент по формированию человеческого капитала региона. Об этом на пленарном заседании говорила в своём докладе «Региональная система художественного образования в условиях реализации национальных целей Российской Федерации» министр культуры Пермского края Алла Платонова. Она напомнила, что художественное образование — это не только подготовка профессионалов в сфере искусства, но и способ выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности; воспитание потребности в культурном продукте в целом у населения: на государственном уровне ставится задача к 2030 году достичь увеличения числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

«Это достаточно амбициозные цели, достижение которых возможно только при условии функционирования эффективной и современно оснащённой системы образования, в том числе художественного образования, и его главного элемента — сети детских школ искусств», — сказала Алла Платонова.

Министерство Пермского края занимается сферой художественного образования не только теоретически. С 2020 года в рамках реализации национального проекта «Культура», а также региональных мер поддержки 60 школ искусств получили 971 новый музыкальный инструмент, 2479 единиц специализированного оборудования и 3464 единицы учебной и методической литературы на сумму 209,5 млн руб.

Прошёл капитальный ремонт в детских школах искусств в Кунгуре, Краснокамске и Частых. В 2023 году планируется капитальный ремонт в детской музыкальной школе в Лысьве. В 2024-м новые музыкальные инструменты и оборудование получат ещё 10 школ.

Алла Платонова сообщила, что совсем недавно минкульт согласовал с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным возможность строительства детских школ искусств в муниципальных территориях в 2024-2027 годах. Прежде такой возможности не было ни в федеральных, ни в региональных программах.

Но, несмотря на все достижения, по мнению Аллы Платоновой, в системе художественного образования Пермского края есть ряд устойчивых проблем, которые требуют дальнейшей работы по поиску адекватных решений. Министр предлагает несколько действий: разработку региональных программ поддержки для преподавателей «краснокнижных» — исчезающих — специальностей; популяризацию работы преподавателей теоретических, духовых дисциплин, академических направлений; формирование региональной программы, обеспечивающей целевое обучение студентов в средних специальных и высших учебных заведениях отрасли культуры, и в первую очередь целевое обучение по исчезающим направлениям — «духовики», «теоретики», «академисты»; содействие в создании и развитии региональной методической службы; разработка региональной программы поддержки молодых специалистов, способствующей притоку молодых кадров в территории; привлечение дополнительного финансирования в детские школы искусств путём реализации федерального проекта «Пушкинская карта».

Создание системы, в которой бы слаженно функционировали учреждения образования и культуры (именно об этом шла речь на форуме), — цель, образец которой показал и сам форум: теория и практика шли в нём рука об руку, и все участники могли познакомиться и с методическими разработками преподавателей Пермского края, и с достижениями деятелей искусства. Секции форума имели дело со всеми сферами художественной деятельности, работали секции «Музыкальное искусство», «Театральное и хореографическое искусство», «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество», а также общетеоретические секции по темам, актуальным для всех видов искусства: «Инклюзивные и частные технологии художественного образования» и «Инновационные педагогические технологии в сфере художественного образования».

Актуальные вопросы непрофессионального художественного образования были вынесены на обсуждение на круглом столе «Организационно-управленческие ресурсы развития учреждений дополнительного образования».

Понимая важность форума, его поддержали пермские учреждения культуры. Творческими площадками для практических занятий стали Театр-Театр, библиотека им. Горького и Пермская художественная галерея. Как сказал заведующий отделом западноевропейского искусства Пермской галереи Игорь Мартынов, ведущий круглого стола «Художественное наследие русской культуры, "вспоминая прошлое, думай о будущем: знакомство детей с учреждением культуры, таким, как, например, галерея, должно начинаться с подготовки, а как подготовить детей к восприятию произведений искусства — это уже совместная работа культуры и образования. Только вместе они смогут сделать так, чтобы музей и библиотека стали жизненной потребностью каждого ребёнка".

Во всех учреждениях прошли ознакомительные экскурсии и мастер-классы.

Пермский дом народного творчества «Губерния» гостеприимно принял участников форума на концерте-презентации образцовых детских художественных коллективов Пермского края. В работе форума приняли участие 148 таких коллективов, 13 из них выступили на концерте. Десять детских ансамблей на этом вечере получили сертификаты о присвоении почётного звания «образцового коллектива».

Активно поддержала работу форума Пермская филармония: в рамках проводимого ею Строгановского фестиваля хоровой музыки она пригласила в Пермь ансамбль современной хоровой музыки Altro coro Российской академии музыки им. Гнесиных (Москва) во главе с руководителем — ректором «Гнесинки» профессором Александром Рыжинским, который сделал доклад на пленарном заседании форума и провёл мастер-класс по хоровому дирижированию. Вечером 5 декабря участники форума могли видеть результаты профессиональной деятельности Рыжинского и его коллег — Altro coro выступили с потрясающей концертной программой, ядро которой составили духовные произведения Арво Пярта. Это был образец не просто безупречного, но и очень вдумчивого, содержательного исполнения. Вместе с участниками форума хористам аплодировали все меломаны Пермского края: концерт транслировался по системе виртуальных концертных залов.

Екатерина Вдовина, начальник отдела художественного образования Министерства культуры Пермского края:

— Это был насыщенный форум, он прошёл успешно и на позитивных нотах. Развитию художественного образования уделяется большое внимание со стороны государства, выделяются значительные средства, но это влечёт за собой новые задачи и новую степень ответственности за то, что происходит в системе образования, — ответственность как органов власти, муниципальных и региональных, так и образовательных учреждений. Состоялся очень продуктивный разговор, были показаны модели управленческих практик, разработанные в муниципалитетах, была полезная информация для детских школ искусств, для руководителей.

Хочется такой формат поддерживать, проводить форумы и круглые столы. Надо выходить из зоны комфорта, преодолевать обособленность, когда министерство — само по себе, муниципалитеты — сами по себе, а школы — сами по себе. Коллег хочется поблагодарить и сказать: давайте будем разговаривать, давайте будем обсуждать проблемы и вырабатывать совместные решения. Когда будет выстроена вертикаль взаимодействия между региональной властью, муниципалитетом, школой, тогда произойдут полезные положительные изменения, можно будет выработать программы поддержки и развития, дорожные карты, чтобы всем было понятно, куда идём и для чего идём.





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