Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сундучок с подарками В галерее «Марис-Арт» открылась рождественско-новогодняя выставка Поделиться Твитнуть

В преддверии Нового года пермские частные галереи обычно открывают выставки подарков, однако нынче галерея «Марис-Арт» этой традиции изменила — здесь открылась персональная экспозиция Татьяны Нечеухиной «К вечеру выпал снег» (0+).

Татьяна Пермякова

Пространство галереи, обычно безлико-минималистичное, превратилось в уютный интерьер с коврами, столиком, комодом и маленькой игрушечной ёлочкой. «Хотелось какого-то тепла, домашнего уюта», — признаётся художница Татьяна Нечеухина.

По части домашнего уюта и всепроникающей душевности Нечеухина большая мастерица, равно как и — наоборот — по части неуюта и неустроенности: она ничуть не сентиментальна и не склонна приукрашивать реальность, в её работах жизнь предстаёт во всей своей бытовой простоте, даже посконности, однако беды и сложности каждодневной жизни поданы у неё сквозь такое отчётливое личное переживание и с такой щемящей красотой, что эмоции пробивают даже очень далёких от искусства зрителей.

Это очень по-русски. В России принято на поминках пить и петь, а на праздниках — пить и плакать. В сюжетах картин Татьяны Нечеухиной нашлось место и для праздников, и для поминок, и для будней. Её Новый год — это праздник со слезами на глазах, тёплый и уютный, но при этом оставляющий место для воспоминаний о холоде и неуюте.

В пространстве «Мариса», как уже было сказано, художница выстроила советскую квартирку с коврами и мебелью, но каждый предмет в ней — арт-объект. Вот, скажем, старинный застеклённый шкафчик с надписью «Аптечка», который художница превратила в мини-буфет для водочных стопок, расписанный сюжетами из жизни от рождения до похорон. Это очень логично, ведь эта посуда проходит через все главные события нашей жизни.

Некоторые предметы интерьера — нарисованные, другие — реальные: стоит высокий табурет, а прямо над ним — натюрморт с изображением такого же табурета, может, того самого; нарисованный сундук «рифмуется» с реальным старинным комодом. На сундуке лежат смятые пластиковые бахилы, а рядом с ним стоят другие бахилы — обувь, распространённая в своё время на «стройках народного хозяйства». «Как изменилось значение слова, — комментирует Татьяна Нечеухина. — Раньше бахилы защищали людей от грязи, сырости и холода, а нынешние бахилы защищают от нас — чтобы мы ничего не запачкали, не испортили».

Комод, стоящий в галерее, непростой: его ящики надо открывать, потому что в них скрываются «подарки» — небольшие произведения графики и декоративно-прикладного искусства, которые тоже стоит рассмотреть.

Излюбленный жанр художницы, который так ей удаётся, — жанровая картина, однако немало в экспозиции и пейзажей — зимних, разумеется, и, как всегда у Нечеухиной, проникнутых незримым присутствием человека. Вот старый деревянный разгуляйский дом, точнее, часть фасада — крыльцо, дверь и окно на втором этаже, а в окне — праздничная гирлянда. Крыльцо покосилось, двери разномастные: одна створка серая, другая красная… Если бы не светящееся окно, можно было бы подумать, что здесь и не живёт никто, однако жизнь здесь есть, и снаружи кажется, что это уютная и счастливая жизнь.

Татьяна Пермякова

И, разумеется, в условной квартире-выставке есть жители. Точнее, жительницы: здесь только женские персонажи. Любимые нечеухинские старухи с такими выразительными, такими глубокомысленными морщинами празднуют и горюют, как и все в нашей горько-сладкой реальности, но есть здесь и юные лица, вернее, одно лицо: прекрасная девушка-подросток на нескольких портретах — это дочь художницы Ева Нурулина, её ангел и излюбленная модель.

Выставка «К вечеру выпал снег» работает в галерее «Марис-Арт» до 15 января.

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