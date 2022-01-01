Алёна Морозова «Сейчас не время для паники» Депутат краевого парламента, член фракции КПРФ Дмитрий Кожанов — об утверждении бюджета на ближайшую трёхлетку и новом статусе законодателей Поделиться Твитнуть

Партийные обязательства

— Дмитрий Дмитриевич, краевой парламент рассмотрел закон «О бюджете Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Какой сценарий взят за основу? Каковы параметры бюджета?

Дмитрий Кожанов

Фото из личного архива

— Возьму только бюджет на 2023 год. Согласно подготовленному законопроекту, плановый объём доходов в следующем году составит 206,4 млрд руб., а объём расходов — 233,4 млрд руб. Плановый дефицит утверждён в размере 27 млрд руб., что составит 13,8% к объёму собственных доходов.

Минфин на презентации бюджета в комитетах неоднократно подчёркивал, что впервые в истории доходная часть бюджета запланирована в объёме, превышающем 200 млрд руб. Это большая цифра и большая ответственность. Особенно на фоне публичных заявлений некоторых коллег по парламенту, что бизнес в нашей стране с марта живёт по-другому и в следующем году налог на прибыль вряд ли будет поступать в региональную казну в тех же объёмах.

Сразу скажу, я не экономист. Считаю оптимистичный прогноз социально-экономического развития, на базе которого верстался краевой бюджет, нормальной реакцией государства на геополитические вызовы. С точки зрения политики это правильно. Сейчас не время для паники, не время для сворачивания бюджетов развития и социальных программ. А наполнять казну можно по-разному. К примеру, продавать непрофильное имущество и активы, на чём активно зарабатывают муниципалитеты. В разрезе краевого бюджета этот механизм практически не используется. В будущем году прогнозируемые доходы по данной статье составят всего 33,5 млн руб.

— Краевой минфин декларирует, что на образование, здравоохранение и социальную защиту запланировано более 70% расходных обязательств казны. Социальная ориентированность бюджета сохранена. Тогда почему фракция КПРФ не поддержала этот законопроект?

— Социальная ориентированность — это не единственный параметр, по которому депутаты оценивают бюджет. Я член КПРФ и был выдвинут на выборы своей партией. Мы шли с предвыборной программой, где обещали своим избирателям защиту от инфляции, удержание тарифов на услуги ЖКХ, поддержку промышленности и другие важные вещи. У меня есть обязательства по реализации партийной программы. Их я продвигаю, их ищу в бюджете, на них ориентируюсь при голосовании.

К примеру, в бюджет заложена индексация стоимости питания на 16,6%, мер социальной поддержки населения и стипендий — на 6,1%, увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы — также на 6,1%. Если по питанию всё нормально, то остальная индексация недостаточна, инфляция выше предложенного уровня как минимум вдвое. Наша фракция считает такую индексацию несправедливой, особенно на фоне уже второго за год повышения тарифов на услуги ЖКХ. Да, региональное правительство обещает в следующем году вернуться к теме индексаций социальных выплат и пересмотреть их, исходя из реальной инфляции. Очень надеюсь, что оно не забудет о своём обещании, уже в первом квартале всё посчитает и выйдет с поправками в бюджет, а наша фракция дружно проголосует «за».

Перекосы надо устранять

— Вы, наверное, единственный краевой депутат, который прописан в общежитии, живёт в депрессивной территории и ездит на общественном транспорте. Это ради имиджа?

— Нет, я на самом деле так живу. Официально прописан в общежитии МГУ в Москве, потому что учусь в аспирантуре и готовлюсь к защите диссертации. Часть времени провожу там. Поскольку аналитикой и описанием исследований мне разрешают заниматься в дистанционном формате, то периодически живу в родительском доме — в посёлке Лытвенском Александровского округа. Проблемы отдалённых территорий знаю. В депутаты избран по 13-й региональной группе, включающей в себя Александровский и Соликамский округа. Окраины, муниципальная повестка — это моё. Мы это часто обсуждаем на заседаниях комитета по госполитике. Напрягает, что при распределении денежных средств из вышестоящих бюджетов крен всегда идёт в сторону Перми и Березников. Да, ничего лучше подушевого принципа распределения благ не придумали, но явные перекосы надо устранять.

Конкретный пример. В краевом бюджете есть дотация на стимулирование роста собственных доходов муниципалитетов, что-то около 335 млн руб. в год. Это двухуровневая поддержка. На первом уровне её получают все муниципалитеты, где есть рост собственных доходов бюджета на душу населения по сравнению с прошлым годом. На это идёт 50% от суммы дотации. На втором уровне дополнительную поддержку получают только те муниципалитеты, где рост доходов бюджета выше среднекраевого уровня. На это идут остальные 50%. В результате 70% дотации забирают четыре самых крупных муниципалитета. Краевому центру как муниципалитету с самыми высокими экономическими показателями и самым большим количеством населения уходит более 200 млн руб. Два самых слабых — Кизеловский и Александровский округа — не получают ничего, потому что у них доходные части падают. Остальным 37 муниципалитетам размазывают дотацию тонким слоем, в пределах 1—1,5 млн руб.

— Может, всё логично и поддерживать надо муниципалитеты с сильной экономикой?

— У Соликамска тоже сильная экономика, но дотацию он получает скромную. А у Александровска экономика слабая, потому что Александровский машзавод очень долго находился в руках не того собственника. На это изнутри муниципалитета никак не повлиять. Каркас экономики региона зафиксирован. Требования к получению дотации выстроены так, что перейти из одной категории получателей в другую практически нереально. И это нивелирует стимулирующую составляющую. Главы — прагматики, они не будут тратить время на то, что не обещает прорыва.

Мы на комитете по госполитике ещё весной обсуждали вариант: оставлять победителю, который заранее определён, 30% от всего объёма дотации, а 70% распределять между муниципалитетами, которым не так повезло с географией. Тогда вице-премьер Ольга Антипина отнеслась к нашему предложению с интересом. Чуть позже эта тема всплыла в докладе председателя Совета муниципальных образований Константина Лызова «О состоянии местного самоуправления и муниципальных образований Пермского края в 2021 году». В рекомендациях правительству был пункт, который повторяет наше предложение. И нынче мне не терпелось увидеть новую редакцию закона «О межбюджетных трансфертах» с нашими поправками. Но, увы, наша идеология в итоговый законопроект не вошла.

— Это уже точка? Или вы будете продолжать бороться?

— Буду продолжать. Помимо дотации на стимулирование к росту собственных доходов бюджета, с 2023 года в Пермском крае вводится ещё одна дотация — на стимулирование муниципальных образований к росту численности самозанятых граждан. Постановления, в котором будет определён принцип распределения средств между муниципальными образованиями, пока не видел. Но если будет использоваться показатель численности самозанятых, то полагаю, что большая часть и этой дотации тоже отойдёт краевому центру.

Сама тема стимулирующих дотаций для муниципалитетов, безусловно, правильная. Мотивировать местные власти к росту доходов бюджетов и увеличению экономически активного населения в территориях надо. Но суммы дотаций должны быть ощутимее. Как это сделать? Вот вопрос.

Риски будущих встреч

— Краевым депутатам запретили иметь счета в иностранных банках. Это какая-то новая антикоррупционная кампания или что-то другое? Как вы это пережили?

— Пережил нормально. Счетов в иностранных банках у меня нет. И это не кампания, а приведение закона «О статусе депутата Законодательного собрания Пермского края» в соответствие федеральному законодательству.

Начну с позитивного момента. С 1 января 2023 года все депутаты краевого парламента будут автоматически замещать государственную должность. Как председатель правительства, министр или губернатор. Это статус. Хорошо для анкеты. Но госдолжность накладывает массу ограничений, в том числе запрет для депутата и членов его семьи иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Негативный момент: в статью 7 закона «О статусе депутата Законодательного собрания Пермского края» внесены корректировки. Встречи депутата с избирателями должны проводиться в соответствии с законодательством РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. То есть о встречах с избирателями депутат должен уведомлять муниципалитет не позднее чем за 10 дней. В каждом муниципалитете будет составлен перечень мест для встреч депутатов с избирателями. Депутат будет нести полную ответственность за всё происходящее на его встречах.

Новые требования вызвали недоумение у всех парламентских фракций. Сошлись во мнении, что это сильно осложнит депутатскую работу. Мы с коллегами попросили аппарат заксобрания подготовить методичку, что можно делать депутату, а что — нельзя.

— Что в этих требованиях негативного?

— Много бюрократических нюансов и юридических рисков. Если, к примеру, на встрече с избирателями провокаторы устроят ЧП, то за него будет отвечать депутат. Что случись, пойдёт под суд и лишится мандата. Но закон есть закон. Будем встраиваться в новый формат. Сейчас вместе с помощниками будем готовить списки мест, которые наибольшим образом подходят для общения с избирателями. Ни одна из запланированных нами встреч отменяться не будет, постараемся сохранить все площадки для работы с населением. Год подходит к концу, впереди отчётный период. В нашей партии с этим строго: если ты депутат, иди к людям и рассказывай, чем ты был им полезен.

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