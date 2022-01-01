Елена Синица Скидки vs инфляция Как прошла «Чёрная пятница» в период экономической нестабильности Поделиться Твитнуть

В конце ноября в России прошла ежегодная распродажа — «Чёрная пятница». Маркетплейсы, аналитики и представители отрасли начали подводить первые итоги.

Портал Retail-Loyalty со ссылкой на данные аналитиков компании CityAds сообщил, что в день распродажи число покупок возросло на 90%, если сравнивать с предраспродажной неделей. При этом средняя сумма чека составила приблизительно 4,2 тыс. руб., говорят специалисты. Если же рассматривать только категорию «одежда и обувь», то средний чек достиг 5,1 тыс. руб.

Наибольший прирост (по сравнению с прошлым месяцем) показали следующие подкатегории: спорт и отдых — 513%, товары для взрослых — 142%, книги, фильмы, музыка — 169%, красота и здоровье — 58%, подарки и цветы — 52%.

Например, средний чек в подкатегории «спорт и отдых» составил 28,6 тыс. руб., «товары для взрослых» — 8,5 тыс. руб.

Больше других скидками интересовались жители Москвы, Новосибирска, Краснодара, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. При этом в топе активных покупателей оказались Москва, Новосибирск, Челябинск, Пермь, Екатеринбург.

Интересно, что в сравнении с периодом до распродаж, в «Чёрную пятницу» вырос процент покупок с планшетов, Smart TV и мобильных устройств.

Как сообщают СМИ, подвёл свои итоги и маркетплейс Wildberries. В период с 18 по 28 ноября россияне совершили покупки на общую сумму около 106,4 млрд руб. Таким образом, сумма заказов превысила прошлогодние показатели в два раза, а число заказов увеличилось более чем в два раза. Наибольший интерес у жителей вызывали товары, связанные с подготовкой к Новому году, и подарки, в числе которых наряду с украшениями для дома и косметикой были также пижамы и свитеры.

Однако самую высокую динамику спроса показала более дорогостоящая техника. Например, спрос на сантехнику увеличился на 326%, автоэлектронику — 331%, ноутбуки и компьютеры — 255%, оборудование для умного дома и безопасности — 225%.

По мнению исполнительного директора ТРЦ «Планета» Евгения Каштанова, сравнивать итоги прошедшей «Чёрной пятницы» с ноябрём прошлого года не совсем корректно, поскольку в прошлом году в это время ещё действовали ковидные ограничения, из-за которых трафик по понятным причинам был гораздо меньше. Но стоит отметить, что показатели посещаемости в ноябре 2022 года стали самыми высокими за всё время работы ТРЦ «Планета», добавил он.

«Выделить какую-то одну категорию товаров, на которую был наибольший спрос во время «Чёрной пятницы», будет трудно, поскольку у всех магазинов в это время вырос товарооборот. Стимулирующая акция «Чёрная пятница» в ТРЦ «Планета» привела к дополнительному росту спроса на различные товары», — отметил он.

Для участия нужно было совершать покупки в торговом центре и регистрировать чеки, которые по итогам акции участвовали в розыгрыше электроники. Все факторы в совокупности способствовали росту трафика и повышению товарооборота арендаторов в этот период.

В то же время руководитель направления недвижимости и девелоперских проектов УК «ЭКС» Елена Жданова считает, что на данный момент ещё не время подводить итоги. Как правило, аналитические данные появляются после первой недели декабря. Пока арендаторы не предоставили информацию, не подготовили отчёты.

«По моим личным наблюдениям, какого-то заметного перевеса в ту или иную сторону спрос не показал, если сравнивать с прошлым годом, да и предыдущими «Чёрными пятницами». Какого-то особо повышенного интереса посетители торгового центра не проявили. В целом всё, как и прежде», — прокомментировала Жданова.

По данным финансового директора управляющей компании «Риал» Марины Медведевой, по сравнению с прошлым годом спрос однозначно меньше — приблизительно на 15%. Но в то же время посещаемость торговых центров в период скидок была на 30% выше.

«Объясняется это тем, что сейчас срабатывает отложенный спрос. В нынешних условиях люди отказываются от покупок, которые, так скажем, могут подождать. Хотя, конечно, были и те, кто целенаправленно откладывал средства к «Чёрной пятнице», — пояснила Медведева.

По её мнению, ситуация со спросом в ближайшее время будет складываться аналогичным образом. Есть категория людей, которые могли себе позволить дорогие бренды, — они сейчас, скорее, откажутся от покупок вовсе, потому что пока не готовы понижать уровень качества потребляемого. Те, кто и так приобретали товары низкого или среднего чека, откажутся от покупок в целях экономии средств, так как это не товары первой необходимости.

«Наше мышление потребителя довольно косное. Для того чтобы перестроиться под новые реалии и начать приобретать другие бренды, потребуется год. Весь этот год и будет формироваться отложенный спрос», — отмечает эксперт.

Сейчас же, безусловно, спрос возрастёт в связи с праздниками. Однако, скорее всего, люди будут менять категорию товаров: условно, раньше дарили бытовую технику, а теперь сертификат. Тем не менее покупателей сейчас станет меньше, хотя выручка останется прежней из-за повышенного среднего чека.

Что касается отложенного спроса, то в лучшем случае весь этот поток покупателей вернётся летом. Однако при условии, если дальше не будет повышаться инфляция и меняться курс доллара, заключила Медведева.

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