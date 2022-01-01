Елена Синица Праздники попали под сокращение Как компании планируют проводить новогодние корпоративы на фоне СВО Поделиться Твитнуть

В связи с проведением СВО некоторые компании принимают решение о сокращении расходов на новогодние корпоративы, а кто-то и вовсе отказывается от них. «Новый компаньон» поговорил с организаторами праздников и крупными компаниями о сложившейся ситуации.

Статистика

Каждая пятая компания в Перми отказалась от новогодних корпоративов, каждая третья ещё не приняла решение. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

Согласно данным опроса, порядка 26% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе. Ещё 18% планируют отметить Новый год с коллегами в ресторане. Примерно 4% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом.

В то же время каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации (11%). Ещё в 8% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами.

Как поступят предприятия

В разговоре с «Новым компаньоном» директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов рассказал, что отменять корпоратив предприятие не планирует.

«Это уже определённая традиция. Более того, новогодний корпоратив это всё-таки не только про праздник, но и про подведение итогов, поэтому об отмене не говорим. Соберёмся коллективом в каком-то заведении», — сказал Теплов.

Не отказывается от праздничных мероприятий и филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим». Компания планирует организовать для сотрудников и их семей новогоднее мероприятие на свежем воздухе в один из выходных дней второй половины декабря.

«Программа праздника сейчас находится в разработке и будет включать разнообразные зимние игры для детей и взрослых. Кроме того, традиционно все дети сотрудников в возрасте до 14 лет получат новогодние подарки», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе компании.

В то же время в ПАО «Протон-ПМ» ответили довольно кратко: проводить корпоративный праздник не будут. Давать более подробные комментарии по поводу причин в компании отказались.

Не планирует масштабно праздновать Новый год и коллектив АО «ПЗСП». Как рассказали в пресс-службе предприятия, организация ограничится поздравлением коллектива. Однако, поскольку количество сотрудников превышает 1500 человек, то собрать всех в одном месте не получится, добавили в компании.

«Поэтому для поздравления мы используем придуманные для нас форматы — например, кружка горячего кофе по дороге на работу, вкусные круассаны и хорошее настроение!» — отметили в пресс-службе.

Синдром отмены

Время близится к Новому году, и вместе с ним увеличивается количество отмен новогодних корпоративов, говорит руководитель агентства по организации событий «Ежевика» Екатерина Русакова. При этом она обращает внимание, что большая доля отменённых мероприятий приходится на крупные компании.

«Сейчас отмечают более маленькими компаниями, по 40—50 человек. За счёт этого в ноябре спрос на корпоративы вырос в сравнении с октябрём», — пояснила она.

С ней соглашается и собственница креативного агентства «Рыжая ворона» Юлия Иванова. По её словам, действительно преобладают отмены среди более крупных компаний, а вот организации до 70 человек, напротив, интересуются проведением праздников.

Однако она отметила, что все, кто хотел отменить своё мероприятие, сделали это ещё на фоне объявленной частичной мобилизации. Сейчас же потока отмен от крупных заказчиков нет.

«Сказать, что кто-то значительно урезает бюджет на празднование, тоже нельзя. Возможно, хотят провести мероприятие чуть бюджетнее, но и не за три копейки», — сказала Иванова.

В то же время директор сети агентств по организации праздников «Квестория» Алексей Корсун считает, что время отмен прошло и ситуация уже нормализуется. Тем не менее он подчёркивает, что это вовсе не означает, что спрос восстановится и хоть как-то начнёт расти в ближайшее время. По его словам, время заказов идёт именно сейчас и вряд ли ближе непосредственно к празднику начнётся их рост.

Он также добавил, что месяцем ранее на фоне новостей о частичной мобилизации отменилось порядка 60% заказов на мероприятия. Однако что тогда, что сейчас предприятия и компании не говорили об уменьшении трат на новогодние корпоративы.

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