Говорит «Москва» Городская среда Перми пополнилась новой жемчужиной. И ей, в отличие от многих безликих, серых и однотипных новостроек, есть что сказать Поделиться Твитнуть

Приветствие

Здравствуй, пермяк. Я «Москва», премиальный многофункциональный комплекс с клубным домом в центре города, на Пермской, 33. Сейчас завершено строительство моей первой очереди. Ты наверняка видел меня. Давай познакомимся, возможно, ты захочешь увидеться ещё раз.

Немного обо мне и моём характере

Фото предоставлено МФК «Москва»

Во мне сочетаются итальянская роскошь и непревзойдённая практичность. Над моим обликом работала не только команда москвичей, но и известный итальянский архитектор и глава школы дизайна в Милане Od’A design Риккардо Гуссони. Мой взгляд направлен в будущее, но я никогда не забываю о прошлом, поэтому так органично вписываюсь в окружающую историческую застройку Перми. Я умею удивлять.

Что во мне особенного

Я не просто дом, а настоящий «город в городе» с собственной инфраструктурой. На моей территории ты можешь жить, работать, совершать покупки, проводить время в ресторане, организовывать конференции в специальном зале, с максимальной пользой использовать своё время, не убивая его на стояние в пробках. Здесь ты найдёшь комфортные условия для работы, жизни и отдыха, переходя из одной секции в другую даже без выхода на улицу.

Что я могу тебе дать

Комфорт. У меня ты найдёшь комфортные лобби и лифты, благоустроенную территорию, продуманные планировки квартир. На всей территории действует Wi-Fi. Безбарьерная среда позволит с комфортом перемещаться с коляской или тележкой из магазина.

Высокий уровень жизни. Только у меня есть передовая инженерия: централизованная система холодоснабжения от ведущего производителя CIAT (Франция), вентиляционное оборудование от мирового лидера Swegon (Швеция). Учтена каждая мелочь: система очистки воды и воздуха, видеонаблюдение, а в некоторых квартирах даже есть камин.

Очень высокий уровень безопасности. Вокруг меня установлено более 150 камер, доступ на территорию осуществляется по Face ID и смарт-ключам, более 150 дверей с системой контроля доступа между различными зонами. В жилую зону посторонние не попадут.

Здоровье. У меня есть всё для тех, кто ведёт здоровый образ жизни и старается поддерживать себя в прекрасной форме: фитнес-клуб федеральной сети World Class, собственный wellness-центр. Также предусмотрены зелёные зоны: авторский ландшафтный дизайн включает различные сорта деревьев и кустарников, живые изгороди и цветы, подобранные специально для климата Перми.

Всё для детей. У меня есть две детские площадки, большая универсальная спортивная коробка 28х14 м, просторные колясочные. Площадка для малышей выполнена из экологичных сертифицированных материалов, отличается повышенной безопасностью форм и конструкций и внешне напоминает скорее арт-объект. Обе площадки подсвечиваются и открыты в любое время суток.

Эстетика. Мои создатели позаботились о том, чтобы будущим резидентам было не только тепло, тихо и уютно, но и красиво. Так, чтобы взгляд с любой точки находил нечто прекрасное. Для каждого это прекрасное своё: кто-то восхитится авторскими светильниками Риккардо Гуссони, кому-то придётся по душе облицовка фасада 3-й секции натуральными терракотовыми панелями Tempio (Испания). И, конечно, жильё премиум-класса не обходится без живописного вида из окна. Видовые квартиры на этажах выше 10-го с панорамным остеклением лоджий позволят вам наслаждаться панорамой города и любоваться рассветом за чашкой утреннего кофе. Благодаря высоким (до 3,3 м) потолкам квартиры наполнены светом, воздухом и ощущением полной свободы. Из моих окон можно разглядеть рассветы и закаты во всей красе, а в одной из квартир — в 360-градусном обзоре.

С кем я хочу проводить время?

Я могу поладить со всеми, но особенно счастлива буду с целеустремлёнными, умеющими наслаждаться жизнью, успешными и умными людьми. Мои стены — для тех, кто наполнит их вдохновляющими разговорами, любовью, беседами за чаем у камина. Мои окна — для тех, кто может увидеть красоту. Мои высокие потолки — для тех, кому жизненно необходимо ощущение полёта.

Чего я желаю пермякам на Новый год?

Пусть у вас в новом году появится квартира в «Москве». Этот подарок себе вы точно запомните.

«Москва» говорит сама за себя. Вступить со мной в диалог могут все, а вот узнать поближе — лишь резиденты. Хочешь стать резидентом? Звони: 8-800-737-77-59. Смотри информацию на сайте москва-в-перми.рф.

Адрес отдела продаж: г. Пермь, ул. Пермская, дом 31. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

Застройщик АО "КОРТЕКС", ИНН 7706772604.

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