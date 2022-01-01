Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музыка на все времена Пермская краевая филармония завершила Органный фестиваль и готовится к Рождественскому Поделиться Твитнуть

Два проекта Пермской краевой филармонии, которые завершают календарный год и открывают следующий, на первый взгляд, мало похожи. И это, безусловно, так: Международный фестиваль органной музыки (6+) посвящён одному инструменту, его программа основана на классике, уходящей в прошлое на солидные 300, а то и 400 лет; Рождественский фестиваль (6+) — мультиинструментальный и мультижанровый, и в нём находится место для довольно лёгкой музыки… И всё же у них есть нечто общее и очень важное: оба проекта — ноу-хау Пермской филармонии; это не сетевые фестивали, не готовые раскрученные форматы, а новшества, которые были придуманы здесь, получили признание зрителей и закрепились в пермской музыкальной повестке; формат «орган плюс», в котором выдержан Органный фестиваль, получил распространение в российском и мировом масштабе. Изысканную и утонченную атмосферу фестиваля с уникальной концепцией «Орган +» в допандемийную эпоху создавали лучшие органисты из более чем 30-ти стран мира. В количественном отношении — это, безусловно, европейские страны, а также Америка, Мексика, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Китай.

Неудивительно, что Органный фестиваль прошёл в Пермской филармонии уже в 17-й раз!

Каждый раз у меломанов есть повод сказать: «Как же здорово, что у нас есть этот прекрасный орган и Органный зал с его чудесной акустикой!» Это огромная эмоциональная ценность пермяков, часть символического капитала Перми и края, и его проведение в любых условиях — непременный долг Пермской филармонии перед её слушателями.

Нынешний Органный фестиваль — наилучшая иллюстрация к этому. Как будто отрабатывая долг перед слушателями, которые были лишены многих привычных концертных радостей в годы пандемии, филармония продлила сроки фестиваля: впервые он проходил целых десять дней, в которые уместились 14 концертов. В программе в полной гармонии встретились традиции и новинки, старые знакомые и всевозможные сюрпризы. Как водится, один из концертов был выездным — Государственный камерный оркестр Республики Беларусь и пермская органистка Евгения Камянская выступили в Чусовом; несколько концертов были адресованы детям, и все программы транслировались на официальный сайт филармонии и в виртуальные концертные залы в территориях Пермского края. Как раз в день открытия фестиваля состоялось и ещё одно открытие: заработал 40-й по счёту виртуальный концертный зал Прикамья — в Нытве. В филиалах Виртуального зала филармонии, где фестивальные концерты показывались в режиме онлайн, публика с замиранием сердца следила за музыкальными экспериментами и ощущала свою реальную причастность к огромной филармонической семье.

Среди традиций фестиваля — несколько концертных форматов, без которых разговор об органе, его истории и его современной жизни был бы неполным. Непременно нужен вечер, посвящённый произведениям Иоганна Себастьяна Баха, и играть на нём должен мощный, выразительный органист. Нынче такой вечер был особенным: он назывался «Музыка соборов Германии» (6+), играл солист Донецкой филармонии Александр Хмарный, и звучали произведения не только Баха, но и его учителей и учеников — Франца Тундера, Дитриха Букстехуде, Николауса Брунса, Иоганна Людвига Кребса и Иоганна Готфрида Мютеля. Многие из этих авторов впервые были представлены пермской публике. Вообще, новые имена звучали на фестивале постоянно, и на каждом концерте что-то исполнялось впервые в Перми, недаром ведущая всех концертов — музыковед Екатерина Каленюк — не раз напомнила, что Органный фестиваль — это фестиваль премьер и открытий. Нельзя не отметить, что музыканты, чьи творческие тандемы зачастую впервые складывались именно на сцене Пермской филармонии, специально для фестиваля подготовили 11 премьерных программ.

Участие во Всероссийской ночи искусств — тоже важная традиция фестиваля. В этот день фестивальный концерт начинается позже, чем обычно, и программа его всегда самая причудливая. Вот и в этот раз Лада Лабзина, главный органист концертного зала «Зарядье» (Москва) выступила с очень оригинальным концертом, состоящим из красивых, светлых, возвышенных мелодий — отрывков из произведений Николая Римского-Корсакова, Карла Дженкинса, Микаэла Таривертиева и других авторов, многие из которых органистка сама переложила на свой инструмент. В программе «Орган. Древняя магия» (12+), вместе с «королём инструментов» звучали шотландская волынка, вистлы и блок-флейта в «Друидик-сюите» Моше Ариэля Ганелина — на всех духовых инструментах играл Евгений Лапекин, одетый в эффектный килт и приплясывающий в такт кельтским мотивам; а также тибетские чаши в импровизации «Четыре стихии. Воздух. Вода. Земля. Огонь», где вместе с Ладой Лабзиной выступила Анна Благая из Казани.

Это был по-настоящему терапевтический концерт, врачующий души и призывающий гармонию и мир во Вселенную.

Лука Гаделия — яркий, блистательный органист из Абхазии, любимец пермской публики в этом году исполнил большую программу «Хиты и изыски» (6+) с Оркестром русских народных инструментов Пермской филармонии, состоящую из смелых и оригинальных переложений: орган и русские народные инструменты подарили слушателям две уникальные премьеры: «Славянский концерт» Сергея Слонимского, которому в августе 2022 года исполнилось 90 лет со дня рождения, и «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина. По словам Луки Гаделии, «Гершвина в таком составе еще никто и никогда не играл!».

Причем встреча этих удивительных музыкантов тоже впервые состоялась на сцене Пермской филармонии.

«Шестое чувство» (6+) — тонкий, полный трепета спектакль-монолог, в котором сошлись поэтическое слово, музыка и актерское воплощение. Одноименное стихотворение Николая Гумилёва дало название концертной программе, которую представили мастера сцены — органист Даниэль Зарецкий, пианист Евгений Зарецкий и популярнейший актёр кино и знаменитой Питерской «Александринки» Владимир Кошевой, востребованность которого так велика, тем более, что пермская премьера и так два года откладывалась из-за пандемии.

Самым любопытным в литературно-музыкальной композиции «Шестое чувство» было то, как сочетались музыкальные и поэтические произведения: так, «Признание» Пушкина прозвучало в паре с вальсом Грибоедова, а «Овца» Даниила Хармса «срифмовалась» с «Гносиенной» Эрика Сати.

Если речь зашла о старых знакомых, нельзя не упомянуть, что впервые в Перми с большим концертом выступила Лилия Печёнкина — та самая, которую постоянные зрители Органного зала помнят студенткой, старательно переворачивающий страницы нот для приезжих органистов. Теперь, выучившись на органистку в Пермском институте культуры и окончив аспирантуру в Санкт-Петербурге, она продолжает обучение в Германии, откуда и приехала на родину. Приятно было увидеть её творческий рост.

Орган звучал на фестивале в дуэте с саксофоном, в трио с флейтой и гобоем, в ансамбле с вокалистами, в детском шоу с песочной анимацией. И, разумеется, он солировал в оркестровых концертах. На открытии фестиваля Государственный оркестр Республики Беларусь под управлением Евгения Бушкова с Евгенией Камянской за органом показал много такого, чего здесь не было никогда. Описывая программу открытия, то и дело придётся говорить «впервые в Перми»: впервые в Перми на сцену Органного зала вышла исполнительница на белорусских цимбалах, впервые прозвучали 15 вариаций Эжена Изаи на тему 24-го каприса Паганини… Вариации исполняли по очереди артисты оркестра, каждый из которых — солист.

На закрытии тоже выступал оркестр — Российский роговой, один из самых оригинальных коллективов страны, к которому присоединились музыканты из Санкт-Петербурга — органистка Екатерина Маришкина, трубач Ярослав Хлопонин и Вардан Арутюнян с дудуком, а также пермский барабанщик Константин Березин. Необычная по составу компания исполнила столь же разнообразную программу, в которой нашлось место и сладким итальянским мелодиям, и загадочным армянским напевам (одна из композиций — XII века, пожалуй, это самая древняя музыка, которая звучала на сцене Органного зала — вообще, за всё время его существования).

Рог — очень странный инструмент. Он сложен, потому что прост: из него можно извлечь ровно одну ноту, и для того, чтобы сыграть мелодию, исполнитель должен стремительно перемещаться от рога одного калибра к другому. По количеству разнокалиберных труб роговой оркестр напоминает орган, и этот причудливый ансамбль напомнил зрителям, где берёт истоки история «короля инструментов».

Среди посетителей Органного фестиваля немало тех, кто ходил на все концерты, ну, или почти на все. Этим людям, проявившим истинную меломанскую безупречность, можно и позавидовать, и посочувствовать: столько впечатлений, непросто их переварить, осмыслить! Но, думается, изысканный органный марафон стоил того…

Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии, заслуженный работник культуры России:

— 10 дней XVII Международного фестиваля органной музыки подарили пермякам и гостям города множество удивительных открытий.

Дневные и вечерние концерты для взрослых и детей, незабываемые встречи с великолепными музыкантами, огромный мир музыки — старинной и современной, шедевры классики и новаторство современности — сколько радости для души!

Но, безусловно, главная миссия фестиваля — актуализировать орган, показать неисчерпаемость его возможностей и расширить представление публики об этом инструменте — удалась фестивалю в полной мере. Об этом можно судить по переполненным залам — на всех 14-ти концертах зал был полон. Выступления музыкантов посетило более 4 000 человек. Еще почти 3,5 тысяч слушателей присоединились к прямым трансляциям концертов в территориях Пермского края.

А уже 13 декабря в Пермской филармонии стартует следующий фестиваль, Рождественский (6+).

Он состоится в девятый раз. Его миссия — объединить в одном музыкальном пространстве католическое, протестантское и православное Рождество, музыку светскую и храмовую. Это очень добрый фестиваль, и все участвующие в нём коллективы создают по этому случаю специальные праздничные программы. В этом году запланировано 17 концертов фортепианной, камерной, органной, джазовой, вокальной, народной, хоровой музыки, в том числе несколько детских проектов.

Откроет фестиваль 19 декабря заслуженный артист России, солист Московской государственной филармонии, один из самых харизматичных музыкантов своего поколения Александр Князев, который как никто успешно выступает одновременно в трех амплуа: виолончелиста, органиста и пианиста, в его программе — сюиты Иоганна Себастьяна Баха для виолончели соло.

А дальше фестивальную эстафету продолжат камерные оркестры и ансамбли, певцы и солисты-инструменталисты, в том числе знаменитые коллективы: Камерный оркестр Российской академии музыки им. Гнесиных, Emotion-orchestra (Москва), кроссовер-квартет «StradiВаленки» (Москва), квартет саксофонов Gradient (Екатеринбург), Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря.

Среди солистов — Анастасия Черток (орган, Москва) и Кристина Эшба (сопрано, Абхазия); лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница премии Президента РФ и премии «Молодые дарования России» Дарья Сикальская (народное пение, Нижний Новгород); приглашенная солистка оперных театров Балканского региона Мария Елич (сопрано, Сербия) и лауреат международных конкурсов Павел Домбровский (фортепиано, Москва); лауреат Международного конкурса молодых органистов Soli Deo Gloria Анастасия Быкова, орган (Москва) и лауреат I степени Московского фестиваля-конкурса «Золотая лира» Айдана Карашева, арфа (Москва); лауреат международных конкурсов Евгений Соколовский, фортепиано.

В предновогодние дни, по традиции, праздничные программы представят коллективы и солисты Пермской филармонии. 30 декабря приближение Нового года слушатели Органного зала смогут отметить с квартетом «Каравай», а 31 декабря — с «Хорус-квартетом».

Кроме того, впервые Пермская филармония предлагает дневную новогоднюю программу для детей. 31 декабря на сцене Органного зала — настоящий вундеркинд, стипендиат фонда «Новые имена», благотворительного фонда В. Спивакова и международного фонда С.В. Рахманинова, победитель Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица», лауреат международных конкурсов Лев Бакиров (фортепиано, Москва). Юные слушатели смогут оценить подлинный блеск таланта молодого дарования и по-настоящему зарядиться новогодним настроением!

Закроет Рождественский фестиваль 13 января, в Старый Новый год — в один из самых любимых праздников россиян, программа «От Барокко до Рока» (6+) в исполнении камерного оркестр В-А-С-H (Екатеринбург). Это будет настоящий хулиганский кроссовер, объединивший в своем музыкальном поле сочинения от Баха и Чайковского до Гершвина и Меркьюри!

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