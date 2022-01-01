Валерий Мазанов Время потерь Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2018 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Обложки «Нового компаньона» за 2018 год

Из архива редакции

Год начался с вооружённого нападения на школу №127, а закончился пожаром в шахте «Уралкалия» в Соликамске, который унёс жизни девяти горняков. За месяцы между этими событиями произошло ещё так много потерь, что обнаружить приобретения этого года очень непросто. Но они всё же были.

Нападение на школу

15 января около 10 часов утра двое молодых людей (бывший ученик школы и 10-классник) с ножами ввалились в аудиторию школы №127, где шли занятия 4«Б» класса. Учительница Наталья Шагулина встала на защиту учеников, в результате чего получила ножевые ранения. Затем за педагога вступились четвероклассники, которые также пострадали. В результате резни пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы, в том числе Наталья Шагулина. Впоследствии она была представлена к награде.

Школа №127, где учился бывший губернатор Прикамья Олег Чиркунов, всегда считалась одной из лучших в Перми. Случившееся нападение шокировало всех. Конечно, начались традиционные для таких инцидентов заявления ответственных лиц о необходимости наказать, усилить, ужесточить, взять на контроль.

И, конечно, не могли пройти мимо вечно виноватого интернета. Звучали предложения ввести новые запреты: автоматически блокировать и сделать невозможным создание групп, которые негативно воздействуют на психику детей, контролировать сеть Telegram на предмет открытых и закрытых групп, чатов и т. д.

В сентябре 2021 года всю страну потрясла трагедия в ПГНИУ, где 18-летний Тимур Бекмансуров хладнокровно убил шесть человек, а ещё многие были ранены или получили травмы при попытках спастись.

Видимо, интернет-цензура велась недостаточно жёстко.

Дело о хищениях в МФЦ

В 2018 году получило развитие дело о хищениях в Пермском МФЦ, возбуждённое ещё в июне 2016 года. Тогда сотрудники ФСБ задержали министра информационного развития и связи Пермского края Евгения Балуева. Он подозревался в хищении 31,4 млн руб. при строительстве зданий МФЦ в муниципалитетах края. Росфиннадзор выявил, что сотрудники центра завышали сметы и оплачивали ремонты, которые не проводились. Помимо Балуева по этому делу были задержаны руководитель МФЦ Дмитрий Дымбрылов, его заместитель Наталья Гладкова и её муж — предприниматель Илья Гладков, а также бизнесмен Иван Овчинников.

Интересные факты Геннадий Тушнолобов согласован на пост председателя КСП Прикамья. Кандидатуру бывшего краевого премьера предложил губернатор Прикамья Максим Решетников. В Перми начинается реконструкция улицы Революции. Расширению улицы мешают аптека, туалет и киоск с шавермой. Фасад нового терминала аэропорта Большое Савино начал рушиться. Произошло обрушение одной фасадной плиты над входной группой нового терминала международного аэропорта «Пермь». Здание было сдано в эксплуатацию три месяца назад. Разрешение на строительство Чусовского моста планируют получить до конца июля. Протяжённость моста составит около 9 км. Общая стоимость проекта — порядка 14 млрд руб. Сдача объекта запланирована в 2021 году. Возбуждено дело по факту падения стены на бывшего замминистра культуры Прикамья. На уличной террасе ресторана «Никала Пиросмани» 20 июня 2018 года во время урагана часть стены обрушилась на экс-заместителя министра культуры Пермского края Веронику Дукаревич. Экс-чиновница получила травмы средней степени тяжести. На стройплощадке пермского зоопарка произошёл несчастный случай. Во время работ погиб один из строителей. На Пермском пороховом заводе произошёл взрыв газового баллона. Погибли трое сотрудников предприятия, возбуждено уголовное дело. Пермские полицейские купят «Удовольствие» за 7 млн руб. Комплекс для исследования радио-электронных устройств «Удовольствие» предназначен для проведения исследований радиоэлектронных устройств, таких как подслушивающие «жучки», детонаторы, скиммеры и т. п. Территорию завода им. Шпагина переведут в зону культурного развития. Территорию завода переводят в новую зону для организации там культурного кластера. Алексей Иванов закончил работу над новой книгой. Она получила название «Пищеблок». Краевые власти ведут переговоры об открытии прямых авиарейсов в европейские города. В планах на следующий год — открытие прямых перелётов в Европу. В качестве направлений рассматриваются Мюнхен, Дюссельдорф, Рим и Милан. В пермском зоопарке умерла старейшая белая медведица России. Амдерма родилась в дикой природе в 1980 году и попала в пермский зоопарк в 1997 году. Она прожила 38 лет и была старейшей белой медведицей России, её потомство проживает во многих российских зоопарках и за границей. Пермь назвали самым матерящимся городом России. Агентство Zoom Market провело социологический опрос среди жителей 30 крупных городов России на тему, как часто они используют нецензурную брань. Самыми ругающимися жителями крупных городов России оказались пермяки. Следом за ними идут жители Воронежа, Иваново, Оренбурга, Тамбова, Челябинска, Кемерово, Брянска, Ростова-на-Дону и Липецка.

В феврале 2018 года Пермский краевой суд отменил изначальный приговор Евгению Балуеву, освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, а дело вновь направил в Ленинский суд Перми. В июне 2018 года суд вынес новый приговор: Евгения Балуева приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафу в размере 800 тыс. руб. Бывший руководитель Пермского МФЦ в октябре 2017 года был приговорён к трём годам колонии общего режима и штрафу в размере 305 тыс. руб. Но Дмитрий Дымбрылов отбыл лишь часть наказания — восемь месяцев в СИЗО и два месяца домашнего ареста. Иван Овчинников и Илья Гладков получили условные сроки. Что же до Натальи Гладковой, то её приговорили к четырём годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. При этом исполнение наказания отсрочено до октября 2030 года, когда младшему ребёнку осуждённой исполнится 14 лет.

Обвиняется Владимир Нелюбин

Гораздо меньше, чем фигурантам дела о хищениях в МФЦ, повезло бывшему председателю наблюдательного совета ОАО АКБ «Экопромбанк», депутату краевого парламента Владимиру Нелюбину. Прокуратура Пермского края утвердила в отношении него обвинительное заключение по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере: хищение 215 млн руб., принадлежавших банку. Сам банк был признан банкротом в 2014 году.

Сначала Владимира Нелюбина задержали, поместив в СИЗО, затем отпустили под залог. Однако в мае 2019 года взяли под стражу. Ленинский райсуд приговорил бизнесмена к шести годам и трём месяцам лишения свободы. Последние новости о нём датированы августом этого года: Владимир Нелюбин подал ходатайство об освобождении по УДО.

По состоянию на 1 мая этого года в реестре кредиторов Экопромбанка числилось более 1600 взыскателей. Общая сумма требований — 6,18 млрд руб., удовлетворены они только на 16,84% — на 1,04 млрд руб.

Судьба «Спартака»

В цепочке следствий краха Экопромбанка и приговора Владимиру Нелюбину отдельно стоит выделить передачу на реализацию легкоатлетического манежа «Спартак» в рамках банкротства подконтрольного Нелюбину ООО «Магнит-Инвест».

Спорткомплекс был выставлен на торги, но по инициативе администрации Перми УФАС отменило аукцион. Мэрия указала на социальную значимость объекта и выразила мнение: конкурсными условиями должны быть использование манежа по целевому назначению и интенсивность такого использования. После рассмотрения целого ряда жалоб конкурсных управляющих Арбитражный суд поддержал мэрию.

В результате манеж «Спартак» перешёл в собственность города, сейчас идёт реконструкция спортивного сооружения.

Товарный двор — наш?

История со «Спартаком», можно сказать, идёт к счастливой развязке. Чего не скажешь о переходе в краевую собственность от ОАО «РЖД» комплекса недвижимости бывшего Товарного двора на ул. Локомотивной, 18.

22 августа губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков подписали соглашение о выкупе краевыми властями Товарного двора. Здесь, по словам губернатора, предполагалось провести новую магистраль, соединяющую центр города с ул. Стаханова. Цена выкупа — порядка 800 млн руб., на эти деньги РЖД планировала построить на Перми II современный транспортно-пересадочный узел, новый вокзал. Также здесь должен был появиться автовокзал, спортивно-концертный комплекс и бог знает что ещё — планов, как говорится, было громадьё.

В эти планы неожиданно вмешалась прокуратура. По её иску Арбитражный суд признал договор о покупке Товарного двора ничтожным. Позже выяснилось, что речь шла о мелких процедурных вопросах: нужно было составлять не договор купли-продажи, а договор изъятия. Кроме этой детали, в остальных требованиях прокуратуре было отказано. Прокуратура оспорила и это решение арбитража.

На уточнение этих архиважных бюрократических формулировок ушло четыре года. За это время произошло столько всего, что не построенный спортивно-концертный зал — последнее, о чём стоит жалеть.

Снос и строительство

Началась разработка документации по планировке территории правобережной части Березников. Попросту говоря, власти начали сносить печально знаменитые «формальдегидные дома» посёлка Усольский-2 общим числом 89. Их начали возводить в 2007 году для переселения жителей города из зоны провалов. На проект было потрачено 1,37 млрд руб., но после их постройки выяснилось, что в домах в 50 раз превышены нормативы по концентрации формальдегида.

Ядовитый газ выделяли некачественные утеплители, минеральная вата и цементно-стружечные плиты. Вонючие и вредные строения в 2012 году расселили и вот, наконец, решили снести, а освободившиеся территории отдать под жилую застройку.

Для переселенцев из зоны техногенной аварии строится ЖК «Любимов». Всего микрорайон рассчитан более чем на 14 тыс. человек — это около 10% населения Березников.

«Амкар» умер, да здравствует «Звезда»

18 июня из-за отсутствия финансирования пермский футбольный клуб «Амкар» прекратил своё существование. Его игроки и тренеры переходят в другие клубы.

А уже 20 июня пермский футбольный клуб «Звезда» провёл первую тренировку. Главным тренером команды стал бывший игрок «Амкара» Константин Парамонов. «Хотим доказать, что в Пермском крае есть футболисты», — заявил он.

До сих пор болельщики «Амкара» по поводу уничтожения любимой команды и «возрождения» «Звезды» не могут внятно ответить на вопрос: что это было и зачем оно было нужно?

Что обсуждалось больше всего?

На протяжении всего года «НК» следит за несколькими «долгоиграющими» темами. Это бесконечная история завода им. Дзержинского, который, по некоторым подсчётам, к тому времени уже пережил шесть попыток рейдерских захватов разной степени разрушительности. Отстраняются от должности конкурсные управляющие, директор ЗиДа Егор Заворохин становится фигурантом очередного уголовного дела, идут экспертизы… Словом, остаётся только выразить восхищение терпению корреспондентов «НК», старательно описывающих все шаги этого сериала, следить за которым к тому моменту остались силы разве что у следователей.

С банкротством «Мотовилихинских заводов», за которым также следит «НК», несколько иная история. Сотрудников распределяют по другим предприятиям холдинга, а само предприятие обязуется сохранить производство и выполнить взятые на себя обязательства по исполнению гособоронзаказа. Его план при этом на 5% превышает показатели 2017 года, и всё говорит о том, что «банкротство» «Мотовилихи» — процесс абсолютно «технический».

Но в номинации «Бессмысленные обсуждения — 2018» однозначно победила дискуссия пермских общественников о концепции и месте размещения скульптуры Рудольфа Веденеева «Жертвоприношение» как памятника жертвам политических репрессий. В обсуждении приняли участие уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, президент Пермской государственной художественной галереи Надежда Беляева, директор АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36» Виктор Шмыров, художественный руководитель Пермской Арт-резиденции Юрий Лапшин, протоиерей Артемий Веденеев, председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев. После публикации о самом факте прошедшей дискуссии никто больше ничего не слышал ни о памятнике, ни о его дальнейшей судьбе.

Ну и, конечно, куда без светской жизни.

Её безусловным героем в 2018 году стал бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв. Экс-парламентарий был задержан по делу о нападении на Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Кроме того, следователи ОМВД по Ленинскому району Перми направили в прокуратуру и второе уголовное дело в отношении Телепнёва. Его признали виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью 20-летнему студенту в ходе потасовки в ночном клубе «Дом культуры» в октябре 2017 года, ещё до скандального происшествия с участием Ширмана. С учётом приговора по первому уголовному делу, об избиении DJ Smash, Телепнёва приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В свою очередь, сам Александр Телепнёв подал иск к артисту Тимуру Юнусову (Тимати), сочтя высказывания последнего в соцсетях… порочащими честь и достоинство и наносящими вред его репутации.

Всё по-нашему, по-пермски. Красиво жить не запретишь!

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