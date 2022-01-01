Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» За 15 лет до столетия Театр кукол отметил юбилей творческим спектаклем-отчётом Поделиться Твитнуть

Ноябрь в Перми — месяц юбилеев. Конечно, всё затмило масштабное празднование столетия Пермской художественной галереи, но и более камерное событие в Театре кукол нельзя было не заметить. Дата здесь не столь солидная — 85 лет, однако тоже значительная: этот театр старше, например, чем его «брат» — Театр юного зрителя, с которым они некоторое время назад делили сцену в бывшем «тюремном замке».

Константин Долгановский

Пермский театр кукол известен остроумными капустниками, и неудивительно, что вечер был скорее весёлым, чем торжественным. Точнее, торжественность и остроумие здесь были перемешаны в точно отмеренных дозах, иллюстрацией к чему может служить наряд художественного руководителя театра Дмитрия Вихрецкого: галстук, разумеется, бабочка, но выполнен в «фирменных» цветах театра — жёлтый и аквамарин.

Всё было продумано: фотозоны в фойе, выставка-инсталляция кукол из спектаклей прошлых лет, фотоколлаж в форме цифры 85, аниматоры… Вечер был наполнен приколами, например, вместо первого, второго и третьего звонков было три вторых. Вечеринка, которую сочинили коллеги из Тюмени — сценарист и режиссёр Сергей Грязнов и поэт Антон Нестеренко, — показалась Дмитрию Вихрецкому достаточно цельной и увлекательной, чтобы показать её обычным зрителям, и в театр пришло немало детей. Спектакль получил название «Приключения Алисы в Закулисье» (6+). Его главные герои — Алиса (Мария Дьячкова) и Архивариус (Алексей Дерягин) — были в то же время и ведущими торжественного вечера. Сюжет вертелся вокруг желания юной Алисы поскорее войти в мир театра. Мария Дьячкова действительно в «куклах» новенькая, и ей, наверное, полезно было погрузиться в историю театра и познакомиться с большинством спектаклей актуального репертуара, включённых в сценический дайджест.

История Театра кукол была подана в рифмованных строчках:

Год тысяча девятьсот тридцать седьмой!

При Пермской филармонии собрали

Артистов коллективчик небольшой

И старт Театру кукол тотчас дали.

Решили по образцовскому примеру,

Первый спектакль чтоб был созвучен москвичам.

«По щучьему веленью» — вот премьера!

И детский смех в театре зазвучал!



Фото- и видеохроника сопровождали этот текст, в котором не были забыты ни важнейшие вехи в истории театра, ни его руководители. Разу­меется, нельзя не вспомнить о том, что в годы войны в Перми была поставлена первая в России кукольная опера:

А дальше переезды, пароходы,

Грузовики и лошади… война.

Но даже в эти тягостные годы

Театр жил, даря любовь сполна.

И творчество не угасало ни на граммы!

Вот в 43-м году, например,

«Муха-Цокотуха» — без фонограммы!

Первая кукольная опера в СССР!



А дальше — 1958 год, когда театр въехал в свой нынешний дом, череда руководителей: Давид Офрихтер, возглавлявший театр 22 года, творческий и семейный тандем Игнатьевых — режиссёр Игорь Всеволодович и художница Анна Дмитриевна, работавшие в «куклах» в 1980-е годы… Между прочим, их спектакль «Маша и Медведь» (0+) до сих пор в репертуаре — уже 37 лет он не сходит со сцены, и все эти годы боевую Машу, о которой зрители говорят, что она «агонь», водит и озвучивает по-пионерски задорным голосом заслуженная артистка России Лариса Нагогина.

Начиная с «Маши и Медведя» главные спектакли репертуара, поставленные в разные годы разными авторами, представали перед гостями вечера в отрывках.

…А история в стихах продолжилась. Вспомнили Игоря Тернавского, не забыли и сменившего его Дмитрия Заболотских. Достойно отметили «Золотую маску», которую принесла в Пермь постановка Александра Янушкевича «Толстая тетрадь» (18+), а когда перешли к настоящему времени, справедливо рассказали о том, что нынешний худрук Дмитрий Вихрецкий даёт «постоять у штурвала» огромной команде постановщиков, как весьма именитых, так и совсем молодых.

Отрывки из их работ выглядели весьма завлекательно: «Не любо — не слушай» (12+) режиссёра Ирины Ткаченко, «Снежная королева» (6+) и «Кот в сапогах» (0+) Александра Янушкевича, «Левша» (12+) — очень своеобразный спектакль Петра Зубарева, «Медной горы хозяйка» (12+), изобретательно поставленная белорусом Олегом Жюгждой, спектакль Дмитрия Вихрецкого «Крошка Цахес» (6+) и другие.

Жаль, что далеко не все примечательные работы театра были показаны в этом дайджесте. Не было, например, спектакля «Цветы для Элджернона» (12+), поставленного Дмитрием Вихрецким и художницей Викторией Ельцовой (она же была художником-постановщиком юбилея) и оказавшегося в лонг-листе «Золотой маски», а также интереснейшего взрослого спектакля — «Превращение» (16+) по Кафке, созданного Александром Бороком и тоже отмеченного экспертами Национальной театральной премии.

Говоря о настоящем и будущем театра, аккуратно намекнули на грядущую реконструкцию здания и театрального дворика, к которой театр планомерно ведёт директор Татьяна Лузина. Нынче проект реконструкции как раз проходит экспертизу.

В бойкое и весёлое сценическое действие вкраплялись непременные официальные речи и награждения, но они были не слишком длинными и аккуратно вписались в сюжет. Дружеские же поздравления и подарки от коллег — других театров, Пермской филармонии, Союза театральных деятелей и так далее — были вынесены за пределы официальной части, в неформальные посиделки в малом зале.

Судя по творческим планам Театра кукол, юбилей вдохновляет. В декабре состоится премьера спектакля Дмитрия Вихрецкого «Мой папа — птиц» (6+, от 8 лет) по книге Дэвида Алмонда.

К Новому году будет известно имя победителя конкурса молодой режиссуры, который сейчас проходит в театре; изначально на конкурс подали заявки около 20 режиссёров, окончивших театральные вузы пять или менее лет назад, в шорт-лист вошли трое. Победитель будет ставить спектакль для самых маленьких — аудитории 0+.

К 300-летию Перми режиссёр Дмитрий Богданов, который поставил в театре «Лёлишну из третьего подъезда» (12+), предъявит свою версию «Многотрудной жизни Ивана Семёнова» (6+), и театр, таким образом, получит пермскую кукольную дилогию.

Летом петербургский режиссёр Александр Хромов, специалист по перформансу и визуальному театру, должен поставить этноландшафтный спектакль по мотивам угорских легенд «Кама. Горт. Легенды» (12+). Планируется яркое действие с кострами для показа на ландшафтных фестивалях вроде «Зова Пармы» и «Тайн горы Крестовой».

Наконец, осенью Дмитрий Вихрецкий планирует поставить спектакль «Большая маленькая девочка» (6+) по книгам белорусской писательницы Марии Бершадской.

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