Полина Путякова журналист В режиме экономии Экономическая нестабильность и неопределённость будущего заставили население снизить потребление Поделиться Твитнуть

Реакция на кризис

В ноябрьском докладе Банка России отмечается, что начиная с августа наблюдается сокращение потребительской активности, а в сентябре, на фоне объявления частичной мобилизации, этот тренд усилился. Особенно сильно сократились расходы населения на непродовольственные товары, но и на продукты люди тоже стали тратить меньше. Аналитики Центробанка отмечают смещение покупок крупных непродовольственных товаров в бюджетный сегмент и перенос приобретений на будущее.

Константин Долгановский

В Пермском крае оборот розничной торговли сократился на 7,5% по сравнению с прошлым годом — такие данные приводит Пермьстат за первые три квартала. При этом в сегменте торговли продуктами питания снижение составило всего 0,1%, а в сегменте непродовольственных товаров — 14%. Оборот оптовой торговли за тот же период упал на четверть.

Люди стали больше экономить на повседневных вещах и частично отказываться от необязательных трат, например развлечений или такси. По словам Юлии Стародумовой, старшего преподавателя кафедры экономики и финансов ПНИПУ, стратегия сбережения, связанная с повышенной тревожностью в обществе, — стандартная поведенческая реакция во все кризисы. Это связано с остановкой части предприятий, экономическим спадом, сокращением реальных располагаемых доходов населения и др. Но в 2022 году снижение потребительской активности связано ещё и с уходом многих иностранных компаний, из-за чего многое из привычного ассортимента импортных товаров стало недоступно, а адекватной (по цене, качеству, сервису, узнаваемости) замены так и не появилось. К тому же из-за сокращения предложения, импортируемой инфляции, удорожания логистики по новым маршрутам ввоза в Россию цены на товары существенно выросли и воспринимаются многими потребителями как чрезмерно высокие и несоответствующие.

Население перешло на режим экономии и не выходит из него уже более полугода, уточняет Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций». «По данным Росстата, на начало года россияне тратили на товары и услуги более 90% своих доходов (то есть сберегали менее 10%). Во втором и третьем кварталах (по август включительно) траты не поднимались выше 80% и держались в диапазоне 76—78%, то есть норма сбережения выросла вдвое. Сейчас россияне откладывают в среднем до четверти своего дохода», — приводит он конкретные цифры.

Потребительское поведение меняется в зависимости от уровня дохода, рассказывает Елена Денисова, директор УК «Труменс-Групп» (управление коммерческой недвижимостью). «У людей с доходом ниже среднего акценты смещаются в сторону приобретения более дешёвых продуктов питания и товаров, что позволяет им сохранить существующий объём потребления. У людей с более высоким достатком объёмы и привычки потребления почти не поменялись. В городах стремительно уменьшается средний класс, увеличивается сегментация потребительского рынка», — говорит она. В потреблении стала заметна тенденция увеличения объёма трат на здоровье, путешествия, образование, увлечения. Но при этом серьёзные проблемы испытывает сфера развлечений (кинотеатры) и спорта (фитнес-клубы, боулинги).

Важно отметить, что после объявления частичной мобилизации существенно снизились ожидания перспектив личного материального положения на год вперёд, перспектив изменения экономических условий в стране на год и пять лет вперёд, отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». По сравнению с сентябрём сильнее всего ухудшились оценки перспектив экономики страны на год вперёд.

В наличные и обратно

То, что не было потрачено, вполне закономерно осело в сбережениях населения: наличных и безналичных. По словам Валерия Емельянова, в начале года преобладал тренд на изъятие денег из финансовой системы и уход в кеш, весной была коррекция в сторону роста сбережений на счетах, к осени население снова начало запасаться наличными.

«Структуру сбережений отслеживает ЦБ, и у него пока есть данные только за два квартала, то есть до июня включительно. Финансовые активы россиян примерно наполовину состоят из депозитов и счетов (включая порядка 15% в эскроу, которые являются отложенной формой владения недвижимостью), на треть из акций и долей компаний и ещё на 15—17% из наличной валюты», — рассказывает эксперт. Если учитывать и недвижимость, то она занимает как минимум второе место в активах населения после депозитов.

По данным Банка России, в последней декаде сентября рост экономической неопределённости, связанный с частичной мобилизацией, привёл к росту спроса на наличные и оттоку средств с депозитов населения, и по итогам месяца объём наличных денег в обращении вырос почти на 1 трлн руб. Стремясь сохранить вкладчиков, банки в конце сентября и октябре повышали депозитные ставки. Рост ставок в сочетании с удовлетворением спроса на наличные способствовал стабилизации ситуации на рынке депозитов, и к концу октября отток средств с депозитов населения практически завершился.

В Центробанке отмечают и изменение структуры депозитов населения. Во-первых, сохранялась тенденция к девалютизации, и к началу IV квартала доля валютных депозитов достигла исторического минимума (менее 11% депозитов населения). Во-вторых, по мере истечения сроков высокодоходных депозитов, открытых в марте, продолжался переток средств с краткосрочных вкладов на долгосрочные (по которым предлагаются более привлекательные ставки) и текущие счета (более ликвидные).

Несколько иные данные приводит сервис Банки.ру. «На базе статистики использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре 2022 года мы отмечаем, что самыми популярными стали запросы на поиск вкладов сроком на три месяца — их доля в поисковых запросах составила 29%. На втором месте шестимесячные вклады с долей 24%», — рассказывает Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру. Это объясняется тем, что люди ищут депозиты, которые позволяют оперативно получить доступ без потери доходности, и в этой связи трёхмесячные вклады выглядят оптимальными по соотношению доходности и срочности.

По данным Банка России, общий объём вкладов в Пермском крае за январь—сентябрь 2022 года увеличился на 2,3%. В трёх из девяти месяцев был зафиксирован отток средств с депозитных счетов.

В поисках ликвидности и доходности

В 2022 году объёмы розничного кредитования были подвержены той же неустойчивости, что и экономика в целом. В отдельные месяцы статистика Банка России фиксировала снижение объёмов кредитования в Пермском крае по сравнению с тем же периодом прошлого года: например, в сентябре — на 4%. В результате за первые три квартала объём регионального кредитного портфеля вырос, но лишь на 7%, тогда как в 2021 году рост составил 18%. В октябре объём потребкредитования в регионе вырос на 2,8% к сентябрю, зато количество оформленных кредитных карт сократилось на 13%. Хуже всего ситуация с автокредитованием: по данным Национального бюро кредитных историй, его объём по итогам девяти месяцев в Пермском крае оказался на 39% меньше, чем годом ранее.

Банк России отмечает в целом негативные тенденции в кредитовании. Помимо более высокого, чем в 2021 году, уровня ставок, действует ещё один ограничивающий фактор — более жёсткие неценовые условия кредитования. Они были введены банками в феврале—марте на фоне повышенной неопределённости, и консервативный подход банков к отбору заёмщиков сохраняется до сих пор, несмотря на ослабление ряда требований впоследствии.

«Если смотреть объёмы выдачи кредитов населению, то в целом они действительно сократились — примерно на 5% за 12 месяцев. В сентябре виден сильный провал в доле коротких займов (до года) и рекордный рост длинных (более года). Обычно короткие занимают 65—75% всей выдачи, но сейчас соотношение почти 50 на 50. Это, вероятно, связано с ужесточением политики банков и ростом рисков невозврата — чаще отсеивают заёмщиков, которые берут на срочные и экстренные нужды», — отмечает Валерий Емельянов.

По словам Вадима Тихонова, аналитика Банки.ру, основное влияние на динамику кредитования в 2022 году было скорее поведенческим — количество выданных кредитов, микрозаймов и кредитных карт заметно сокращалось в марте—апреле, потом начинало восстанавливаться, но снова пошло на спад в сентябре, после объявления частичной мобилизации. Пока банки не торопятся смягчать условия для потенциальных мобилизуемых.

При этом только по потребкредитам средняя сумма одного займа к данному моменту превысила показатели февраля (289,7 тыс. руб. против 262,5 тыс. руб., по данным НБКИ). Ни автокредиты, ни лимиты по кредитным картам так и не восстановились до сумм, одобряемых и выдаваемых в феврале. Общий объём портфеля кредитов, выданных банками физлицам, за девять месяцев увеличился на 4,7%, но в основном благодаря ипотеке. Автокредитные портфели сократились за восемь месяцев на 4,5%, портфель потребкредитования за тот же период — на 0,3%.

По мнению Юлии Стародумовой, у банков есть все резоны для столь сдержанного поведения. «Уже в мае Национальное бюро кредитных историй зафиксировало неприятную ситуацию: каждый четвёртый потребительский кредит в России не оплачивается более трёх месяцев. Вслед за этим в сентябре резко выросли долги с так называемой «ранней просрочкой» (до 30 дней). Тенденция проявилась в сегменте кредитных карт, автомобильных кредитов и потребительских POS-кредитов, выдаваемых непосредственно в торговых точках», — рассказывает она. Это прямой сигнал того, что у населения стало меньше «текущих денег», находящихся буквально в кошельке и предназначенных для оперативных платежей за товары и услуги. Начался замкнутый круг: потребности людей в кредитах растут, но одновременно снижается способность их выплачивать. Население в ожидании дальнейшего роста цен на товары и услуги активно привлекает ссуды как «до зарплаты», так и долгосрочные. И это понятное финансовое поведение людей сталкивается затем с их неспособностью выплачивать долги. К тому же в сентябре после объявленной частичной мобилизации многие должники покинули места своего проживания и работы.

Волны инвестиций

В этой ситуации финансовые инвестиции — не та стратегия, к которой прибегают россияне, за исключением, пожалуй, валют дружественных стран. «В течение года более чем на 90% упал спрос на акции западных компаний (США и Европы), а также на валютные облигации. Это связано с их частичной заморозкой в депозитариях и сложностями с получением купонов и дивидендов. При этом кратно вырос спрос на акции Гонконга, валюту Гонконга, сбережения в юанях (в том числе российские облигации в валюте КНР)», — рассказывает Валерий Емельянов. Он добавляет, что также растёт интерес к новым инструментам: дирхаму Эмиратов, обезличенному золоту, замещающим облигациям.

В течение года интерес к фондовому рынку не был равномерным, говорит Сергей Токарев, генеральный директор Пермской фондовой компании. С начала военной операции произошёл отток активов из инструментов фондового рынка на депозиты банков из-за предложения высокой ставки по размещению, которая доходила до 21% на сроки от трёх до шести месяцев. Кроме того, наблюдался отток активов в недвижимость, так как цена на квартиры и строительные материалы резко пошла вверх. Однако по истечении трёх—шести месяцев деньги стали возвращаться на фондовый рынок из депозитов и из числа неразмещённых в других инструментах. «Первый поток был в конце июня — начале июля. Денежные средства стали заводить на уже открытые брокерские счета и на новые: с конца мая до конца августа было открыто порядка 2 млн новых счетов. Не все из них пополнялись деньгами, но приток был заметным. Вторая волна притока была в сентябре, когда рынок значительно подрос от минимумов этого года и у многих появилась эйфория по поводу хорошей перспективы фондового рынка. Однако новости об СВО и санкции быстро развернули рынок и он стремительно пошёл вниз, к новым минимумам», — рассказывает Сергей Токарев. С конца сентября фондовый рынок начал свой рост и клиенты с осторожностью начали в очередной раз заводить денежные средства. Это совпало с мобилизацией и, как следствие этого, снижением цен на недвижимость из-за снижения спроса.

И всё-таки основной фокус внимания населения сейчас сосредоточен на консервативных инструментах, таких как вклады, считает Богдан Зварич. Интерес же к инвестициям на фондовом рынке, который был повышенным в 2020 и 2021 годах, сейчас существенно снизился — экономическая неопределённость негативно влияет на интерес к подобным инструментам, которые в основном рассматриваются гражданами при спокойной экономической ситуации. Что же касается рынка недвижимости, то основным сдерживающим фактором от инвестиционных вложений в данный инструмент является низкая ликвидность данного рынка, что ведёт к рискам потерь средств: при необходимости оперативной продажи инвестиционной недвижимости, возможно, потребуется существенно снизить цену, чтобы найти покупателя.

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