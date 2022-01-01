В Москве прошла церемония вручения Строгановской премии Число её лауреатов в этом году перешагнуло за 100 Поделиться Твитнуть

В Московском международном Доме музыки 12 ноября прошел 18-ый съезд Пермского землячества и 17-ая церемония вручения Строгановской премии. Эта церемония стала особенной — ведь именно в этом году число лауреатов перешагнуло знаковую цифру 100. Сотым лауреатом Строгановской премии стал народный артист СССР, легендарный танцовщик, балетмейстер, режиссер, художественный руководитель Российского конкурса артистов балета «Арабеск» — Владимир Васильев.

Вместе с ним в этом году чествовали профессора Пермского университета, доктора физико-математических наук Татьяну Любимову, директора городского дворца детского (юношеского) творчества Наталью Рослякову, генерального директора ООО «Лукойл-Пермь» Олега Третьякова, журналиста и писателя Светлану Федотову, мастера спорта России, серебряного призера Олимпиады в Пекине Евгения Климова.

Председатель Правления РОО «Пермское землячество» Андрей Кузяев отметил важность ежегодной встречи земляков:

«Идут годы — землячество живет, и по-другому быть не может. Хотя бы один раз в год мы должны все вместе собраться, отметить лучших, поздравить тех людей, которые внесли максимальный вклад в развитие Пермского края. Но самое главное — это глаза людей, улыбки, и возможность почувствовать себя в кругу своих — пермяков».

Съезд Пермского землячества традиционно привлёк большое внимание земляков: многие приехали на премию из разных регионов России, были коллеги из Пензенского и Челябинского землячеств, и, конечно, из Перми. Почетными гостями съезда и церемонии стали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, мэр города Перми Алексей Демкин, депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской Думы.

Как отметил депутат Государственной Думы РФ и заместитель председателя Правления Пермского землячества Игорь Шубин, в этом году Пермскому землячеству исполняется 20 лет и за эти годы было реализовано много крупных проектов с обширной географией: от Перми, Осы и Кунгура до Лотошино Московской области и в этом году даже до Чукотки, где на высшей точке лауреатом Строгановской премии Андреем Королевым был поднят флаг Пермского землячества.

Он также добавил, что и в Пермском крае и в Московской области были установлены памятники героям-пермякам, проведены уроки памяти, образовательные конференции, круглые столы, а сейчас снимается серьезный документальный фильм о проекте землячества «Уральские дивизии двух войн», поддержанного Фондом президентских грантов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил всех лауреатов и поблагодарил каждого за вклад в развитие региона. В своем слове он отметил, что вместе с «Пермским землячеством» было решено, что в год 300-летия Перми Строгановская премия пройдёт на родной земле. Это будет не первый раз, когда церемония пройдёт в Перми, но, если все случится, без сомнения, она будет особенной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.