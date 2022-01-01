Елена Синица Стабильность и сбалансированность В Пермской городской думе прошли нулевые чтения городского бюджета на 2023—2025 годы Поделиться Твитнуть

В Перми прошёл семинар по обсуждению проекта городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В нём приняли участие депутаты Пермской городской думы, представители администрации краевого центра, эксперты городской Контрольно-счётной палаты.

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

Бюджет развития

Как рассказала первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник, подготовка проекта бюджета идёт строго согласно графику. Так, 7 ноября состоялись публичные слушания проекта, а 15 ноября депутаты городской думы рассмотрят проект в первом чтении. В целом на пути к утверждению городского бюджета нужно пройти 33 этапа, проведение этого семинара считается 15-м этапом.

Согласно проекту бюджета, в 2023 году доходы городской казны составят 7,7 млрд руб., в 2024 году — 44 млрд руб., в 2025-м — 44,8 млрд руб. В то же время расходы бюджета в эту трёхлетку достигнут в 2023 году 50,2 млрд руб., в 2024 году — 43,5 млрд руб., в 2025-м — 44,2 млрд руб. Если же говорить о показателях дефицита, то в следующем году он составит 2,5 млрд руб. В последующие два года бюджет города будет формироваться с профицитом. В частности, планируется погасить все ранее взятые кредиты.

Проект городского бюджета на 2023—2025 годы сформирован на основе 20 муниципальных программ. Несмотря на то что есть плановый дефицит бюджета, все социальные обязательства города будут выполнены, начатые объекты будут закончены в срок, отметила Наталья Мельник.

Заложены средства и на бюджет развития — 16 млрд руб. При этом в 2024 и 2025 годах капитальные расходы запланированы в объёме около 8 млрд руб. Снижение объёма связано с завершением строительных и ремонтных работ к 300-летию города, увеличением расходов на содержание муниципальных объектов, а также формированием бюджета с профицитом для погашения бюджетных кредитов.

Ещё 6 млрд руб. в 2023 году планируется направить на работы, связанные с дорожным фондом. Несмотря на то, что от муниципалитета к краю переходят полномочия по содержанию улично-дорожной сети в центре Перми, снижение бюджета дорожного фонда не превысит 3%.

Более того, в рамках концессионного соглашения запланировано обновление трамвайного комплекса Перми. В рамках соглашения в Перми обновят 35 км трамвайных путей, закупят 44 трамвая и реконструируют депо «Балатово». Проект будет реализован с 2023 по 2025 год.

В частности, уточняется, что реконструкция трамвайной сети будет осуществлена в несколько этапов. В рамках первого планируется проведение работ на ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского, на ул. Мира от ул. Стахановской до ул. Свиязева, а также на улицах Пушкина и Борчанинова. В рамках второго этапа работы пройдут на ул. Ленина от ул. Куйбы­шева до ул. Парковой, на улицах Сибирской, Чернышевского, Белинского и Дзержинского. В процессе реализации третьего этапа обновление трамвайной инфраструктуры запланировано на ул. Петропавловской от ул. Крисанова до станции Пермь II.

Отвечая на вопрос депутатов, и. о. первого заместителя главы администрации Перми Вера Титяпкина сказала, что подписать этот документ планируется в первой половине ноября.

Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. На её проведение будет получена федеральная субсидия 4,6 млрд руб. Ещё 244,8 млн руб. выделят из краевого бюджета и 49 млн руб. — из городского. Оставшаяся сумма (11,2 млрд руб.) — заёмные средства Фонда национального благосостояния и госкорпорации «ВЭБ.РФ». Эти средства Пермскому краю готовы дать по льготной ставке 5,5%.

Продолжится и развитие транспортной инфраструктуры, в частности обустройство и ремонт остановочных пунктов. Например, в следующем году будут установлены 22 умные остановки. Конструкции оборудованы разъёмами для зарядки телефонов, камерами видео­наблюдения, подсветкой, возможностью вызова помощи по номеру Единой диспетчерской службы, Wi-Fi и скамейками.

Социальные объекты и наказы избирателей — в приоритете

Как и прежде, в приоритете остаётся строительство объектов социальной инфра­структуры: школ, спортивных объектов, детских садов. Например, в микрорайоне Железнодорожном появится новый детский сад «Легополис». Также планируется реконструировать физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак». Помимо этого, запланировано строительство четырёх муниципальных многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья, строительство крематория, водопроводных сетей и питомника растений.

Как отметил глава Перми Алексей Дёмкин, проект бюджета города сформирован с учётом изменившихся экономических условий и направлен на обеспечение стабильности и сбалансированности бюджета.

«В проекте предусмотрены средства на финансирование всех социальных обязательств: это индексация заработной платы, мер социальной поддержки и расходов на оказание услуг в социальной сфере. Кроме того, следующий год является для города юбилейным, и мы планируем завершить все основные проекты», — сказал глава Перми Алексей Дёмкин.

Кроме того, в эту трёхлетку завершится комплексное благоустройство улиц Ленина, Сибирской и Петропавловской, ремонт фасадов домов, набережной в Кировском районе и парка «Балатово». Также в следующем году начнётся обустройство долин рек Данилихи и Егошихи. Значительный объём средств на эти цели будет привлечён из краевого бюджета.

В ходе обсуждения сразу несколько депутатов, представляющих Орджоникидзевский район, задались вопросом, почему в бюджете города не заложены средства на строительство бассейна на ул. Гайвинской, 50. Заместитель главы администрации Алексей Грибанов отметил, что разделяет переживания депутатов и жителей по этому поводу. Однако он добавил, что в силу изменившихся экономических условий проект подорожал в два раза.

По его словам, на данный момент ведётся работа по определению реальной стоимости объекта, после чего можно будет говорить о сроках его возведения. Существует также вариант вхождения объекта в федеральную программу в 2024—2025 годах.

Кроме того, депутат Екатерина Лялина обратила внимание, что есть необходимость подумать о развитии территории парка имени Чехова, в частности, там можно было бы установить аттракционы, считает она.

Как пояснил Алексей Грибанов, в планах властей привлечь к этому вопросу бизнес. Помимо этого, он напомнил, что городские власти изучили опыт Ижевска, где все парки объединены в АО. Там за счёт низкой арендной ставки для развития парков активно привлекают бизнес, но и «он там более активный, чем пермский». Нужно расширить возможности для захода бизнеса в этом направлении, добавил Грибанов.

Также Лялина задала вопрос о проведении капитального ремонта в этом парке. По её словам, в трёхлетнем бюджете средства на эти цели не предусмотрены, а жителям Орджоникидзевского района хотелось бы отпраздновать юбилей города с отремонтированным парком.

Алексей Грибанов отметил, что бюджет ещё подлежит корректировке, и власти постараются изыскать средства и на эти цели. С его слов, по предварительным оценкам, ремонт парка имени Чехова обойдётся в 10,5 млн руб.

Резюмируя, председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин обратил внимание, что в следующем году городским властям предстоит сдать серьёзный экзамен — юбилей Перми. Он также отметил, что бюджет города утверждается на ближайшие три года, что означает планирование бюджетной стратегии и на постъюбилейный период.

«Понятно, что какая завтра и послезавтра будет ситуация в стране и в мире, мы сейчас не знаем. Тем более важно обеспечить городу некий запас прочности, для того чтобы Пермь жила и развивалась», — сказал Дмитрий Малютин.

Он также отметил, что важно не забывать и о наказах избирателей. По ним работа также будет продолжаться на протяжении всего созыва, добавил Малютин. Их исполнения депутаты будут добиваться при совместной работе с адми­нистрациями города и края.

Напомним, что проект бюджета на 2023—2025 годы поступил в Пермскую городскую думу 20 октября. После «нулевых чтений» будет проведено первое чтение бюджета, создана рабочая группа по подготовке проекта решения ко второму чтению, которое запланировано на 20 декабря.

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