Полина Путякова журналист С поправкой на новости Объём вкладов в российских банках в 2022 году в большей степени зависит от геополитики Поделиться Твитнуть

В течение года объём вкладов физлиц в России менялся волнообразно, и наиболее сильное влияние на эти колебания оказали новости, в первую очередь — о начале спецоперации в феврале. Тогда вкладчики сняли 1,2 трлн руб., и перелом тренда в марте произошёл лишь благодаря экстренным мерам Центробанка. Регулятор резко повысил ключевую ставку до 20% годовых, что привело к такому же стремительному росту процентов по вкладам, и уже к концу марта произошедший отток получилось возместить. Такие данные приводит директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Константин Долгановский

Второй по влиянию на остатки по вкладам новостью стало начало частичной мобилизации. По данным Центробанка, в сентябре вклады физлиц снизились на 458 млрд руб., а общий объём средств физических лиц в банках сократился на 637 млрд руб.

А вот введение военного положения и специальных режимов в регионах ЮФО и ЦФО дало лишь незначительный всплеск оттока. 19 октября население сняло немногим больше 100 млрд руб.

При этом последние два события — объявление частичной мобилизации и введение военного и специальных режимов — не потребовали вмешательства Центробанка, говорит Ирина Андриевская. 28 октября регулятор оставил ключевую ставку без изменения на уровне 7,5%. И самим банкам удалось остановить отток денег населения без резкого повышения процентов, ставки по депозитам в рублях выросли незначительно. «При этом, как следует из слов представителей регулятора и ведущих банков, в первые недели октября граждане вернули в банки часть выведенных ранее средств», — добавляет аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Пожалуй, наиболее серьёзную встряску получил рынок валютных вкладов, отмечает управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. В середине года появились публикации даже о чуть ли не 50%-ном падении объёма валютных депозитов, если измерять объём вкладов в рублях. В долларовом эквиваленте с 1 января по 1 июля объём валютных вкладов упал примерно на 23%. Исход из валютных депозитов, вероятно, продолжится, полагает эксперт, но он скорее порождён отсутствием понятных перспектив для банков: что делать с валютными активами? Люди, в свою очередь, реагируют на планы введения в банках комиссий на валютные вклады. Кроме того, валютные вклады остаются одним из источников получения наличной валюты, необходимой для туристических поездок, релокации, эмиграции.

Ненормальный информационный фон

События, связанные с геополитикой, в 2022 году оказывают наибольшее влияние на реакцию вкладчиков, уверены эксперты. «Уже с января 2022 года на фоне международной эскалации люди стали забирать деньги из банков. Затем в настроениях людей наступал период привыкания к ситуации», — говорит Ирина Андриевская. В то же время аналитик Банки.ру Вадим Тихонов отмечает, что поведение вкладчиков определялось не только паническими настроениями: «Безусловно, на масштабные новости население реагирует. Но также, успокоившись насколько это возможно, реагирует и на рост ставок по вкладам».

Разговоры о переходе к мобилизационной экономике с возможными ограничениями на операции по вкладам, в первую очередь валютным, не добавляют оптимизма, и всё же сильных панических реакций на рынке вкладов нет, несмотря на совершенно ненормальный практически для всех граждан информационный фон, поддерживает коллегу Марат Сафиулин. Он отмечает, что, хотя практически никто из современных российских вкладчиков ранее не сталкивался с подобными жизненными обстоятельствами, финансовое поведение населения в целом надо признать пока относительно рациональным. По его мнению, потребители сохраняют относительно высокое доверие банковской системе, что во многом объясняется достаточно внятной позицией Банка России.

По мнению доцента кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ Анастасии Хисамовой, стиль поведения вкладчиков неоднороден. «Есть разговоры о переходе на мобилизационную экономику, замораживании средств на счетах, но я считаю, что они — следствие финансовой неграмотности. Мы живём в рыночной экономике, и подобные прогнозы не имеют под собой оснований, им склонны поддаваться те, кто не понимает, как работает экономика. Незнание, непонимание ситуации влечёт повышенную тревожность и желание снять все деньги со счетов. Да, в относительно недавней истории нашей страны были ситуации, когда люди не могли снять деньги со счетов, но это не было следствием государственной политики, а объяснялось техническими причинами: в банкоматах физически находится ограниченный объём средств, а банки не успевали их пополнять: этот процесс регулируется правилами кассовой дисциплины, которую банки обязаны исполнять», — отмечает эксперт.

Релоцированные вклады

Одним из факторов, усиливших отток средств со вкладов, стала массовая релокация россиян в течение последних девяти месяцев. Однако эксперты расходятся в оценках того, насколько сильным было её влияние.

В частности, Вадим Тихонов приводит цифру 1 трлн руб. — столько составил объём вывода средств за рубеж за первое полугодие 2022 года. Правда, эксперт оговаривается, что это далеко не только вклады. В свою очередь Марат Сафиулин считает, что влияние релокации на объём розничных депозитов не было существенным.

«По оценкам Forbes, после объявления частичной мобилизации выехали за границу до 700 тыс. россиян. Эти цифры официальные власти назвали завышенными, но поскольку иных данных озвучено не было, то будем ориентироваться на них. В основном выезжали люди дееспособного возраста до 40 лет, которых в стране примерно 35 млн. То есть речь может идти о 2% этой возрастной категории граждан. Это довольно значимые цифры для рынка труда, для определённых секторов потребительского рынка, но если говорить о возможном влиянии уехавших россиян на рынок вкладов, то оно будет минимальным. Во-первых, согласно социологическим исследованиям, на россиян до 40 лет приходится менее 20% количества вкладчиков. Объёмы накопленных депозитов у молодых вкладчиков значительно меньше, чем у возрастных», — рассуждает эксперт.

Тем более что значительная часть выехавших по причине мобилизации россиян намерены в будущем вернуться в страну, продолжает Марат Сафиулин. Поэтому, вероятно, перед отъездом все выехавшие обнулили свои банковские депозиты.

Иного мнения придерживается Ирина Андриевская. Она считает, что с большой вероятностью эти деньги не скоро вернутся в российский банковский сектор и фактически будут выведены из страны.

В надежде на стабильность

В своих прогнозах эксперты достаточно умеренны. Анастасия Хисамова отмечает, что параллельно с оттоком средств физических лиц происходит увеличение объёма средств на корпоративных счетах. «Вероятно, это связано с заморозкой инвестиционных проектов, а также с общим снижением деловой активности, но так или иначе этот процесс отчасти компенсирует негативную тенденцию во вкладах», — рассуждает эксперт. Кроме того, Хисамова говорит и об увеличении ставок по вкладам, которое наблюдается в последние недели, и в целом прогнозирует сохранение объёма вкладов на стабильном уровне.

Её мнение поддерживает и управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин. Эксперт говорит, что текущая ситуация на рынке вкладов стабильна. Умеренное повышение ставок по банковским вкладам является реакцией рынка на повышенный интерес клиентов к наличным денежным средствам с конца сентября. Он полагает, что это краткосрочное явление, но достигнутые уровни ставок будут сохраняться вплоть до конца текущего года.

Влияние новостного фона на динамику объёмов банковских вкладов нельзя отрицать, но значение имеют только важные события — вроде начала СВО или мобилизации, продолжает Игорь Додонов. В остальном же колебания обуславливаются другими факторами: сезонными, изменением депозитных ставок и так далее. «Так, снижение объёма средств населения в банках в феврале-марте было полностью компенсировано уже в апреле-мае, и далее, вплоть до сентября, наблюдался плавный рост. Я думаю, что если в предстоящие месяцы не случится чего-то экстраординарного (новое резкое обострение конфликта на Украине, вторая волна мобилизации и т. п.), то приток средств граждан в банки возобновится и по итогам декабря объём средств населения в банках окажется примерно на уровне начала года», — считает он.

В то же время на разные банки потери средств физлиц будут влиять по-разному, говорит Вадим Тихонов. «Некоторые сильно от них зависят — они могут испытывать определённые проблемы, особенно если это банки небольшие. Банки, для которых средства физлиц не столь существенный источник фондирования, разумеется, могут это пережить достаточно легко. В целом российская банковская система вполне способна выдержать объёмы таких потерь средств населения», — отмечает эксперт.

В частности, в банке «Открытие» не видят влияния мобилизации на изменение объёма вкладов. Лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин полагает, что рыночные факторы, такие как снижение ключевой ставки 19 сентября, рост ОФЗ в начале октября, изменение условий по вкладам, оказывают влияние на динамику приростов/оттоков депозитов гораздо больше.

«Отчётность кредитных организаций закрыта с февраля 2022 года, поэтому судить о ликвидности (ресурсной базе) банковского сектора можно только по данным регулятора. Сентябрь банковский сектор страны закончил с профицитом 911 млрд руб. Регулятор предоставил банкам 1687 млрд руб., а сами банки держат в ЦБ 2939 млрд руб. В целом банковская система страны остаётся устойчивой, а осенние оттоки средств вкладчиков не создали больших проблем», — приводит данные Ирина Андриевская.

Однако, по её мнению, прогнозировать, каким будет объём привлечений денег населения к концу года, сейчас крайне сложно: слишком много геополитики присутствует в экономике страны и в финансовом секторе. Сейчас до показателя января прошлого года кредитным организациям уже не хватает 1,5 трлн руб., однако ноябрь и декабрь для банков традиционно были высоким сезоном в привлечении средств физлиц и теоретически деньги вкладчиков на депозиты и счета могут вернуться, если не будет новых политических потрясений.

Вместе с тем доходы людей в 2022 году растут гораздо медленнее инфляции. Вчерашние вкладчики стали зарабатывать меньше или вообще лишились работы. К тому же в декабре пройдёт индексация тарифов ЖКХ, что приведёт к увеличению расходов потребителей. «На наш взгляд, в ноябре банки будут стоять перед крайне непростым выбором, повышать ли дополнительно ставки (до плюс 2% к ключевой — до 9,5%), и даже до двузначных величин, чтобы вернуть деньги вкладчиков. Вероятность такого сценария весьма велика», — считает Ирина Андриевская.

По мнению Марата Сафиулина, эмоциональная составляющая в финансовых решениях россиян была и остаётся высокой, но есть объективные обстоятельства, которые способствуют защищённости сектора банковских депозитов от панических реакций. «Во-первых, практически полное отсутствие других сравнимых по надёжности форм сбережений. Во-вторых, возрастная структура вкладчиков характеризует их массовое поведение скорее как консервативное. А значит, маловероятно массовое бегство из вкладов. Наконец, в-третьих, мы ожидаем скорее некоторого перетока активов россиян из рынка ценных бумаг во вклады», — заключает эксперт.

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