Елена Синица

Отпраздновать тайком и помолиться

Как меняется спрос на развлекательные и культурные мероприятия

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Негативная новостная повестка сильно отразилась на поведенческой модели людей. Это ощутили на себе представители разных отраслей, в том числе сферы развлечений. Они рассказали «Новому компаньону», что сейчас людей штормит, от позиции «живём каждый день как последний» до «отказываемся от чего только можно».

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  Константин Долгановский

Развлекательные мероприятия

Руководитель агентства по организации событий «Ежевика» Екатерина Русакова отмечает, что в сложившейся экономической и политической ситуации люди предпочитают отказаться от каких-либо развлекательных мероприятий. По её словам, агентство фиксирует спад интереса со стороны клиентов.

«Спрос, конечно, упал. Мы на себе ощутили, что в последние месяцы идёт отказ от мероприятий, особенно корпоративных и новогодних. Люди переживают нестабильную ситуацию в стране и поэтому начинают тратить деньги с осторожностью», — поделилась наблюдениями Екатерина Русакова.

С ней соглашается и директор сети агентств по организации праздников «Квестория» Алексей Корсун. По его словам, на фоне новостей о частичной мобилизации произошло много отмен новогодних корпоративов, есть и отмены празднования дней рождения.

«Много отмен корпоративов на Новый год из-за неопределённости ситуации. Да и из-за мобилизации многие дни рождения с «Квесторией» отменялись», — отмечает он.

В то же время Алексей Корсун обратил внимание на то, что клиенты всё же не отменяют свои планы по проведению детских праздников. Вместе с тем возрос интерес к проведению онлайн-мероприятий для тимбилдинга у компаний, в которых работают сотрудники из разных городов и стран. По мнению Корсуна, на это повлияло в том числе и усиление такого явления, как релокация.

В целом же было отменено порядка 60% мероприятий, но число броней на онлайн-события возросло на 30%, если сравнивать с показателями прошлого года, заключил он.

Судить о том, как изменилась поведенческая модель в отношении развлечений, проблематично, считает собственник креативного агентства «Рыжая ворона» Юлия Иванова. По её мнению, достаточно как тех, кто решил урезать «необязательные» траты, так и тех, кто живёт «как в последний день».

При этом, по её словам, сейчас появляется тенденция в духе «плевать, психую и делаю мероприятие». Сейчас агентство столкнулось с периодом неожиданных мероприятий, когда за помощью в организации обращаются за два-три дня до планируемой даты.

«Большие мероприятия, конечно, отменились. По сравнению с периодом до объявления частичной мобилизации всё-таки можно сказать, что лавочка прикрылась. Но всё больше стало появляться небольших частных мероприятий. Сейчас всё чаще встречается позиция «я буду праздновать, но ты никому не говори», — рассказывает Юлия Иванова.

Театры

В пресс-службе Пермского театра оперы и балета «Новому компаньону» рассказали, что заметное снижение спроса на билеты было весной этого года. Сейчас же, после резкого спада продаж в феврале, зрители стали иначе относиться к планированию посещения театра.

«Мы наблюдаем, что зрители сокращают горизонт планирования и покупают билеты всё ближе к событию. Если до весны мы могли сказать, что в среднем на событие половина зала продана за 10 дней, то сейчас этот период составляет не больше семи, а то и пяти дней. В последние три недели эта тенденция усилилась», — отмечают в пресс-службе театра.

Сравнить продажи билетов с дофевральским периодом сложно, так как театр в прошлом и позапрошлом годах работал при 50-процентной загрузке зрительных залов из-за ковида, отметила директор Пермского театра кукол Татьяна Лузина. Однако, по её словам, в настоящее время почти все билеты в Пермский театр кукол на месяц вперёд проданы, зрительский интерес к спектаклям сохраняется.

Директор по развитию Театра юного зрителя Алексей Лукашов отмечает, что у их аудитории есть своя специфика поведения, поэтому серьёзных изменений для театра не произошло. Так как зритель юный, его так или иначе стараются «оберегать от негативных влияний, создать тепличные условия, игру и сказку». Поэтому, как и ранее, билеты раскупаются за полтора месяца до даты показа, говорит Лукашов.

При этом он не исключает, что какие-то изменения в спросе театр может почувствовать после завершения новогодней кампании, ближе к февралю.

«Сейчас все показатели показывают замечательную динамику, они даже выше пандемийных. Коронавирусом все боялись заразиться, а нынешние события от нас, так скажем, далеко», — сказал Алексей Лукашов.

Если же рассуждать, не ограничиваясь пределами ТЮЗа, то хороший спрос — это чистой воды психология, считает Лукашов. По его словам, посещение культурных мероприятий — это попытка уйти от реальности, даже если в ней всё устраивает, иногда хочется погрузиться в мир иллюзорный.

С Алексеем Лукашовым соглашается и художественный руководитель ДК им. Солдатова Любовь Фёдорова. Она отметила, что дворец культуры, помимо гастролей театров, проводит только детские мероприятия. Они же, как правило, если и будут отменяться, то только в последний момент. Молодёжные мероприятия также проводятся с аншлагами, а вот падение спроса на взрослые классические мероприятия произошло ещё во времена начала пандемии. С тех пор ситуация не изменилась, заключила Фёдорова.

В то же время арт-директор частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов рассказал, что падение спроса есть. В зависимости от мероприятия падение продаж составляет от 30 до 50%. На это в первую очередь влияет эмоциональное состояние зрителя, считает Аристов.

«Рассуждать, может ли что-то измениться в обозримом будущем, — всё равно что гадать на кофейной гуще. Но интересно, что люди сейчас тянутся к чему-то более духовному, идут на те концерты, где они могут не столько отдохнуть, а скорее отпустить ситуацию. Возможно, даже помолиться», — резюмировал Аристов.

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