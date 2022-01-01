Елена Синица Отпраздновать тайком и помолиться Как меняется спрос на развлекательные и культурные мероприятия Поделиться Твитнуть

Негативная новостная повестка сильно отразилась на поведенческой модели людей. Это ощутили на себе представители разных отраслей, в том числе сферы развлечений. Они рассказали «Новому компаньону», что сейчас людей штормит, от позиции «живём каждый день как последний» до «отказываемся от чего только можно».

Константин Долгановский

Развлекательные мероприятия

Руководитель агентства по организации событий «Ежевика» Екатерина Русакова отмечает, что в сложившейся экономической и политической ситуации люди предпочитают отказаться от каких-либо развлекательных мероприятий. По её словам, агентство фиксирует спад интереса со стороны клиентов.

«Спрос, конечно, упал. Мы на себе ощутили, что в последние месяцы идёт отказ от мероприятий, особенно корпоративных и новогодних. Люди переживают нестабильную ситуацию в стране и поэтому начинают тратить деньги с осторожностью», — поделилась наблюдениями Екатерина Русакова.

С ней соглашается и директор сети агентств по организации праздников «Квестория» Алексей Корсун. По его словам, на фоне новостей о частичной мобилизации произошло много отмен новогодних корпоративов, есть и отмены празднования дней рождения.

«Много отмен корпоративов на Новый год из-за неопределённости ситуации. Да и из-за мобилизации многие дни рождения с «Квесторией» отменялись», — отмечает он.

В то же время Алексей Корсун обратил внимание на то, что клиенты всё же не отменяют свои планы по проведению детских праздников. Вместе с тем возрос интерес к проведению онлайн-мероприятий для тимбилдинга у компаний, в которых работают сотрудники из разных городов и стран. По мнению Корсуна, на это повлияло в том числе и усиление такого явления, как релокация.

В целом же было отменено порядка 60% мероприятий, но число броней на онлайн-события возросло на 30%, если сравнивать с показателями прошлого года, заключил он.

Судить о том, как изменилась поведенческая модель в отношении развлечений, проблематично, считает собственник креативного агентства «Рыжая ворона» Юлия Иванова. По её мнению, достаточно как тех, кто решил урезать «необязательные» траты, так и тех, кто живёт «как в последний день».

При этом, по её словам, сейчас появляется тенденция в духе «плевать, психую и делаю мероприятие». Сейчас агентство столкнулось с периодом неожиданных мероприятий, когда за помощью в организации обращаются за два-три дня до планируемой даты.

«Большие мероприятия, конечно, отменились. По сравнению с периодом до объявления частичной мобилизации всё-таки можно сказать, что лавочка прикрылась. Но всё больше стало появляться небольших частных мероприятий. Сейчас всё чаще встречается позиция «я буду праздновать, но ты никому не говори», — рассказывает Юлия Иванова.

Театры

В пресс-службе Пермского театра оперы и балета «Новому компаньону» рассказали, что заметное снижение спроса на билеты было весной этого года. Сейчас же, после резкого спада продаж в феврале, зрители стали иначе относиться к планированию посещения театра.

«Мы наблюдаем, что зрители сокращают горизонт планирования и покупают билеты всё ближе к событию. Если до весны мы могли сказать, что в среднем на событие половина зала продана за 10 дней, то сейчас этот период составляет не больше семи, а то и пяти дней. В последние три недели эта тенденция усилилась», — отмечают в пресс-службе театра.

Сравнить продажи билетов с дофевральским периодом сложно, так как театр в прошлом и позапрошлом годах работал при 50-процентной загрузке зрительных залов из-за ковида, отметила директор Пермского театра кукол Татьяна Лузина. Однако, по её словам, в настоящее время почти все билеты в Пермский театр кукол на месяц вперёд проданы, зрительский интерес к спектаклям сохраняется.

Директор по развитию Театра юного зрителя Алексей Лукашов отмечает, что у их аудитории есть своя специфика поведения, поэтому серьёзных изменений для театра не произошло. Так как зритель юный, его так или иначе стараются «оберегать от негативных влияний, создать тепличные условия, игру и сказку». Поэтому, как и ранее, билеты раскупаются за полтора месяца до даты показа, говорит Лукашов.

При этом он не исключает, что какие-то изменения в спросе театр может почувствовать после завершения новогодней кампании, ближе к февралю.

«Сейчас все показатели показывают замечательную динамику, они даже выше пандемийных. Коронавирусом все боялись заразиться, а нынешние события от нас, так скажем, далеко», — сказал Алексей Лукашов.

Если же рассуждать, не ограничиваясь пределами ТЮЗа, то хороший спрос — это чистой воды психология, считает Лукашов. По его словам, посещение культурных мероприятий — это попытка уйти от реальности, даже если в ней всё устраивает, иногда хочется погрузиться в мир иллюзорный.

С Алексеем Лукашовым соглашается и художественный руководитель ДК им. Солдатова Любовь Фёдорова. Она отметила, что дворец культуры, помимо гастролей театров, проводит только детские мероприятия. Они же, как правило, если и будут отменяться, то только в последний момент. Молодёжные мероприятия также проводятся с аншлагами, а вот падение спроса на взрослые классические мероприятия произошло ещё во времена начала пандемии. С тех пор ситуация не изменилась, заключила Фёдорова.

В то же время арт-директор частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов рассказал, что падение спроса есть. В зависимости от мероприятия падение продаж составляет от 30 до 50%. На это в первую очередь влияет эмоциональное состояние зрителя, считает Аристов.

«Рассуждать, может ли что-то измениться в обозримом будущем, — всё равно что гадать на кофейной гуще. Но интересно, что люди сейчас тянутся к чему-то более духовному, идут на те концерты, где они могут не столько отдохнуть, а скорее отпустить ситуацию. Возможно, даже помолиться», — резюмировал Аристов.

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