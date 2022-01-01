Зарина Ситдикова Всё идёт по плану В Перми завершена транспортная реформа, городская администрация входит в период «тонкой настройки» с опорой на проведённые преобразования Поделиться Твитнуть

Власти Перми объявили об окончании внедрения новой транспортной модели, но признали, что даже после реализации большинства задач ряд вопросов остаются не полностью решёнными. В городской администрации намерены исправить это в плановом порядке.

Константин Долгановский

Представители мэрии Перми, перевозчиков, общественных организаций совместно с депутатами Пермской городской думы на круглом столе подвели итоги транспортной реформы. С докладом, отражающим основные показатели выполненной работы, выступил начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин.

По его словам, у реформы была чёткая цель: общественный транспорт должен был стать управляемым для заказчика и качественным для пассажира. Основные задачи в процессе её достижения были решены.

Регулируемые отношения

Одним из ключевых показателей эффективности перехода на новую транспортную модель стало внедрение брутто-контрактов с перевозчиками, уверены в городской администрации. Они позволяют аккумулировать средства от продажи билетов в городском бюджете, а затем использовать их для оплаты выполненной транспортной работы. Ранее всю выручку забирали перевозчики, поэтому они зависели от пассажиропотока: одни маршруты были прибыльными, а другие убыточными, поэтому никто за них браться не хотел. Брутто-контракты позволили обеспечить работу транспорта в отдалённых территориях.

Новые контракты позволили перейти от рыночной логики построения транспортной сети к социально ориентированной. Благодаря этому стало возможно внедрить новые виды проездных, повысить требования к перевозчикам, а также запускать транспорт на невыгодных для транспортных предприятий направлениях.

«На данный момент в отрасли перевозок все изменения завершены: перевозчики работают по брутто-контрактам, действует единая система оплаты проезда, маршрутная сеть откорректирована под текущий пассажиро­поток», — подчеркнул во время круглого стола первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.

Комфортные условия

Важным итогом перехода на новую транспортную модель для пассажиров стало обновление подвижного состава. Средний возраст автобусов в Перми был снижен с 12 до трёх лет, трамваев — с 18 до 11 лет. Доля низкопольных автобусов увеличилась с 78 до 95%, а трамваев — с 31 до 49%. Средний экологический класс автобусов «Евро» при этом вырос с 3,2 до 4,9.

Не менее значимым шагом реформы стало внедрение безналичной оплаты проезда. До начала транспортной реформы такая возможность была предусмотрена только на электротранспорте. Сегодня 100% маршрутов принимают безналичную оплату, и пассажиры сами выбирают удобный способ оплаты проезда: наличные, банковские и транспортные карты, приложение.

Формирование оптимальной маршрутной сети позволило охватить транспортом новые микрорайоны, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть в центральной части города, а также организовать новые внутрирайонные маршруты, объединяющие между собой важные социальные объекты.

Как отметил депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе, при запуске транспортной реформы у жителей ожидаемо было много замечаний. Все они озвучивались на приёмах и оформлялись в виде обращений. И практически каждое предложение или жалоба были услышаны в администрации Перми — работа маршрутов была скорректирована с учётом мнения пассажиров.

Бюджетная нагрузка

Самую оживлённую дискуссию во время круглого стола вызвали финансовые показатели реформы. По данным администрации Перми, уровень пассажиропотока в этом году стремится к плановым показателям. Прогнозируется, что по итогам года пассажиропоток составит 194 млн человек. Исполнение плана по доходам также сопоставимо с целевыми показателями. При этом дотации из бюджета города на работу отрасли достигают 28% (в 2021 году — 39%, в 2020 году — 42%). Остальную часть расходов на транспортную работу покрывает выручка от платы за проезд.

Как отметил Эдуард Хайруллин, самоокупаемой отрасль быть не может: «Транспортная модель — живой организм. Появляются новые микрорайоны, поэтому улучшение работы будет продолжаться. Это новая точка роста. При этом мы понимаем, что неправильно перекладывать на жителей все расходы. Отрасль должна остаться социально дотируемой».

При этом в департаменте транспорта отметили, что любые шаги по развитию отрасли — будь то новый маршрут или увеличение количества рейсов — сопровождаются оценкой возможности финансирования желаемых корректировок.

Представитель перевозчика ООО «РТ Лайн» Эдуард Степанов рассказал, что компания обслуживает в Перми пять маршрутов, выводит на линию 113 машин. Коэффициент подтверждённой транспортной работы, которую перевозчику оплачивает городской бюджет, составляет 99,5%. «Нам есть с чем сравнить рынок пассажироперевозок — наши автобусы курсируют и в других городах страны. Результаты проведённой в Перми работы есть. В Нижнем Новгороде, например, из 700 машин муниципального парка на линию почему-то выходит меньше половины», — поделился он.

Анатолий Путин обратил внимание на то, что пермский опыт регулярно удостаивается высокой оценки федерального экспертного сообщества. В рейтингах транспортных систем Пермь зачастую занимает лидирующие позиции, уступая при этом лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Тонкая настройка

«Будут ли изменения в работе общественного транспорта? Точечные корректировки, разумеется, будут происходить. На отдельных маршрутах растёт пассажиропоток и требуется увеличение количества автобусов, впереди трамвайная концессия. Но это всё уже не реформа, а тонкая настройка отрасли. Реформа заложила основу для того, чтобы эта работа была вообще возможна», — сказал Анатолий Путин.

Завершение реформы сопровождается разработкой программы устойчивого развития транспортной отрасли в Перми, базирующейся в первую очередь на потребностях жителей города. Это развитие маршрутной сети, увеличение рейсов на загруженных направлениях и повышение комфортности остановочных комплексов. Эти изменения будут заложены в программу с учётом возможностей бюджетирования отрасли, соблюдения Генерального плана, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города и других нормативно-правовых актов.

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