Полина Путякова журналист Имей сто друзей В России формируется новый сегмент финансового рынка: услуги в дружественных валютах Поделиться Твитнуть

В октябре прозвучало сразу несколько новостей, касающихся финансовых услуг, ориентированных на дружественные страны. Отдельные движения банков и платёжных систем, совершаемые в последние месяцы, постепенно складываются в уверенную тенденцию.

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Так, в октябре ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в Армению. Функционально он похож на систему быстрых платежей ЦБ: российские клиенты ВТБ теперь могут мгновенно отправлять деньги на счёт или карту клиенту — физическому лицу в Банк ВТБ (Армения) по номеру мобильного телефона. Отправка перевода осуществляется со счёта в российских рублях, зачисление происходит в валюте получателя, а конверсия рассчитывается в момент оформления перевода. Комиссия — 1%, лимиты переводов — 50 тыс. руб. в день и 300 тыс. руб. в месяц.

Топ-менеджмент банка сообщает федеральным СМИ, что до конца года будут запущены переводы ещё в несколько стран. Предположительно имеются в виду государства — бывшие советские республики, где у ВТБ есть «дочки».

Ранее ВТБ запустил денежные переводы по банковским реквизитам в национальных валютах в Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан и планирует наладить переводы по номеру карты и Ф. И. О. получателя платежа.

Месяцем ранее МТС банк объявил, что запускает прямые переводы в Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН (MBANK) в рублях с последующей конвертацией в местную валюту — по номеру телефона и без комиссии.

В свою очередь Центробанк планирует тестовый запуск переводов через систему быстрых платежей в Беларусь до конца 2022 года. На стадии переговоров — запуск аналогичных переводов в Армению и Казахстан, прорабатываются варианты перечислений и в другие страны ЕАЭС.

Есть и другие новости. РБК сообщает о том, что два неназванных российских банка рассматривают возможность установить свои POS-терминалы в дружественных странах для приёма карт «Мир». Один из банков планирует установить POS-терминалы только в Турции, другой — в Турции и ОАЭ.

Также в октябре «Сбер» объявил об открытии розничных вкладов в юанях. Подобные предложения, по данным финансовых агрегаторов, есть сейчас более чем в 40 банках. Процентные ставки по ним пока не превышают 1,8% годовых, однако ЦБ планирует снизить требования к обязательным резервам по таким депозитам, и после этого доходность депозитов в юанях вырастет.

По мнению экспертов, после введения санкций против России развитие этих и появление новых финансовых услуг в дружественных валютах является лишь вопросом времени.

«До начала спецоперации российский розничный финансовый рынок обладал широким инструментарием: это и вклады в различных валютах, и карты международных платёжных систем, и возможность осуществления платежей и переводов за границу. Введённые против РФ санкции существенно сократили набор банковских продуктов и сервисов, при этом потребность в них у клиентов осталась», — говорит директор направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов.

Например, люди по-прежнему хотят иметь возможность хранить сбережения в иностранной валюте, а с учётом того, что доллары США и евро сейчас стали токсичными валютами, то запуск вкладов в юанях вполне логичен. Антон Сергунов прогнозирует появление депозитных продуктов и в других дружественных валютах.

Тем же объясняются и запуски упрощённых способов переводов денежных средств за границу: отключение или удорожание международных переводов через SWIFT позволило обратить внимание на решения, которые были заложены в национальные платёжные системы. «Не секрет, что объёмы таких переводов всегда были существенными. Как правило, это был перевод денег на родину родным и близким. Сейчас ещё и подкрепление собственных счетов россиян, которые в настоящий момент находятся за пределами РФ», — продолжает Антон Сергунов.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, большое значение имеет перестройка экономики страны в целом. На фоне противостояния с Западом всё большее значение для России приобретает переориентация на Восток. Увеличиваются экономическое сотрудничество и торговые потоки в этом направлении, всё больше растёт потребность в проведении расчётов в национальных валютах с дружественными странами. «На таком фоне неудивительно, что ведущие банки разрабатывают и запускают финансовые услуги, ориентированные на эти страны», — полагает эксперт.

Эксперты говорят о том, что как банки, так и их клиенты ищут способы привлечения финансовых ресурсов взамен утраченных, и естественно, что рынки капитала дружественных стран в этой ситуации становятся приоритетными.

Пока сложно назвать это тенденцией, считает Антон Сергунов. Финансовые продукты в дружественных валютах стали появляться недавно и в основном у крупных банков РФ, попавших в санкционные списки.

Одним из основных препятствий в развитии названного тренда являются политические риски. В частности, развитие трансграничных переводов в значительной степени зависит от того, насколько зарубежные банки-партнёры будут готовы к вероятности попасть под вторичные санкции США и ЕС за сотрудничество с Россией.

«Учитывая непростую текущую геополитическую обстановку, а также санкционное давление на партнёров российских компаний, опасение вторичных санкций, которые могут быть наложены на компании, сотрудничающие с РФ, масштабирование таких решений пока видится крайне затруднительным», — высказывает свои сомнения эксперт.

А вот по мнению Игоря Додонова, тенденция развития блока финансовых услуг в валютах дружественных стран пока только формируется. Однако эксперт не сомневается в том, что она продолжит развиваться с вовлечением большего числа российских банков. В качестве ещё одного примера развития тенденции он называет недавнюю новость о планах «Сбера» в следующем году открыть второй офис в Индии. Ранее появлялись сообщения о том, что Россия и Индия готовятся признать платёжные системы друг друга — если это произойдёт, индийские банки и обслуживаемые ими магазины могут начать принимать карты «Мир».

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