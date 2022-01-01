Драйверы развития города Как экология и благоустройство общественных пространств влияют на качество жизни в Перми Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На октябрьское пленарное заседание Пермской городской думы были вынесены вопросы экологии и развития инфраструктуры досуга и отдыха. Эти темы являются маркерами современного города.

Во многом именно благополучная экологическая обстановка и благоустроенные общественные пространства, их культурная составляющая становятся ключевыми критериями качества жизни. Особенно это актуально для подрастающего поколения, молодых людей, для которых экологические ценности и возможности качественного (интересного и разнопланового) отдыха выходят на первый план при выборе места жительства.

Достижения в социальной сфере, успехи в строительстве дорожных и других инфраструктурных объектов, удобный общественный транспорт, безусловно, являются базовыми определяющими комфорта городской среды. Но без благоустроенных парков и скверов, спортивных и культурных пространств город теряет свою привлекательность. Поэтому к приближающемуся юбилею Перми администрацией города и депутатским корпусом были приняты необходимые решения — внесены изменения в бюджет города, увеличивающие расходы на благоустройство мест досуга и отдыха. Крайне важно было сбалансировать работы по благоустройству общественных пространств в центре города и районах, чтобы у всех жителей в шаговой доступности было место, где можно провести время.

За 2021-2022 годы благоустроены скверы рядом с гостиницей «Урал», в нижней части набережной Камы, эспланада (68 квартал), по улицам Леонова и Куфонина, бульвары им. Советской Армии и по ул. Дружбы, а также ряд других объектов. Это показывает системный подход к благоустройству общественных пространств на всей территории Перми.

Даниил Морозов, депутат Пермской городской думы:

— Для меня как жителя города важно признание Перми самым зелёным городом в нашей стране. Рекордный показатель зелёных зон достигнут, в основном, за счёт городских лесов, а это значит, что у нас есть большое преимущество для развития рекреационных территорий. На сохранение и воспроизводство городских лесов на 2023 год запланированы значительные средства: из бюджета города — около 94 млн руб., из бюджета Пермского края — более 218 млн руб. Обе суммы почти в два раза превышают объём финансирования текущего года, что, конечно, радует. На эти средства будут произведены работы по обустройству мест отдыха в городских лесах, санитарно-оздоровительные мероприятия и т.д.

Ещё одним важным шагом в развитии экологической составляющей города стало создание городского питомника растений. Это позволит городу самостоятельно проводить работы по выращиванию, посадке новых и замене ветхих деревьев, озеленять общественные пространства. В планах питомника через 5 лет работы обеспечивать город ежегодно 13 тысячами новых саженцев.

Даниил Морозов:

— Много обращений в мою общественную приёмную поступает по вопросу сноса тополей. Произведенная в советское время в массовом порядке посадка данного вида деревьев зачастую становится большой проблемой для горожан: аллергия на тополиный пух, пожароопасная обстановка летом, угроза падения в непогоду. Разделяю мнение горожан, что надо избавить город от ветхих тополей. В связи с чем выступил с инициативой и подготовил депутатский запрос по внесению изменений в Порядок сноса и выполнения компенсационных посадок. Моё предложение направлено на замену выплаты восстановительной стоимости при сносе тополей на выполнение компенсационных посадок. Так вместо опасных тополей в городе смогут появиться яблони, клёны, лиственницы и другие ценные виды деревьев.

Взятый руководством города курс на улучшение экологической обстановки, на преображение общественных пространств и новый подход к озеленению начал давать первые результаты. Исследователи отмечают положительную динамику качества воды в малых реках, состояния атмосферного воздуха.

Даниил Морозов:

— На мой взгляд, экология городского пространства уже становится одним из драйверов развития крупных городов. У нас в Перми ещё много нерешённых вопросов в этой сфере: нужно выстроить процесс переработки мусора, сократив площадь полигонов, построить снегоотвалы, отвечающие современным требованиям, заняться ливневыми стоками и пр. При планировании бюджета на следующий период ряд моментов был учтён или взят администрацией города в проработку. Для себя также отметил вопросы, которые буду держать на контроле. Например, увеличение доли экологичного (газомоторного) общественного транспорта. По информации администрации города, в 2022 году планируется закупка 34 газомоторных автобусов.









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