«Выкуп ДК им. Ленина — дело чести для нашего города!» Депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев — о важности возвращения значимых объектов в муниципальную собственность Поделиться Твитнуть

— Геннадий Алексеевич, есть определённый процесс передачи объектов из частной собственности в муниципальную. Что уже сделано в данном направлении городскими властями?

Геннадий Алексеевич Сторожев,

депутат Пермской городской думы 7-го созыва

— Процесс выкупа социально значимых объектов, безусловно, важен. Широко известные примеры: легкоатлетический манеж «Спартак», что на ул. Рабочей, 9, и Дворец культуры им. А.П.Чехова на Гайве, которые на сегодня выкуплены в муниципальную собственность и реконструируются. Однако для этого пришлось пройти большой путь: от жалоб жителей до выкупа и, непосредственно, реконструкции объектов. Депутаты обращались к главе города, проводились совещания, так решение вопроса сдвинулось с места!

— Но есть и другие примеры. Например, ДК им. Ленина на данный момент находится в частной собственности.

— Да, прекрасный Дворец культуры им. Ленина принадлежит сегодня церкви новых евангелистов. В прошлом году руководство города поднимало этот вопрос, но «Новый завет» готов продать дворец за 700 млн. руб. Сумма значительная, администрация ищет пути её снижения. Моё личное мнение: если других вариантов нет, то стоит согласиться выкупить и за такие деньги. По моему мнению, выкуп в муниципальную собственность или краевую — ДК им. Ленина был бы лучшим подарком горожанам к 300-летию Перми. Жители города, особенно Мотовилихинского района, были бы очень рады, мне кажется. Годовой бюджет Перми порядка 50 млрд. руб., поэтому можно было бы изыскать эти 700 млн. руб. Не могу сказать, насколько эта стоимость приближена к реальности. Вопрос ждёт своего решения, думаю, администрация города старается просчитать всё так, чтобы ни в коем случае не урезать бюджет по социальным обязательствам перед жителями. Выкупить этот объект накануне большого и славного юбилея — дело чести для нашего города.

— Готовы ли вы как депутат выйти с переговорами на собственников ДК им. Ленина?

— Я думаю, что это, всё-таки, находится не в рамках моих компетенций. Этим должна заниматься администрация Перми. Но если вдруг потребуется моё содействие, я, как депутат, безусловно, не откажусь.

— А что насчёт стадиона «Молот»?

Определённое время назад была информация о застройке этой территории жилыми домами. Однако благодаря резонансу среди общественности этот вопрос удалось отложить. Подчеркну, отложить, но не решить. Вопрос сейчас в подвешенном состоянии, но его опять же можно решить за счёт выкупа в муниципальную собственность. Тем более, что старт дан — УДС «Молот» уже находится в краевой собственности. В дальнейшем стадион можно будет привести в порядок, и даже за относительно небольшие средства. С учётом стадиона «Молот», это позволило бы, помимо всего прочего, восстановить исторический культурно-спортивный комплекс советского периода, что существовал на ул. Культуры, теперь ул. им. В.Н. Лебедева.

— Ещё один значимый объект — музей военной техники под открытым небом. Его сейчас тоже хотят продать.

— Лично побывал там совместно с журналистами. Его ни в коем случае нельзя уничтожать, он уникален. Он создаёт невероятное впечатление у тех, кто интересуется историей. Думаю, вопрос его сохранения точно также можно решить с помощью выкупа либо в муниципальную, либо в краевую собственность, как это было с УДС «Молот». Это яркий пример того, что довольно разбрасывать имущество, пора его собирать, как значимые для города и даже Пермского края культурно-исторические объекты.

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