Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Двадцать лет, а как новая Камерный театр «Новая драма» отмечает юбилей Поделиться Твитнуть

Александр Дешкевич

Авторский театр Марины Оленёвой 10 октября отпраздновал солидный юбилей — двадцатилетие. По этому случаю театр устроил марафон протяжённостью в месяц: сыграл свои хиты — «Пленные духи» (16+), «Рассвет» (18+), «Человек-подушка» (18+) и «Летели качели» (18+); устроил поэтический вечер, провёл серию актёрских читок из цикла «Винтовая лестница» и показал премьеру.

Александр Дешкевич

Читки в «Новой драме», которые проходят под общим названием «Винтовая лестница», — это практически спектакли: там есть режиссура, выстроены мизансцены, проработаны характеры и даже имеется кое-какое оформление — сценография, музыка, звуковые эффекты. Не стал исключением и нынешний раунд. В полном соответствии с названием театра один из прочитанных текстов — «Жалкие» (16 +) Елены Ерпылёвой — совсем новый, зато другой, что называется, «возрастной» — киноповесть 1970-х лет, «Девочка Надя, чего тебе надо?» (16 +) Геннадия Шпаликова.

В «Жалких» в виде огромной гиперболы показано желание современного человека быть «как все» и ни в коем случае не оказаться лузером, в терминологии пьесы — «жалким». Им, «жалким», нет места в обществе «нормальных» людей. Ни в коем случае нельзя совершать странные поступки, задумываться о своём детстве, поддаваться иррациональным, не заточенным под карьерный рост желаниям — это прямой путь к «жалкости». Сохранять нормальность — высшая цель! Работать в банке или быть домохозяйкой, ездить в отпуск на Чёрное море, заготавливать на зиму травяные чаи — это нормально, а бросить должность экономиста в большой компании и стать педикюршей, потому что мечтала об этом с детства — всё, приговор… Дальше — больше: можно объявить «жалким» соперника в карьере или в любви, написать донос, и человек будет вычеркнут из жизни. Есть, впрочем, «якоря», которые удерживают людей на плаву, позволяя не удариться в крайности, найти компромисс между внутренним позывом стать «жалким» и стремлением оставаться в социуме, — простые радости вроде красоты родной природы, может быть, банальные, но истинные.

Трудно сказать, перерастёт ли читка в полноценный спектакль, но уже в этом эскизе, поставленном худруком театра Мариной Оленёвой, есть любопытные постановочные заявки: роли исполняют лучшие актёры коллектива — Алла Мезенцева, Михаил Шестаков, Дмитрий Тронин, Елизавета Тарасова, Кристина Заборских, Валерий Усов и Александр Дешкевич; есть броская сценография, созданная с участием искусственного интеллекта — нейросети Midjourney по ключевым словам пьесы, а также текст от автора, которые произносит другой искусственный интеллект — голосовой помощник Алиса, и голоса «сортировщиков», сгенерированные с помощью сайта narakeet.com. Всё это подчёркивает фантастическую, сюрреалистическую, условную природу истории, которая, казалось бы, прочно стоит на российской постсоветской почве — и бытовой, и психологической.

Александр Дешкевич

Вторую читку режиссёр Дмитрий Огородников, которого «Новая драма» по-сестрински делит с губахинской «Доминантой», поставил со студентами-третьекурсниками Института культуры, но, думается, пьесу (точнее, киноповесть) Геннадия Шпаликова предложила тоже Марина Оленёва. По её словам, для студентов очень важно погрузиться в советское прошлое, причём не только в его фактуру, но и в сознание предыдущих поколений. «Девочка Надя, что тебе надо» — это, прямо скажем, мегапример советского сознания: главная героиня, передовая рабочая и кандидат в депутаты, жертвует собой ради… ликвидации несанкционированной свалки. Честно. Ну, коллизия там не в этом, ликвидация свалки — это итог длинной цепочки событий, в которой есть и вина героини (её жертва в очень большой степени как раз искупление вины), и сложные моральные поиски… Возможно, если бы Шпаликов поставил фильм по этому тексту, в нём была бы какая-то поколенческая правда, как это было в других его фильмах, но когда советские идеологемы произносят современные дети, это выглядит очень странно.

При этом Огородников отлично работает с актёрами — подбирает типажи, ставит психологически достоверные интонации. Да и курс у Марины Оленёвой, как всегда, перспективный: Анастасия Миранович, например, прекрасно играет главную роль в «Рассвете». Здесь у неё роли маленькие, зато целых две.

Дмитрий Огородников как стильный и «актёрский» режиссёр показал себя и в первой премьере сезона, которая тоже стала одним из юбилейных событий «Новой драмы». В «Путанице» (18 +) по пьесе Алексея Макейчика выступает блестящий дуэт, органичный и сыгранный — Наталья Максимовских и Константин Жижин. Из непростых хитросплетений сюжета (герой приходит к женщине-психотерапевту, она оказывается самозванкой, которая мечтает выскочить замуж, обман раскрывается, но терапевтический эффект, тем не менее, оказан) актёры выбираются по узкой тропинке между гротеском и абсолютной правдой жизни, в равной степени учитывая условность происходящего и его достоверность.

«Новая драма» при этом остаётся новой драмой: в спектакле современно всё — не только текст и сюжет, но и визуальная составляющая (художник — Ульяна Глумова), минималистичная, с интересным световым решением; и музыка — взяты треки Palina «Месяц» и «Лошадка».

Помнится, на прошлом юбилее — 15-летии «Новой драмы» — в Пермь приезжали выпускники Марины Оленёвой, успешно покоряющие московские подмостки и большие экраны. Нынче подобный съезд тоже планировался, но не состоялся: иные очень заняты, а те далече… Следующий, четвертьвековой рубеж театр будет брать в иной реальности; какой, неизвестно, но точно иной.

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