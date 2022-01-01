Елена Синица Много строим — мало развиваем Депутаты пермской думы обсудили проблемы развития общественных пространств в городе Поделиться Твитнуть

Набережная Камы

Во вторник, 25 октября, состоялось очередное пленарное заседание Пермской городской думы. В числе рассматриваемых вопросов оказалась тема развития общественных пространств в городе.

Что сделано и что планируется

С докладом о создании и развитии в краевой столице инфраструктуры для досуга и отдыха на территории общественных пространств выступил заместитель главы администрации Алексей Грибанов. По его словам, к таким пространствам в городе можно отнести парки, скверы, бульвары, пляжи, дворы. Всего в сфере ответственности муниципалитета находится 114 объектов озеленения, сказал он. В нормативном состоянии находятся 89 из них, еще 30 будут приведены к нему к 300-летию города.

За последние два года в Перми были капитально отремонтированы 66 и 68 кварталы эспланады, сквер на нижней части набережной Камы, бульвар им. Советской Армии, бульвар на ул.Дружбы, сквер у гостиницы «Урал». В то же время продолжаются работы по ремонту набережной в Кировском районе, газонной части ул. Петропавловской, рассказал Грибанов.

К 300-летию города также запланировано создание шести объектов озеленения: скверы на ул.Гашкова (объем финансирования — 35,5 млн руб.), на ул.Яблочкова (12,9 млн руб.), на ул.Екатерининской (12,9 млн руб.), на ул.Калгановской (82,6 млн руб.), на ул.Корсуньской (81,3 млн руб.), на ул.Генерала Черняховского (53,6 млн руб.).

Проблемы пермской набережной

Были вопросы к развитию городской набережной. В частности, председатель думы Дмитрий Малютин считает, что на этой территории низкий уровень развития досуга. Он напомнил, что изначально предполагалось, что на набережной Камы жители города смогут отдохнуть в любое время года, по факту же это совсем не так.

«Пока тепло, там хоть как-то что-то работает, то зимой все замирает. Спортивные и культурные площадки заняты самодеятельностью людей, какого-то специального контента нет. Сейчас объекты, которые находятся вдоль набережной, не работают. Элементарно негде выпить кофе, некоторые туалеты закрыты», — обратил внимание Малютин.

Алексей Грибанов пояснил, что загвоздка с точками общепита заключается в том, что не все из них подключены к центральным сетям электричества, водоснабжения и отопления, соответственно, не могут функционировать зимой. В то же время он добавил, что планируется открытие панорамного кафе и спорт-кафе. В этих помещениях на данный момент выполнена только первичная отделка, однако уже вёлся поиск инвестора, который занялся бы дальнейшим развитием объектов.

«По панорамному кафе потенциальный инвестор есть, также поступили предложения и по спорт-кафе. К марту-апрелю 2023 года вопрос должен решиться», — отметил Грибанов.





В то же время глава Перми Алексей Дёмкин также добавил, что при проектировании точек общепита на набережной были допущены определённые ошибки. Их планируют обсудить в ближайшее время, а к следующим лету и зиме набережную «наполнят контентом».





Что касается туалетов, то глава Ленинского района Алексей Русанов отметил, что часть из них не находилась на городском балансе, но сейчас этот вопрос решён и они функционируют как положено.





Кроме этого, Дмитрий Малютин обратил внимание на то, что местами на набережной сколота плитка, где-то же она вовсе не закреплена. Со слов Алексея Дёмкина, причина такого состояния плитки вновь кроется в ошибках при проектировании. Помимо этого, проблема в том, что на эту территорию заезжают большегрузы, которые подвозят материалы для мероприятий на набережной. Сейчас профилактические работы по плитке уже проведены, въезд на набережную большегрузов запрещен, заключил он.





Нехватка общественных пространств и вопросы их содержания





По словам депутата Алексея Овчинникова, «безусловно, развитие общественных пространств в городе — это прекрасно», однако встаёт вопрос их содержания. Он поинтересовался, заложены ли в бюджете на это средства и предусмотрены ли какие-то меры по снижению бюджетной нагрузки на их содержание.





«Парк Горького — чисто коммерческий проект, развивается и меняется за счёт коммерции. Но к этому же и возникает множество нареканий, слишком много коммерции, многих это настораживает. Мы изучали опыт Ижевска, где все парки объединены в АО. Там за счёт низкой арендной ставки активно пускают бизнес, но и он там более активный, чем пермский. Нужно расширить возможности для захода бизнеса в этом направлении, но чтобы не получилось, что у нас везде шаурмой в итоге торгуют», — сказал Алексей Грибанов.





Возникли вопросы и к развитию территории снесенного авторынка на ул. Островского. По словам заместителя главы администрации Дмитрия Галиханова, сейчас идёт разработка концепции всей ул. Островского, в рамках которой будет определяться назначение и этого участка. Пока есть планы по созданию там небольшого сквера.





Депутат Екатерина Лялина задалась вопросом благоустройства парка имени Чехова в Орджоникидзевском районе Перми. По её словам, на это требуется порядка 10 млн руб., однако «мы снова не видим такой статьи расходов в бюджете».





«Когда мы увидим эту строку? Нам надо всего 10 млн руб., но в смете бюджета опять этого нет. Жители Орджоникидзевского района хотят отмечать юбилей города с отремонтированным парком», — сказала она.





«С отремонтированным парком и с ДК в собственности», — пошутил Грибанов. Однако добавил, что работа над бюджетом продолжается и возможность финансирования данного объекта будет дополнительно проработана. Между первым и вторым чтениями бюджета средства на эти цели постараются найти.

Кроме этого, депутаты обсудили необходимость развития комплексного подхода к реконструкции парков и скверов. В частности, чтобы проектами было предусмотрено освещение этих территорий. В первую очередь, это вопрос безопасности, считают они.

Как резюмировал Дмитрий Галиханов, с точки зрения благоустройства результаты неплохие. Однако надо работать над привлечением малого и среднего бизнеса в эту сферу. Кроме этого, надо более предметно обсуждать досуговую составляющую в развитии общественных пространств.

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