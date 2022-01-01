Елена Синица
Много строим — мало развиваем
Депутаты пермской думы обсудили проблемы развития общественных пространств в городе
Во вторник, 25 октября, состоялось очередное пленарное заседание Пермской городской думы. В числе рассматриваемых вопросов оказалась тема развития общественных пространств в городе.
Что сделано и что планируется
С докладом о создании и развитии в краевой столице инфраструктуры для досуга и отдыха на территории общественных пространств выступил заместитель главы администрации Алексей Грибанов. По его словам, к таким пространствам в городе можно отнести парки, скверы, бульвары, пляжи, дворы. Всего в сфере ответственности муниципалитета находится 114 объектов озеленения, сказал он. В нормативном состоянии находятся 89 из них, еще 30 будут приведены к нему к 300-летию города.
За последние два года в Перми были капитально отремонтированы 66 и 68 кварталы эспланады, сквер на нижней части набережной Камы, бульвар им. Советской Армии, бульвар на ул.Дружбы, сквер у гостиницы «Урал». В то же время продолжаются работы по ремонту набережной в Кировском районе, газонной части ул. Петропавловской, рассказал Грибанов.
К 300-летию города также запланировано создание шести объектов озеленения: скверы на ул.Гашкова (объем финансирования — 35,5 млн руб.), на ул.Яблочкова (12,9 млн руб.), на ул.Екатерининской (12,9 млн руб.), на ул.Калгановской (82,6 млн руб.), на ул.Корсуньской (81,3 млн руб.), на ул.Генерала Черняховского (53,6 млн руб.).
Проблемы пермской набережной
Были вопросы к развитию городской набережной. В частности, председатель думы Дмитрий Малютин считает, что на этой территории низкий уровень развития досуга. Он напомнил, что изначально предполагалось, что на набережной Камы жители города смогут отдохнуть в любое время года, по факту же это совсем не так.
«Пока тепло, там хоть как-то что-то работает, то зимой все замирает. Спортивные и культурные площадки заняты самодеятельностью людей, какого-то специального контента нет. Сейчас объекты, которые находятся вдоль набережной, не работают. Элементарно негде выпить кофе, некоторые туалеты закрыты», — обратил внимание Малютин.
Алексей Грибанов пояснил, что загвоздка с точками общепита заключается в том, что не все из них подключены к центральным сетям электричества, водоснабжения и отопления, соответственно, не могут функционировать зимой. В то же время он добавил, что планируется открытие панорамного кафе и спорт-кафе. В этих помещениях на данный момент выполнена только первичная отделка, однако уже вёлся поиск инвестора, который занялся бы дальнейшим развитием объектов.
Кроме этого, депутаты обсудили необходимость развития комплексного подхода к реконструкции парков и скверов. В частности, чтобы проектами было предусмотрено освещение этих территорий. В первую очередь, это вопрос безопасности, считают они.
Как резюмировал Дмитрий Галиханов, с точки зрения благоустройства результаты неплохие. Однако надо работать над привлечением малого и среднего бизнеса в эту сферу. Кроме этого, надо более предметно обсуждать досуговую составляющую в развитии общественных пространств.
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