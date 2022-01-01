Максим Артамонов Чёртова дюжина В Перми новый состав Общественной наблюдательной комиссии сократился почти вдвое Поделиться Твитнуть

Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Пермском крае

На прошлой неделе в Перми были вручены мандаты членам VI созыва Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Пермского края по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания. За время существования этого института его количественный состав сократился почти вдвое — с 23 человек до 13. «Новый компаньон» выяснил, кто вошёл в новый состав, как оценивают работу ОНК правозащитники и чиновники и каким образом обновлённый созыв может повлиять на деятельность общественной наблюдательной комиссии.

Ветераны ГУФСИН и представители религиозных конфессий

Председателем VI состава ОНК стал помощник муфтия Пермского края Василь Миндубаев. Кроме него, мандаты получили ещё 12 человек. Вот они:





— Светлана Борисова, старший преподаватель кафедры клинической психологии ПГНИУ;

— Юрий Боровых, представитель организации ветеранов ГУФСИН;

— Елена Гладилова, школьный медиатор;

— Сергей Дунин, представитель Пермской епархии;

— Виталий Злобин, представитель организации ветеранов ГУФСИН (председатель Совета ветеранов);

— Екатерина Каменкова, экономист;

— Ирина Ковбасюк, пресс-секретарь фонда ГРАНИ (рекомендована на выдвижение благотворительной организацией «Территория передышки»);

— Валерия Леденцова, заведующая лабораторией изучения конфликтов юридического факультета ПГНИУ;

— Галя Море, руководитель благотворительного фонда «Добрый мир»;

— Фидарис Нигматтулин, руководитель АНО «Медиация»;

— Михаил Ожиганов, представитель Пермской епархии;

— Елена Соловьёва, доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора ПГНИУ.





Новые члены ОНК признают, что при таком ограниченном составе комиссии работы предстоит очень много.





«Сейчас у комиссии широкий спектр учреждений для наблюдения — уголовно-исполнительная система (колонии), исправительные центры, следственные изоляторы, учреждения МВД и места принудительного психиатрического лечения. Это более 100 учреждений по краю», — рассказала Галя Море.





Она объясняет, что участие в работе ОНК для неё лично — это «большие обязательства, которые я решила взять в этот раз потому, что у меня есть мечта снять документальный фильм про женщин в колониях».





«Там им уделяется меньше внимания, но, мне кажется, женщины сильнее страдают от изоляции — поясняет она. — Чаще всего, как только женщину садят в тюрьму, от неё отказываются родственники. Мне бы хотелось раскрыть эту проблему в своем документальном фильме».





Что говорят эксперты о новом составе

Журналистка и правозащитница Оксана Асауленко, которая не вошла в этот созыв, но работала в прежнем, полагает, что новый состав говорит сам за себя: там нет правозащитников, кроме Ирины Ковбасюк и Елены Гладиловой. Последняя активно участвовала в работе прежнего созыва и часто выезжала в колонии.





«Много представителей — из общественного состава ГУФСИНа. Это понятная тенденция, с одной стороны (такое есть во всех регионах), с другой — это не может не удручать, потому что заявлялись и правозащитники, и юристы — те, кто уже защищают права заключённых, но их не взяли» — пояснила она.





Правозащитница уверена, что новый состав избран по рекомендациям Общественной палаты, бывшего председателя Ситникова и ГУФСИН. Она обратила внимание, что наш регион находится в тройке лидеров по количеству исправительных учреждений.





«Не знаю, как будет работать этот созыв — огромное количество проблем, по которым нужно работать системно, потому что поступает много жалоб и обращений по условиям содержания. В прошлом созыве у нас не была организована системная работа. Мы собиралась только один раз, когда выдавались мандаты. В прошлом созыве у нас были люди, которых мы видели один раз — на вручении мандатов. Не было даже планов выездов», — вспоминает Асауленко.





Оксаны Асауленко не понимает, каким образом и в каком количестве будет справляться ОНК с предстоящей работой. Альтернативу она видит в «других механизмах и возможностях помогать осужденным».





По мнению правозащитника Сергея Трутнева, в новый состав прошли люди, близкие бывшему председателю ОНК Георгию Ситникову.





«Многие говорят, что он влиял на формирование ОНК в Общественной палате. В новый состав вошла его жена и активисты-зоозащитники. Почему не вошёл я, можно предположить, что в личном деле уже запись про «инагентство». Для меня ОНК умерла как институт, потому что процесс её формирования таков, что к этому институту нельзя относиться серьёзно», — рассказал Трутнев.

Позиция краевого омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков считает, что на протяжении последних лет «сложилась нехорошая для Прикамья тенденция, когда сокращается количество членов региональной ОНК». Например, когда-то в её составе было 23 человека, в предыдущем уже 17, а в нынешнем — 13.





Омбудсмен связывает это с несколькими причинами. Во-первых, в последние годы прекратили своё существование пермские правозащитные организации, которые действительно занимались защитой прав заключённых в местах принудительного содержания — Пермская гражданская палата, Пермский региональный правозащитный центр, Центр прав человека.





«Именно пермские правозащитники разрабатывали механизмы защиты прав осуждённых и разработали закон об общественном контроле» — отметил Миков.





Во-вторых, по мнению омбудсмена, под давлением власти и отсутствием финансирования становится всё меньше желающих участвовать в работе комиссии.





Миков также обратил внимание, что «по не понятным причинам в нынешний состав ОНК не попали юристы-правозащитники Сергей Трутнев и Борис Поносов». Оба были общественными помощниками омбудсмена и занимаются защитой прав мигрантов, в том числе в центре временного содержания приезжих.





В то же время омбудсмен отметил, что в соответствии с законом, в течение срока работы ОНК его состав может быть увеличен. Таким образом, в него всё-таки могут войти правозащитники, которые там действительно нужны.





Послесловие

Как стало известно «Новому компаньону», в Перми на минувшей неделе Центр исторической памяти объявил о возрождении правозащитной приёмной. Юридическую помощь в ней будет оказывать Сергей Трутнев. Он будет консультировать по всем вопросам, в том числе о защите прав репрессированных, защите от дискриминации, правах на альтернативную гражданскую службу и по обращениям, связанным с мобилизацией.





Кроме того, в приёмной будет работать Оксана Асауленко — она будет помогать пермякам по вопросам соблюдения прав человека в исправительных учреждениях ФСИН.

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