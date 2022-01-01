Елена Синица В поисках брони Как частичная мобилизация скажется на рынке труда Поделиться Твитнуть

После объявления в России частичной мобилизации рынок труда стало «лихорадить». По мнению экспертов, в целом ситуация не является критичной. Однако возможно, что работодателям придётся пересматривать свою кадровую политику: искать специалистов с бронью от мобилизации, присматриваться к кандидатам без опыта или в возрасте.

Константин Долгановский

Кто востребован, а кто нет

По итогам сентября в Пермском крае количество вакансий увеличилось на 5,9% по сравнению с августом. В то же время спрос на персонал в Пермском крае прирастал на протяжении всех летних месяцев, в сентябре этот тренд сохранился. Такие данные приводят аналитики hh.ru.

В частности, наиболее заметно возросло количество вакансий в сферах «Маркетинг, реклама, PR» и «Безопасность» (предложений о работе здесь стало на 20% больше, чем в августе), а также «Административный персонал» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (+19%). Напротив, упал спрос на персонал в профессиональной сфере «Госслужба, НКО» (здесь в сентябре было открыто на 41% меньше вакансий).

Полихорадило, но не серьёзно

По словам руководителя направления клиентской эффективности hh.ru Натальи Даниной, рынок труда реагирует на изменения не одномоментно. Вероятнее всего, влияние частичной мобилизации наиболее ярко про­явится немного позднее. Сейчас же происходит масштабная перестройка работы HR-отделов: все организации независимо от форм собственности обязаны проводить определённые мероприятия в рамках мобилизационной подготовки, в том числе вести воинский учёт граждан по месту их работы или учёбы. Некоторые компании в связи с этим даже открывают дополнительные вакансии для специалистов по мобилизационной работе. При этом подбор нового персонала вовсе не является первоочерёдной задачей сейчас, отмечает она.

Не стоит переоценивать влияние частичной мобилизации на рынок труда, не соглашается доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Александр Лапин. По заявлению министра обороны Сергея Шойгу, на данный момент планируется мобилизовать 300 тыс. человек, что составляет около 0,4% экономически активного населения.

По мнению эксперта, такое количество работников, распределённых по регионам и отраслям, не определяет динамику рынка. Критического дисбаланса спроса и предложения ни в каких видах деятельности из-за частичной мобилизации не возникнет, считает он.

Доцент департамента менеджмента «НИУ ВШЭ — Пермь», эксперт в области HR-аналитики Татьяна Останина отмечает, что сейчас рынок труда, как и в каждый новый кризис до этого, будет претерпевать серьёзные волнения. Так, первым сигналом стало затишье на рынке кандидатов во всех отраслях, которое наблюдается до сих пор.

По её словам, можно было бы предположить, что рынок IТ сейчас начнёт активно расти, однако предпосылок к этому в краткосрочном периоде недостаточно, так как на подготовку специалистов в данной области требуется минимум три—шесть месяцев. Из этого можно сделать вывод, что начнёт расти рынок образовательных услуг в этой сфере, а уже к весне 2023 года, скорее всего, мы сможем наблюдать рост рынка как предложения, так и спроса на сотрудников IТ-сферы по всем направлениям, говорит Останина.

После 21 сентября рынок труда действительно «полихорадило», отмечает президент и основатель SuperJob Анатолий Захаров. При этом, по его мнению, серьёзного влияния произошедшие события на рынок труда не оказали.

По словам Захарова, в стране примерно 73—76 млн экономически активного населения, мужчин, если очень грубо считать, половина. Частичная мобилизация коснётся около 0,5% экономически активного населения, или 1% от мужского населения.

«Мы общались с большим количеством крупных клиентов, с компаниями, в которых работают больше тысячи человек. Действительно, повестки получили в районе 0,5%, где-то меньше, где-то больше. Цифры плюс минус бьются с официальными данными. Однако в будущем будет расти доля сотрудников, работающих удалённо, в том числе за счёт уехавших за границу», — говорит Анатолий Захаров.

Годовая текучка кадров в крупных компаниях составляет от 30%, поэтому для них «потеря» 1% сотрудников в большинстве случаев не стала критичной: для 99% должностей это не проблема, ушёл продавец — наймём нового, говорит Захаров.

В то же время на работе малого бизнеса частичная мобилизация отразилась серьёзнее. Если в компании работает несколько человек и все они — ключевые сотрудники, которых некем заменить, то получение повестки одним или двумя может привести к остановке работы компании.

Что касается безработицы, то осенью в России каждый год фиксируется её рост. Во многом это происходит из-за того, что на учёт встают люди, потерявшие работу весной, но не занимавшиеся поисками летом. В этом же году тенденция нарушена.

Данные Минтруда говорят о том, что этот год отличается от предыдущих. С одной стороны, наверное, часть людей, которые могли бы зарегистрироваться как безработные, получили повестки, заключает он.

Сейчас сложно говорить, как будет обстоять дело с безработицей в ближайшей перспективе, однако первые «звоночки» возможного её роста уже появляются в виде сокращения затрат компаний. А как мы знаем, многие считают, что сокращать нужно самую большую статью затрат, коей является фонд оплаты труда, отмечает Татьяна Останина.

В целом же после объявления частичной мобилизации основные проблемы были связаны с тем, что вышел указ, но никаких подзаконных актов, которые бы регламентировали, как в этих случаях поступать работодателям, в первые дни не было. Похожая ситуация наблюдалась при объявлении нерабочих дней. Потом разъяснения поступили и работодатели успокоились, поясняет Анатолий Захаров.

«При этом во время локдаунов компании потеряли существенно больше сотрудников. Работать запретили, сотрудники оказались в ситуации непонимания, будут ли им платить зарплату, и увольнялись, искали себе новое применение. Масштаб потерь при ковиде был заметно больше», — говорит Захаров.

Кто предпочтительнее

В теории работодатели могли бы отдавать предпочтение при найме на работу людям, не подлежащим мобилизации, но на практике, вероятно, этого не случится. Те характеристики, которые делают людей не подлежащими мобилизации (возраст, проблемы со здоровьем и т. д.), как правило, работодателями рассматриваются как существенные недостатки работника, высказал мнение Александр Лапин.

«На мой взгляд, главная тенденция на рынке труда, обусловленная мобилизацией, — это стремление работников и работодателей получить бронь. Состав оснований для брони от мобилизации уже претерпел изменения. Вероятно, такие изменения ещё будут происходить. Неопределённость и риски на рынке труда, безусловно, возросли», — отмечает Лапин.

Некоторые работодатели действительно стали добавлять в условия вакансий отметку о брони от мобилизации, которую могут получить сотрудники. В основном это предприятия оборонно-промышленного комплекса и силовые структуры, соглашается Захаров. Однако он отмечает, что бронь и так была, но сейчас об этом стали писать как о некоем конкурентном преимуществе.

Ситуация с изменением систем подбора началась ещё в середине 2020 года. Компании стали делать акцент на удержание сотрудников, говорит Татьяна Останина. По её словам, в целом по стране сейчас всё чаще можно наблюдать ситуацию, когда делается акцент на поиск высококвалифицированных специалистов в своих отраслях, максимально совпадающих по ценностям с компанией.

«Эта ситуация отражает то, что организации в период нестабильности рынка труда не готовы привносить серьёзные изменения в ход деятельности, чтобы тем самым обеспечить и/или сохранить действующую понятную в управлении структуру компании», — считает Останина.

Как итог, в ближайшем будущем может возрасти число вакансий, предлагающих временную занятость и оформление по срочному трудовому договору, так как работодатели будут искать людей на замену призванным на военную службу по мобилизации. В то же время может усилиться дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население. К таким сферам можно отнести производство, транспорт, строительство, считает Наталья Данина.

Помимо этого, в связи с тем, что нехватка кадров будет только возрастать, работодатели будут лояльнее относиться к людям без опыта работы и к людям старшей возрастной категории, заключает эксперт.

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