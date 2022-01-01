Полина Путякова журналист «Конец эпохи свободной торговли» На Межрегиональном экспортном форуме обсудили вызовы для бизнеса в новых геополитических условиях Поделиться Твитнуть

В Перми 12—13 октября прошёл Межрегиональный экспортный форум «МЭФ-22».

Константин Долгановский

На пленарном заседании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о важности того, чтобы экономика перестраивалась безболезненно и в максимально короткие сроки.

«В экспорте в этом году изменилось многое, в том числе отношение зарубежных партнёров, условия по расчётам между компаниями, усложнилась транспортная логистика и т. д. Сегодня предприятия Пермского края чувствуют себя по-разному, многие перестраивают каналы поставок на восточные страны, СНГ или на внутренний рынок, некоторым удалось сохранить все свои ранее заключённые контракты. Ключевая задача регионального правительства — максимально помогать всем компаниям. И, по данным экспертов, несмотря на все трудности, объёмы экспортных поставок региона сегодня, в сравнении с тем же периодом прошлого года, практически сохранились», — отметил Махонин.

Если смотреть на цифры, то результаты международной торговли весьма позитивны. В первом полугодии экспорт России увеличился на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года, импорт снизился лишь на 7%. Есть и другие данные: за девять месяцев этого года таможенные органы перечислили в федеральный бюджет 4,8 трлн руб., в прошлом, удачном для экспорта году за этот же период сумма была аналогичной. Такие цифры привёл председатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Теплов, открывая секцию «Развитие экспортно ориентированного бизнеса в новых геополитических реалиях: вызовы и возможности».

В то же время Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края отмечает снижение количества экспортёров и импортёров на 10%. При этом количество получателей региональных мер поддержки экспорта растёт. Сейчас, по данным министерства, ими являются порядка трети всех экспортёров края. Однако потребности полностью не покрываются: и на участие в международных выставках, и на получение компенсации затрат на транспортировку товаров за рубеж существует конкурс.

Несмотря на оптимистичные цифры, внешнеторговая деятельность в 2022 году серьёзно усложнилась.

«События 2022 года я называю «двойной удар». С одной стороны, это валютный шок, когда доллар после того, как «сходил» за отметку 100 руб., снизился до уровня 60 руб. С другой — логистические проблемы, когда западная граница встала по геополитическим причинам, а южную и восточную никто никогда не развивал. Сейчас там не многочасовые, а многодневные пробки, и вывоз серьёзного объёма продукции превратился в большую проблему», — заявил Александр Суслопаров, генеральный директор ООО «Красный Октябрь».

По его словам, этот «двойной удар» уже начал сказываться на деревообрабатывающей отрасли, и в северо-западном регионе многие производства остановили свою работу без указания даты её возобновления. В Пермском крае ситуация не столь остра: местоположение Урала было его недостатком, когда речь шла о торговле с европейскими странами, но стало преимуществом при организации поставок на Восток.

Сложности перевода

Одним из основных вызовов для экспортёров стали скачки валюты. Снижение курсов евро и доллара привело к росту валютных цен на российскую продукцию: в среднем на 45% в евро и 25% в долларах. Кроме того, по разным причинам усложнился процесс получения оплаты.

Как отметил генеральный директор ООО «Промышленная группа «Линрог» (новое название управляющей компании «Лысьвенские заводы») Андрей Тунев, платежи контрагентов нередко возвращаются отправителям, и в этом случае для получения денег приходится искать варианты переводов через партнёров в странах СНГ.

Среди факторов, затрудняющих экспортную деятельность, генеральный директор АО «Новомет-Пермь» Максим Перельман назвал отказ крупнейших международных банков от сотрудничества с российскими компаниями и уход представительств отечественных банков из-за рубежа. По его словам, расчёты в евро практически остановились, а долларовые серьёзно затруднены. Компания видит выход в работе с локальными банками в странах присутствия, поскольку они настроены на развитие собственного рынка и относятся более лояльно.

По словам Владимира Каргапольцева, заместителя генерального директора АО «Газкомпозит» (производит оборудование для газопроводов), теперь компания закладывает в договоры более высокую маржинальность — порядка 36%.

«Сроки прохождения платежей увеличились с нескольких дней до одного месяца 10 дней. В частности, отправленные в августе деньги мы получили в октябре. Можно представить, как за это время могут измениться курсы валют. Речь идёт о возможной потере 10—20% выручки, поэтому мы страхуемся более высокой маржинальностью. Кроме того, необходимо иметь рублёвое кредитное плечо, чтобы избежать необходимости моментально конвертировать валютную выручку по текущему, вполне возможно, невыгодному курсу и иметь возможность подождать, когда он стабилизируется», — говорит Владимир Каргапольцев.

Высокие риски формирования дебиторской задолженности заставляют экспортёров применять и другие меры. В частности, страховать дебиторскую задолженность или поставлять груз с 100%-ной предоплатой, а также настаивать на условии договора, согласно которому споры разрешаются в соответствии с законодательством России, а не страны-контрагента.

Задачи на логистику

Вторая серьёзная проблема связана с изменившимися условиями логистики. В частности, продукция идёт более длинными путями — через Турцию, Грузию, Казахстан. Из-за разрыва прежних логистических цепочек ряд компаний при работе с покупателями из Европы и США применяют поставку с условием вывоза со склада в Перми, то есть полностью передают логистику контрагентам. В то же время самовывоз, как и условие полной предоплаты — это факторы, которые дополнительно снижают конкурентоспособность российских товаров плюсом к выросшим из-за скачков курсов ценам.

В изменившихся условиях появилась необходимость перегружать товары с транспорта российских транспортных компаний на транспорт европейских транспортных компаний на границе, например, Беларуси с Польшей — и это тоже увеличивает затраты на доставку. В целом, по словам Андрея Тунева, например, стоимость доставки груза до Турции, Европы или Саудовской Аравии за один грузовой автомобиль увеличилась в три-четыре раза.

Стоимость отправки сорокафутового контейнера с 2019 года также увеличилась в три раза, привёл свои данные Максим Перельман. Раньше компания организовывала доставку своей продукции через порты Западной Европы, теперь грузы идут через Турцию. При этом финишная сборка части продукции осуществляется не в России, а в сервисных центрах компании за рубежом, там же проходит их сертификация.

Наконец, одна из сложнейших проблем, связанных со сменой контрагентов и логистики, — это иная ментальность новых рынков сбыта.

«Мы, может быть, конфликтуем сейчас с европейцами, но мыслим-то с ними по одинаковым стандартам, а в Азии совершенно иные правила игры, и, разговаривая с коллегами оттуда, я понимаю, что мы говорим о разном. Один только пример: в арабских странах до сих пор основной способ распространения нашей продукции это рынки и базары. Там невозможно найти непосредственного потребителя, потому что он находится в конце длинной цепочки посредников, так же как и он сам, покупая нашу продукцию на рынке, не думает о том, кем конкретно она была произведена в холодной России», — говорит Александр Суслопаров.

Разлом по линии дружественности

Суммарные объёмы экспортной деятельности не отражают сложности 2022 года, однако они становятся видны при анализе структуры экспорта и импорта России.

«Если проанализировать объём экспорта в дружественные и недружественные страны, станет заметно, что объёмы экспорта в недружественные страны резко упал. По лесу на 20—30%, по машиностроению — на 30—40%. Мы отыгрываем это работой с недружественными странами, но надо признать, что разлом международной торговли по линиям дружественности и недружественности уже произошёл и вряд ли исчезнет в ближайшие лет десять. Это значит, что европейские рынки для нас уже фактически потеряны. С ними можно продолжать точечно работать, но строить стратегию компании, основываясь на них и надеясь, что они скоро вернутся, уже не стоит», — уверен Андрей Пермяков, руководитель проектов по аналитике АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности» (Москва).

Из-за изменения структуры экспорта и импорта в Минэкономразвития Пермского края от компаний поступило порядка 6000 запросов на поиск аналогов необходимой им продукции внутри России или в дружественных странах. Одновременно идёт процесс запуска производства аналогов.

По мнению Андрея Пермякова, ситуация осложняется тем, что многие экспортно ориентированные компании прежде не закладывали столь серьёзные страновые риски при планировании своей деятельности. И при этом нередко в основном ориентировались именно на Европу как наиболее понятный и простой в сотрудничестве рынок. Теперь такие стратегии нужно полностью перестраивать.

В числе угроз Андрей Пермяков назвал вероятную, по мнению Минпромторга РФ, глобальную рецессию, которая продлится ближайшие 10 лет и снизит ёмкость основных глобальных рынков.

Кроме Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) Минпромторг РФ выделяет 30 приоритетных стран для международной торговли, однако в реальности для каждой из отраслей промышленности подходят не все из них. Например, по оценкам министерства, благоприятными для экспорта машиностроительной продукции являются только 21 страна из этого списка, в которых существует высокий внутренний спрос, но при этом нет собственной аналогичной отрасли. Для экспорта продукции химической промышленности благоприятны 20 стран, металлургической — 28, а для экспорта продукции лесоперерабатывающего комплекса — только 18.

Александр Суслопаров назвал 2022 год «концом эпохи свободной торговли». По его мнению, теперь каждая из стран будет стремиться обес­печить свою безопасность — информационную, топливную, сырьевую и т. д., и это означает, что мир разделится на регионы, в каждом из которых одним можно будет работать, а другим нельзя. Все страны будут бороться за рабочие места. Это значит, что территории, обладающие ресурсами, будут требовать максимально глубокой переработки на своей территории, а получатели продукции будут с помощью таможенных мер стремиться к обратному — импорту продукции низкого передела.

Разлом мира пройдёт и по линии капитала. «Уже сейчас создаются законодательные условия, по которым европейскому бизнесу становится невозможно работать в России. С другой стороны, и в российском законодательстве появились приписки «мера поддержки не действует в отношении собственников из недружественных стран», и это будет иметь значение при развитии компаний в других юрисдикциях», — заключил Александр Суслопаров.

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