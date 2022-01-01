Елена Синица Бюджет, инфраструктура и льготы Какие законопроекты будут рассмотрены на октябрьском пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 20 октября, состоится очередное пленарное заседание Законодательного собрания. В повестке 28 вопросов. В числе наиболее значимых — принятие бюджета на ближайшую трёхлетку и изменения в патентной системе налогообложения.

Бюджет





Согласно данным краевого минфина, в 2023-2025 годах доходы региональной казны впервые будут превышать 200 млрд руб. Так, в 2023 году доходы составят 214,4 млрд руб., в 2024-м — 208,7 млрд руб., в 2025-м — 216,3 млрд руб.





Отмечается, что бюджетная политика в этот период, как и прежде, сохранит свою социальную направленность. Более 70% расходов бюджета края будет направлено на социальные программы. В частности, Пермский край продолжит участие во всех 12 национальных проектах.





В большей степени средства будут направлены на реализации региональных программ по образованию, социальной политике и здравоохранению. Только в следующем году на развитие этих сфер будет направлено 52,7 млрд руб., 40,4 млрд руб. и 37,6 млрд руб. соответственно.





Увеличится и бюджет развития. Его объём по сравнению с прошлым годом увеличится на 39%. Таким образом, инвестрасходы в следующем году составят 77,6 млрд руб., в 2024 году — 62,4 млрд руб., в 2025 году — 54,4 млрд руб. Эти инвестиции будут направлены на строительство новых объектов, ремонт учреждений, закупку различного оборудования.





Если говорить о стройках, то, например, объём дорожного фонда в эту трёхлетку превысит 84 млрд руб. На эти деньги планируют направить как на строительство крупных объектов, так и на реконструкцию местных дорог. В планах правительства до 2025 года предусмотреть финансирование для 89 объектов общественной инфраструктуры. В их числе объекты образования (38 объектов) и здравоохранения (21 объект). Общий объем расходов на эти цели составит 52,5 млрд руб.





Кроме этого, с 2023 года модель межбюджетных трансфертов изменится. На региональный уровень возвращается транспортный налог. При этом, в муниципалитеты переданы дифференцированные нормативы отчислений от налога, взимаемого с тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения.





«Депутаты, правительство и органы местного самоуправления при выработке новой модели находились в постоянном контакте и проделали большую работу. Для всех было важно с одной стороны, повысить эффективность краевой казны, с другой — укрепить бюджеты территорий», — прокомментировал спикер краевого парламента Валерий Сухих.





Льготы





Для краевых санаторно-курортных организаций и детских лагерей упростят получение налоговой льготы.





Поясняется, что законопроектом предлагается для таких организаций отменить условие по средней численности наёмных работников для получения льготной налоговой ставки. Сейчас пониженные ставки в 1% (вместо 6%) по категории «Доход» и 5% (вместо 15%) — «Доходы минус расходы» доступны предпринимателям, использующим УСН. При этом одно из условий получения льготы — средняя численность наёмных работников не должна превышать 15 человек.





Работу санаториев и детских лагерей сложно представить без многочисленных работников, которые обеспечивают комфорт, качественное обслуживание и безопасность своих гостей. Большое количество сотрудников исключает возможность получение налоговой льготы для таких общественно значимых организаций. Внесённый проект закона позволит это исправить. Сэкономленные средства можно будет направить на улучшение условий и модернизацию рекреаций и оборудования, подчеркнул Валерий Сухих.





Кроме этого, в Пермском крае предложили изменить условия выдачи патентов для сферы общепита





Согласно проекту, предлагается распространить действие патентной системы налогообложения на заведения общепита с залами площадью до 150 кв. м. На данный момент на патент могут претендовать заведения с залом до 50 кв. м.





Также предлагается проиндексировать размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода (ПВГД). Исключение — автобусные пассажирские перевозки.





В случае принятия законопроекта, эта мера вступит в силу 1 января 2023 года.





Еще один законопроект в сфере налогов подразумевает, что часть пониженных налоговых ставок сменят скидки от исчисленной суммы налога. В перерасчете эти скидки будут сопоставимы с величиной налоговых льгот, которые были до этого.





Изменения в региональном Уставе





Помимо этого, депутаты краевого парламента в первом чтении рассмотрят изменения в региональный Устав. По инициативе губернатора внесены изменения, которые приведут главный регламентный документ края в соответствие с федеральным законом.





Доклады и отчёты





Также на заседании будет представлен Ежегодный доклад о положении молодежи в Пермском крае. Кроме этого, депутаты парламента заслушают информацию о деятельности Управления Министерства юстиции и Федеральной службы судебных приставов в регионе.

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