Эдуард Соснин: «Рост активности в секторе МСП связан с программой налоговых льгот» В малом бизнесе в Пермском крае уже заняты на 10 тыс. человек больше, чем планировалось к концу года Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

По данным Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства, сегодня в Пермском крае в секторе МСП заняты 424,5 тыс. чел. Числа в 414 тыс. человек планировали достичь только к концу декабря, то есть количество занятых в малом бизнесе за квартал до конца года опережает план более чем на 10 тыс. чел.

По приросту количества новых бизнесов Пермский край — второй в Приволжском федеральном округе. За девять месяцев зарегистрировано более 12,5 тыс. новых организаций и индивидуальных предпринимателей — на 1,3 тыс. и 12% больше, чем за тот же период 2021 года.

Эдуард Соснин, министр экономического развития Пермского края:

— Нам удалось обеспечить новым предпринимателям полную информационную поддержку с помощью сайта rostperm.ru, где можно узнать о мерах поддержки бизнеса в регионе. Можно даже рассчитать возможную экономию от льготных налоговых программ, это будут те деньги, которые можно сразу вложить в развитие бизнеса. А недавно на сайте появились гайды по системам налогообложения и действующим в Пермском крае налоговым льготам. Они просто и понятно отвечают на вопросы о финансовой стороне действующего или будущего дела и положенных льготах.

Министр экономического развития Пермского края считает, что рост активности в сегменте МСП связан, в том числе, с программой налоговых льгот для вновь зарегистрированного бизнеса. Она работает с 1 января 2022 года и будет продолжена в следующем году.

Налоговые льготы распространяются на новые ИП и ООО без ограничений по виду деятельности или количеству сотрудников. Нужно соответствовать двум условиям: зарегистрировать бизнес в нашем регионе и в качестве налогового режима выбрать упрощённую систему налогообложения (УСН).

Налог для таких предпринимателей ниже обычной ставки и зависит от выбранного вида УСН. По УСН «Доходы» ставка в первый год составляет всего 1% вместо стандартных 6%, во второй год — 2%, а в третий — 4%.

По УСН «Доходы минус расходы» ставка по налогу меньше в три раза и в первый год составит 5%, во второй и третий — 7% и 10% соответственно. Пониженные ставки действуют три календарных года с момента регистрации бизнеса.

«Я приобрёл готовый бизнес весной 2022 года. Информацию о налоговых льготах для новых индивидуальных предпринимателей с УСН нашёл в сети ещё до регистрации, сразу рассчитывал на эти льготы, учитывал в плане развития магазина, — рассказывает Павел Пауль, владелец магазина автозапчастей РЕНО. — Экономия, которая у меня получается при уплате 1% вместо 6%, — примерно 50 тыс. руб. в квартал. Они частично идут на погашение кредита, который я взял на покупку бизнеса, остальное сразу вкладываю в товарный ассортимент».

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