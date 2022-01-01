Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В ожидании ясности Туристический рынок замер на фоне тревожных новостей Поделиться Твитнуть

Отсутствие билетов на авиарейсы в безвизовые страны, страх закрытия границ, сложности с их пересечением… Сфера туризма переживает не лучшие времена; руководители предприятий отрасли считают, что главная проблема сегодняшнего дня — это отсутствие внятных перспектив, боязнь завтрашнего дня.

Константин Долгановский

По словам директора компании международного туризма «Валида» Елены Шперкиной, особенность настоящего момента в сфере туризма — это отсутствие глубины планирования. Если раньше туристы начинали планировать отпуск загодя, разрабатывая маршруты и вы­искивая выгодные билеты за два-три месяца до поездки, то сейчас так далеко в будущее никто не заглядывает, все стремятся ухватить момент. Основной пик продаж приходится на вылет через пять дней — неделю. Те, кто всё же рискует приобретать билеты на 15—17 октября, оказываются в выигрыше: на эти и последующие даты ещё можно купить билеты на популярные направления по приемлемой цене.

Это подтверждают и другие участники рынка. Юлия Пьянкова (компания Sko Travel) сообщила, что рекомендует туристам, обращающимся в компанию в эти дни, перенести отпуск на середину или конец октября, однако соглашаются не все: некоторые предпочитают отложить поездку на будущий год.

Ольга Шляпина, директор компании «Арго», добавляет, что долгосрочное планирование ещё и выгодно: курс валют сейчас рекордно низкий, а в будущем наверняка поднимется, так что сегодня покупать путёвки за рубеж в рублёвом эквиваленте будет дешевле, чем в конце октября или позже.

Однако главная причина выгоды отложенного туризма сегодня — это рекордный рост цен на авиабилеты как последствие объявления частичной мобилизации в России. Юлия Пьянкова сообщает, что через три—пять дней после объявления мобилизации цены на перелёт в Дубай достигали 1 млн руб., но и за такие деньги покупка не была гарантирована, поскольку билеты попросту исчезли — на все рейсы в безвизовые страны из всех российских аэропортов.

Рост цен связан ещё и с тем, что отменены многие прямые перелёты в самые разные страны, часто приходится лететь с пересадками, покупать не единые билеты до конечного пункта, а по несколько билетов разных компаний и платить за каждый. Очень трудно находить удобные стыковки, пассажирам часто приходится подолгу ждать в аэропортах. Ольга Шляпина считает, что пермякам удобнее и выгоднее искать перелёты за рубеж из Екатеринбурга, а не из Москвы, поскольку «каждый час в московском аэропорту — это тысяча рублей с человека».

По словам Елены Шперкиной, в последние дни чрезвычайно загружена авиакасса, входящая в состав туристической компании «Валида»: в системе авиакасс можно приобрести билет по более выгодной цене, чем самостоятельно через интернет-агрегаторы, и многие этим пользуются не только для туристических, но и для деловых поездок. Командировки по-прежнему существуют, в том числе и зарубежные, и их надо как-то осуществлять.

Туристические компании получили 30 сентября письмо из Ростуризма, призывающее полностью возвращать средства тем, кто не смог отправиться в уже оплаченную поездку, поскольку был призван в рамках частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября. Несмотря на то что письмо носит рекомендательный характер, участники туристического рынка готовы ему следовать, тем более что аналогичные решения уже приняли руководители крупнейших авиакомпаний и ОАО «РЖД». Однако ни один из опрошенных нами руководителей предприятий туристической сферы с этой проблемой не столкнулся, ни одного отказа от поездок не зафиксировано.

Нет и повышенного спроса на страховку от невыезда. Эта услуга туристическими компаниями предоставляется, однако, как пояснила Юлия Пьянкова, она действует в случае болезни туриста или других непредвиденных личных обстоятельств, а случаи закрытия границ страховка не покрывает. Руководитель компании Sko Travel поясняет, что, если границы закроют, когда российские туристы будут находиться за пределами страны, туроператоры и компании-перевозчики обязаны будут вывезти их домой и обязательно это сделают.

Наибольшие трудности переживают компании и предприниматели, которые работают с индивидуальными запросами на зарубежные поездки, особенно поездки в Европу. «Мои постоянные клиенты позванивают раз в месяц, спрашивают, как дела», — с грустной иронией рассказывает индивидуальный предприниматель Оксана Ромашова, работающая на туристическом рынке более 20 лет.

Растёт спрос на внутренний туризм. Наиболее популярными направлениями Ольга Шляпина называет Сочи, Кавказские Минеральные Воды, Калининград, Санкт-Петербург, а у пермяков ещё и Екатеринбург. Юлия Пьянкова добавляет к этому перечню Мурманск и Карелию. Оксана Ромашова говорит, что в России популярно буквально всё: Владивосток, Камчатка, озеро Байкал, города Золотого кольца.

Из зарубежных направлений традиционно пользуются спросом Турция, Египет и Объединённые Арабские Эмираты. Елена Шперкина добавляет, что растёт спрос на Таиланд, тем более что сейчас там довольно низкие цены на отели по сравнению с переполненной Турцией.

Все участники рынка считают, что опасения, связанные с закрытием и пересечением границ, преувеличены: так, ни один из опрошенных тур­операторов не зафиксировал случаев задержки туристов при пересечении границ.

Туристическая отрасль ждёт ясности и с надеждой смотрит в будущее. «Никто не уверен в своей дальнейшей судьбе, поэтому людям не до путешествий, — считает Ольга Шляпина. — Спрос будет падать, если не будет улучшения ситуации. На тревожном информационном фоне сложно думать об отдыхе».

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