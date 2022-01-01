Елена Синица Куда движется рынок В каких сферах бизнеса произошли заметные падение или рост выручки Поделиться Твитнуть

В сентябре краевой минэк представлял данные о выручке различных сфер: кинотеатров, театров, автодилерского бизнеса, фитнес-центров, гостиничного бизнеса и др. Для части отраслей 2022 год в плане выручки оказался провальным, для кого-то — напротив. «Новый компаньон» поговорил с представителями нескольких сфер бизнеса и узнал, почему так произошло и каковы прогнозы.

Снижение выручки

Так, с начала года выручка пермских автодилеров снизилась на 537 млн руб. По данным контрольно-кассовой техники, в январе 2022 года компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей автомобилями и мото­циклами, а также их ремонтом, имели выручку 4,7 млрд руб. В августе этот показатель снизился до 4,1 млрд руб. Что и ожидаемо, резкий спад начался с февраля. Самый низкий показатель выручки был в апреле — 3 млрд руб.

По мнению автоэксперта Андрея Черткова, сейчас выручка не имеет никакого значения, потому что непонятно, «кто, что и за какие деньги продаёт». Начиная с февраля все холдинги находятся в стадии трансформации своего бизнеса. Некоторые представители пытаются прокачивать свои альтернативные мощности — например, делают акцент на сервисных центрах, чтобы частично компенсировать уход брендов.

«Разные компании по-разному преуспели в этой трансформации. Кто-то по-быстренькому сшиб с фасадов старые вывески, заполучил новое дилерство, заключил контракты с новыми партнёрами, переобучил часть персонала на закупку и продажу автомобилей с пробегом. Но большинство жили в концепции «месяц-два — и всё наладится», — прокомментировал Чертков.

В целом же рассчитывать, что ушедшие бренды вернутся, не стоит, так как автомобильный рынок изменился кардинально. По мнению Черткова, здесь дело даже не в морально-этической составляющей, а скорее в рациональной. Ещё в 2000-х правительство страны на самом высоком уровне дало гарантии сохранности защиты инвестиций иностранных производителей, оказывало поддержку в производстве и сбыте, многие на это «соблазнились», говорит Чертков.

Также замечено снижение выручки у кинотеатров. В январе их выручка составила 70,9 млн руб., а к августу сократилась до 27,1 млн руб. Менее заметно снизилась выручка фитнес-центров и бассейнов: 172,9 млн руб. в январе против 134 млн руб. в августе. Упала выручка и у театров и концертных клубов: с 28,2 млн руб. в январе до 16,7 млн руб. в августе.

Директор СК «Спортхолл» Алексей Медведев отметил, что по сравнению с другими сферами фитнес-индустрия действительно менее заметно пострадала. Единственное, возникают сложности с закупкой нового оборудования и его ремонтом. Например, некоторые детали для ремонта можно ожидать в течение двух месяцев.

В то же время он отметил, что январь — это сезон для фитнес-индустрии, в отличие от августа. В целом по отрасли есть тенденция к выходу на показатели 2019 года, «а это был хороший год, когда мы прилично заработали», говорит Медведев. В частности, в СК «Спортхолл» выручка выросла на 13%.

«После объявления частичной мобилизации коллеги из южных регионов сразу заметили просадку продаж, снижение посещений. У нас в Перми пока этого нет. Но это так же, как с коронавирусом. Сначала это прочувствовала Москва, и только позднее это докатилось до регионов. Так что мы пока ждём, что будет дальше», — прокомментировал Алексей Медведев.

Если говорить о театрах, то это сезонное предприятие, пояснил исполнительный директор «Театра-Театра» Егор Мухин. Выручка театров растёт с середины сентября и до апреля. С мая начинается её снижение практически наполовину. Самый пик сезона для театров это декабрь и март-апрель, так что эти показатели выручки — абсолютно нормальное состояние отрасли. По словам Мухина, спрос остаётся прежним, в среднем в театр продаётся по 500 билетов в день. Даже если взять 21 сентября, «день, когда все перенервничали», было продано 394 билета.

«Анатолием Евгеньевичем Пичкалёвым как-то была сказана одна волшебная фраза: «Чем хуже жизнь, тем чаще люди ходят в театр». Здесь есть два фактора. Когда наступают тяжёлые времена, мы ищем возможность перезагрузиться, требуем других эмоций. Театр — это возможность окунуться в другой мир, можно сказать, обмануться. Кроме того, в сложившейся ситуации возникает увеличение спроса на те виды развлечений, которыми раньше пренебрегали», — прокомментировал Егор Мухин.

Рост выручки

Напротив, рост выручки замечен в сфере гостиничного бизнеса. Если в январе 2022 года она составляла 135,9 млн руб., то в августе — 235,7 млн руб. Заметно возросли показатели у сферы развлечений: в январе выручка составляла 115,7 млн руб., а в августе — 354,2 млн руб. В то же время у музеев выручка в январе составляла 6,7 млн руб., а к августу выросла до 22 млн руб.

Сфера гостиничного бизнеса активно развивается, говорит заместитель по административно-хозяйственной части курорта «Ключи» Алексей Петухов. По его словам, первое полугодие и второе сложно сравнивать в гостиничном бизнесе, редко у кого социальная политика так верно выстроена, что путёвки распределяются равномерно по году. Сказалось и то, что закрыты перелёты в ряд стран или же это обходится очень дорого, поэтому люди начинают рассматривать местные варианты. В целом же у населения всё больше растёт желание как-то оздоровиться, что опять же можно сделать, не выезжая за пределы региона, говорит Петухов.

Бизнес развлечений — тоже бизнес сезонный, поэтому данная статистика — «это никакой не бум выручки, а обычный сезонный рост», отметил учредитель парка им. Горького Рашид Габдуллин. В целом же, если брать для сравнения сезонные периоды, выручка не падает, а даже рас­тёт. Дело в том, что в сложившихся обстоятельствах подобные развлечения — один из самых доступных вариантов.

«За рубеж выехать толком нельзя было последние годы. Сначала коронавирусные ограничения, а позднее — политические. Так что оснований для того, чтобы выручка как-то упала, не было. Отрасль себя вполне нормально чувствует. Другой вопрос, что будут появляться новые вводные. Например, была объявлена частичная мобилизация, это так или иначе повлияет на все сферы деятельности. Как именно — пока непонятно, через месяц увидим, куда катится рынок», — прокомментировал Габдуллин.

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