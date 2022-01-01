Елена Синица Отопительный сезон, поддержка спорта и дороги Какие вопросы были рассмотрены на пленарном заседании Пермской городской думы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

Очередное пленарное заседание Пермской городской думы состоялось 27 сентября. В рамках «пленарки» депутаты заслушали доклад о подготовке города к отопительному сезону, обсудили передачу земельных участков в краевую собственность и выделение средств на поддержку баскетбольного клуба «Парма».

Подготовка к зиме на контроле

В рамках «Часа депутата» и. о. заместителя главы администрации Перми Александр Власов рассказал депутатам о том, как идёт подготовка к отопительному сезону в городе. По его словам, всего необходимо подготовить 6031 объект жилищного фонда, 486 социальных учреждений, более 1 тыс. км теплосетей, 53 котельные, 370 центральных тепловых пунктов (ЦТП), три водозаборных сооружения.

В ходе обсуждения председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин уточнил, все ли объекты социальной инфраструктуры подключены к отоплению.

Власов ответил, что тепло подано во все образовательные, спортивные и культурные учреждения. Среди объектов здравоохранения без отопления пока остаются несколько хозяйственных зданий, в целом же подключено 99% этих объектов. Если говорить о жилом фонде, то отопление уже есть в 88% домов Перми, подчерк­нул чиновник.

Заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов заметил, что есть детские сады, которые получают тепло только одновременно с жилыми домами.

«Насколько я знаю, определённые коллизии из-за этого возникали. Как это устроено?» — спросил Спиридонов.

Александр Власов пояснил, что так устроена схема запуска и отдельно эти объекты подключить нельзя. Вопрос решается в административном порядке и требует нормативного закреп­ления. Этот юридический вопрос планируется решить в следующем году, отметил Власов.

Поддержка спорта

Также на заседании депутаты городской думы поддержали решение о выделении 80 млн руб. баскетбольному клубу «Парма». Как рассказал заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов, развитие баскетбола в городе имеет особое значение. Этот вид спорта является одним из самых популярных среди жителей Перми. В частности, соревнования по баскетболу привлекают множество зрителей. В свою очередь, это способствует популяризации идеи здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом, отметил Грибанов.

Депутат Илья Власов заметил, что у парламентариев возникали вопросы, на что будут направлены эти средства. На комитете по социальной политике присутствовал президент клуба, который дал исчерпывающие ответы на вопросы депутатов.

«В ходе обсуждений мы поняли, что лишь часть этой суммы пойдёт на зарплаты. Большая же часть денег будет направлена на проведение внутренних мероприятий и на развитие массового и культурного спорта в нашем городе. Важным является и то, что упор делают именно на наших пермских, на российских спортсменов», — добавил Власов.

Бюджет

На «пленарке» депутаты думы поддержали поправки, внесённые в бюджет города на 2022—2024 годы. В частности, за счёт дополнительных поступлений от земельного налога и дохода от продажи земельных участков удалось увеличить доходную и расходную части бюджета почти на 182 млн руб.

Как рассказала первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник, средства направят на первоочередные цели. Например, дополнительные средства будут выделены на обеспечение работы электротранспорта, на образование, на благо­устройство Черняевского леса.

Так, на оплату работы городского электрического транспорта направят средства в размере 133 млн руб. в 2022 году, на расселение жилых помещений в аварийных домах — 30 млн руб. в 2022 году и 40 млн руб. в 2023 году.

Кроме этого, МУП «Пермводоканал» из городского бюджета получит для погашения обязательств по договору займа 283 тыс. руб. в 2022 году, 10 млн руб. в 2023 году и 19 млн руб. в 2024 году. В бюджете запланированы средства и на ремонт монумента «Героям фронта и тыла» — в объёме 4,6 млн руб.

В то же время депутат Евгений Молоковских в ходе обсуждения обратил внимание на то, что при внесении поправок в городской бюджет эксперты приводят одни и те же замечания. В связи с этим депутат предложил проанализировать совершённые ошибки, чтобы в дальнейшем их исключить.

«Может, имеет смысл просчитать минимальный бюджет города? Учитывая текущую ситуацию, проанализировать, где могут произойти изменения и где стоит подстраховаться», — также добавил Молоковских.

В то же время он предложил пересмотреть процедуры по взаимодействию с администрацией, для того чтобы в вопросах бюджетных поправок складывалась более эффективная и качественная работа.

Взаимодействие с краем

Помимо этого депутаты рассмотрели проект решения о передаче нескольких земельных участков в краевую собственность. Это было необходимо для того, чтобы продолжить реконструкцию шоссе Космонавтов.

По словам депутата Константина Бусовикова, всего на уровень краевой собственности было передано три земельных участка.

«Люди уже сегодня видят те изменения, которые происходят в городе: и шоссе Космонавтов очень сильно меняется, преображается, и улица Революции уже стала гораздо комфортнее. Эти действия по передаче участков из муниципальной собственности в краевую направлены на то, чтобы в самые короткие сроки всё-таки достичь тех целей, которые мы поставили перед собой в плане развития дорожной структуры», — отметил Бусовиков.

Он также добавил, что процедура передачи объектов между муниципалитетом и регионом уже налажена и сложностей не возникает.

Депутат Арсен Болквадзе подчеркнул, что участок дороги, о котором идёт речь, считается неким гостевым маршрутом.

«Надо сделать так, чтобы люди на работу и с работы в свои дома могли доехать беспрепятственно, несмотря на то что это гостевой маршрут. Поэтому данный проект предусматривает все необходимые нюансы, и его реализация позволит использовать территорию гораздо комфортнее», — заявил депутат.

Развитие ТОСов

На заседании также зашла речь об установлении границ территории, на которой работает местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Боровики».

По словам Максима Спиридонова, принятие решения было связано с необходимостью развития работы ТОС на этой территории. Микрорайон новый, он был построен порядка 10 лет назад, но до этого момента на его территории граждане не самоорганизовались и ТОС не создавался, отметил он.

«Но всё-таки мы определённые движения сделали, помогли гражданам. Спасибо нашим неравнодушным жителям, спасибо администрации района, удалось собрать инициативную группу. Они провели все необходимые процедуры, запустили процесс создания ТОС. Сегодня на думе мы утвердили его границы, по сути, это территория нового микрорайона Боровики. Хочется пожелать общественникам успехов в работе, чтобы двигались только вперёд», — заключил Спиридонов.

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