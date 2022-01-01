Елена Синица Освобождение от НДС, индексация продовольствия для военных, льготы на газ Какие изменения вступают в силу в октября Поделиться Твитнуть

С октября в России вновь вступает в силу ряд законодательных изменений. В их числе освобождение от НДС некоторых банковских операций, индексация продовольствия для военных и новые меры для борьбы с мошенниками.

Льготы для поставки газа для Вечного огня





В числе принятых законов — льготы для передачи газа и услуг по его транспортировке по газораспределительным сетям по безвозмездной основе для обеспечения горения Вечного огня. Также льготы коснутся Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях.





Эти объекты не будут признаваться объектами налогообложения НДС. Норма применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября, добавили в пресс-службе Госдумы.





Ограничение онлайн-операций





Ещё один закон связан с ограничениями онлайн-операций клиентами банков. Теперь граждане смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции в банке, а также ограничивать максимальную сумму транзакции. Отменить этот запрет можно будет в любое время.





Мера призвана помочь в борьбе с мошенниками.





Освобождение от НДС некоторых банковских операций





С 1 октября расширится перечень банковских операций, по отношению к которым будет применяться нулевая процентная ставка. Теперь она распространяется на операции по передаче газа и его транспортировку по сетям для обеспечения горения Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях.





Помимо этого, не подлежат налогообложению НДС операции по реализации имущества (исключение — денежных средств) или имущественных прав физическому лицу налогоплательщиком — иностранной организацией. Не нужно будет выплачивать НДС и от реализации обработанных и необработанных природных алмазов фондам драгоценных металлов и камней.





Поддержка в условиях санкций





С 1 октября правительство сможет включать участников госзакупок, подпавших под санкции, в перечень заказчиков, в отношении которых применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков.





Это же правило будет касаться закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, говорят в ведомстве.





Индексация денежного довольствия для военных





Кроме этого, с 1 октября вступает в силу решение правительства РФ об индексации денежного довольствия для военных. Увеличение денежного довольствия коснётся не только военнослужащих, но и сотрудников силовых ведомств.





Согласно постановлению, выплаты вырастут в 1,04 раза, или на 4%. На повышенное довольствие смогут рассчитывать военные, сотрудники Росгвардии, органы внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, судебных приставов и таможенников.





В постановлении уточняют, что при повышении денежного содержания его размер следует округлять до целого рубля в сторону увеличения.





Водительские права в электронном виде





С 1 октября будет разрешено предоставлять водительские права в электронном виде. Сервис запустят через приложение «Госуслуги Авто». Наличие удостоверения в бумажном виде по‑прежнему обязательно, полная замена на электронный формат станет возможной после внесения поправок в правила дорожного движения.





Новый маршрут в Перми





В Перми подвели итоги конкурса по поиску перевозчика на автобусный маршрут «Площадь Дружбы — м/р Висим-2». Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Контракт заключат с подрядчиком Изганиным С.В. Он готов обслуживать маршрут за 15,5 млн руб. (начальная стоимость контракта составляла 15,6 млн руб.).





Согласно условиям контракта, который будет заключён до 31 марта 2023 года, перевозчик должен с 1 октября выводить на линию восемь автобусов малого класса по будням и семь по выходным.





«Сейчас в микрорайоне Висим работает автобусный маршрут № 17, — рассказал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин. — Он долгое время был изолирован от остальной транспортной системы города и курсировал только внутри микрорайона. В этом году, благодаря изменениям федеральных нормативных актов, стало возможным продлить его до площади Дружбы. Ранее жителям приходилось пользоваться услугами заказных автобусов, которые не имели чёткого расписания и не принимали проездные. С продлением маршрута ситуация изменится».





Анатолий Путин также подтвердил, что автобусы на продлённом маршруте начнут курсировать с 1 октября.





Протяжённость маршрута составляет 7 км, и пройдёт он в прямом направлении по улицам Дружбы, Тургенева, КИМ, Ивановской, Якова Свердлова, 1905 года, Восстания, Пигасова, Алексеевской, Сельскохозяйственной, Пролетарской, Сухоложской, а в обратном — по ул. Сухоложской, Пролетарской, Сельскохозяйственной, Восстания.





Кроме того, с 1 октября будет скорректировано расписание автобуса № 74. Как пояснили в дептрансе, это будет сделано для выравнивания интервалов движения с другими маршрутами, следующими по ул. Героев Хасана и Комсомольскому проспекту.

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