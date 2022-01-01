Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Рыжий, честный, влюблённый В Перми прошла всероссийская премьера фильма «Иван Семёнов: Школьный переполох» Поделиться Твитнуть

Проект режиссёра и продюсера Антона Богданова был изрядно рискованным: он задумал новую экранизацию культовой детской повести Ивана Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» (6 +). Пермяки отлично знают и очень любят не только эту книгу, но и прекрасный фильм пермского режиссёра Константина Березовского «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» (6 +), вышедший в 1966 году.

Просочившийся в прошлом году в СМИ синопсис будущего фильма вызвал беспокойство и даже негодование: выяснилось, что в новом фильме Иван будет учеником элитной гимназии с собственным мерседесом и что он будет страдать по красивой однокласснице Танечке — такое для давыдычевского второклассника было бы немыслимо. Поднялась лёгкая протестная волна, которая очень расстроила Антона Богданова — пермяка по рождению и поклонника Давыдычева.

Фильм, который пермяки увидели 28 сентября первыми в России, развеял все сомнения: он, безусловно, получился. Об этом свидетельствуют многочисленные восторженные отзывы первых зрителей, среди которых — Ольга Давыдычева, внучка писателя, и Владимир Воробей — исполнитель заглавной роли в фильме 1966 года.

Ольга Давыдычева, внучка писателя Льва Давыдычева, наследница авторских прав на его произведения:

— Мне очень понравилось, как в фильме использованы шутки из книги, и так же понравились те шутки, которые придумали Антон Богданов и сценарист Михаил Шулятьев. Я очень хорошо помню, как мой дед шутил дома, и он мог бы сам такие же придумать, ну, или хохотал бы над ними до упаду. Про кисель, который кто-то украл на похороны — это абсолютно в его стиле, но тогда советская цензура это в детской книжке не пропустила бы. Мой 13-летний племянник, который книгу Давыдычева знает почти наизусть, был в восторге!

Действительно, это очень остроумный фильм, это здорово; но не менее важно, что он проникнут огромным уважением к предшественникам — Давыдычеву и Березовскому и трогательной ностальгией по советскому детству и по Перми. Да, Иван Семёнов поначалу учится в престижной гимназии, живёт в коттедже за забором и ездит с личным водителем, по из-за хулиганских выходок оказывается переведён в обычную школу где-то в Орджоникидзевском районе. Его новые одноклассники живут в шлакоблочных двухэтажках, где тётушки смачно выколачивают ковры во дворах, и эти дети по-прежнему дружат и стараются как можно лучше учиться, чтобы поступить в вуз на стипендию, а также озорничают, играют в футбол, а бывает, что и дерутся.

Зритель, знакомый с фильмом Константина Березовского, с удовольствием найдёт здесь цитаты из него: про доставание фуражки из лужи, про отвинченную голову, про полёт в космос… И про «бе-бе-бе-беееез сиропа», в этом эпизоде поклонников старого кино ждёт дополнительный приятнейший сюрприз.

Самые же слёзы прошибают ностальгирующую публику, когда детский хор исполняет песню «Лесной олень» из другого культового советского фильма — «Ох уж эта Настя». Детство живо, оно всегда с нами…

Ну, а тех, кто любит кино современное, порадует, например, пародия на «посттитровые» эпизоды из фильмов Marvel: так авторы сообщают, что Иван Семёнов вернётся в новом фильме в 2023 году.

Очень, очень важно и приятно, что действие нового «Ивана Семёнова» происходит в Перми. Не «в городе вроде Перми», как в «Трёх сёстрах» Чехова или в фильме «Географ глобус пропил», в котором Пермь лишь угадывается, нет: здесь это чётко обозначенное место действия, в кадре крупным планом — самопальный школьный плакат «Пермь — гордость России». Здесь есть школа «Кванториум» и баскетбольная команда «Парма», Промобот и Пермский театр оперы и балета, Завод Шпагина и множество других узнаваемых пермских реалий. Даже платный продакт плейсмент — очень пермский и очень остроумный.

Да, нынешний Иван, обаятельно сыгранный юным рыжеволосым Романом Погореловым, действительно сохнет по красивой Танечке, его классная руководительница завязывает романтические отношения со школьным психологом, а бабушка героя в исполнении Марии Шукшиной запрещает звать себя бабушкой и кокетничает с мужчинами. Это Иван Семёнов ХХI века… Но это тот же самый Иван Семёнов, просто с поправкой на современность.

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