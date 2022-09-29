Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Подарок на юбилей Благодаря национальному проекту «Культура» в Пермском крае модернизируются детские школы искусств Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено министерством культуры Пермского края

Для Частых, небольшого районного центра на юге Пермского края, 1 октября станет не менее заметной датой, чем 1 сентября: здесь откроется после ремонта детская школа искусств. Капитальный ремонт учреждения начался в мае благодаря национальному проекту «Культура».

Своей школой искусств частинцы очень гордятся. Одарённые дети не только из самого села, но и из окрестных деревень — Ерзовки, Шабур, Кленовой, Мельничной и других, всего 170 школьников — обучаются здесь на шести отделениях: осваивают игру на музыкальных инструментах, классический вокал, театральное искусство, хореографию и эстетику. Учащиеся активно участвуют в краевых и всероссийских конкурсах и частенько приезжают с призами; самые одарённые и целеустремлённые продолжают обучение в профессиональных средних и высших учебных заведениях. Выпускники Частинской ДШИ учатся в Пермском хореографическом училище, в музыкальном колледже, а также в Волгоградской консерватории и в Академии живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова в Санкт- Петербурге.

Детская школа искусств была открыта в Частых ещё в 1973 году, в июле будущего года она отметит пятидесятилетие. После основания школа долго скиталась по приспособленным помещениям и только в 1998 году получила собственное здание 1975 года постройки, где ранее располагалось правление колхоза имени Ленина. Здание пустовало после пожара, и ремонтировали его всем миром, все частинские предприятия помогали. Понятно, что за время длительного использования это помещение изрядно поизносилось, устарело, многие коммуникации нуждались в замене, да и учебное оборудование требовало модернизации.

Средства национального проекта пришлись очень кстати: к своему знаковому юбилею школа придёт в обновлённом виде. Для того чтобы принять участие в проекте, школа прошла конкурсный отбор и получила субсидию в размере 18, 42 млн. руб., из которых федеральный бюджет предоставил 13, 08 млн. руб., краевой — 4, 36 млн. руб., местный — 0, 97 млн. руб.

В ходе работ были отремонтированы кровля и внутренние помещения. Обновился фасад, была обустроена площадка перед зданием, ограждения и зелёные насаждения. Полностью заменена вся инженерная инфраструктура: холодное и горячее водоснабжение со специальной системой подачи питьевой воды, электроснабжение, отопление, вентиляция и системы пожарной безопасности.

Татьяна Тулякова, директор Частинской детской школы искусств:

— Перед тем, как мы заехали в 1998 году, здесь сделали косметический ремонт, и с тех пор никаких работ не проводилось, поэтому мы очень ждали капитального ремонта. Наша школа — одна на весь Частинская район, она важна и значима. В прошлом году мы благодаря поддержке краевого минкульта приобрели музыкальные инструменты — пианино, гитары, синтезаторы и первый в нашей школе рояль. На этом не останавливаемся: на 2024 год запланировано приобретение школьной мебели, методической литературы и ещё нескольких инструментов.

Ученики и преподаватели школы всерьёз готовятся к торжественному открытию, которое приурочено к Международному дню музыки 1 октября: дети репетируют номера праздничного концерта, хор преподавателей оттачивает любимый «Частинский вальс». С концертом выступят и гости — творческие коллективы районного дома культуры.

Поддержка одарённых детей — один из приоритетов в работе Министерства культуры Пермского края. Один из крупнейших проектов к 300-летию Перми в сфере ответственности минкульта — строительство Краевой музыкальной школы-интерната, рассчитанной на 350 учащихся. В рамках подпроекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» школы искусств по всему Пермскому краю приобретают новое оборудование и новые музыкальные инструменты, проводится ремонт школьных зданий. Так, в прошлом году были отремонтированы детская школа искусств в Кунгуре и детская музыкальная школа в Краснокамске.

В рамках подготовки к 300-летию Перми был завершён ремонт в детской музыкальной школе имени композитора Евгения Крылатова.

Благодаря федеральному проекту «Обеспечения качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» в рамках национального проекта «Культурная среда» в Пермском крае 10 детских школ искусств из Перми, Лысьвы, Чусового, Оханска, Чернушки, Березников, Октябрьского и Пермского района в 2022 году оснащаются музыкальными инструментами, оборудованием и методическими материалами. Общая сумма финансирования — 53,8 млн руб., приобретены 181 музыкальный инструмент, 326 единиц оборудования и 2337 единиц учебной литературы.

В будущем году ещё одна детская школа искусств в Пермском крае будет полностью отремонтирована и обновлена.

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