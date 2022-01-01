Вклад в будущее Как компания «ЛУКОЙЛ» инвестирует в развитие сферы образования в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Все знают, что ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Но вместе с тем это и крупнейший работодатель и налогоплательщик в Пермском крае. Сегодня компания «ЛУКОЙЛ» остаётся символом стабильности и надёжности.

Год из года, уже на протяжении 30 лет, компания поддерживает и развивает территории своего присутствия, занимается благотворительностью и реализует важные для жителей проекты. Только за последнее десятилетие в рамках соглашений о сотрудничестве ЛУКОЙЛ вложил в социальное и экономическое развитие Прикамья более 16 млрд рублей. И у этих вложений есть свой результат — за эти годы были построены детские сады, школы, открыты новые лаборатории в вузах и др. В целом поддержка сферы образования — один из приоритетов в социальной работе компании. В начале учебного года рассказываем о том, как компания «ЛУКОЙЛ» инвестирует в будущее Пермского края.

Детские сады

12 дошкольных учреждений построено за этот период. Детские сады появились в Чернушинском, Куединском, Октябрьском, Юсьвинском, Кунгурском, Уинском округах и в г. Усолье.

Представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков на открытии детского сада в Чернушинском районе в 2016 году

Более 10 детских садов по всему Прикамью получили помощь в ремонте помещений или устройстве детских площадок.

Школы

Порядка 40 школ отремонтировано и реконструировано в Куединском, Уинском, Пермском, Октябрьском, Ординском, Бардымском, Частинском, Чернушинском и других округах.

Построены школы в п. Щучье Озеро Октябрьского округа, в г. Красновишерске и с. Верх-Язьва Красновишерского округа.

В Перми проведены различные виды ремонтных работ в лицее №4 и школах №100, 102, 108.

В 15 образовательных учреждениях отремонтированы и построены спортивные площадки и спортзалы. Улучшить условия занятия спортом смогли в Верещагинском, Очёрском, Большесосновском, Куединском, Красновишерском округах и г. Перми.

Вузы, молодые специалисты

В 2019 году в Перми приступили к созданию Научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование». НОЦ занимается созданием экосистемы для обеспечения технологических прорывов в недропользовании благодаря потенциалу активной и талантливой молодёжи России.

Студенты корпоративных групп на экскурсии в главном офисе ПАО «ЛУКОЙЛ» в г. Москва

Работа с будущими сотрудниками начинается со студенческой скамьи. Подготовку рабочих кадров для нефтяной отрасли ведут сегодня краевые политехнический колледж в Чернушке, индустриальный техникум в Перми и Соликамский политехнический техникум.

Между ЛУКОЙЛом и двумя пермскими университетами — ПНИПУ и ПГНИУ выстроено плодотворное сотрудничество. При поддержке компании в политехе было открыто несколько оборудованных лабораторий, учебных аудиторий с современной компьютерной техникой, закуплен полнокомплектный тренажёр — имитатор бурения и др.

Образовательный центр в Когалыме — филиал ПНИПУ, где в 2023 году начнут учиться и пермские студенты-нефтяники

На территории студгородка ПНИПУ построены два общежития для студентов корпоративных групп. Двухместные комнаты общежитий оборудованы беспроводным интернетом, кондиционерами, системой «Умный дом» и системой распознавания лиц. Кроме того, при поддержке нефтяников отремонтированы два этажа общежития ПНИПУ в Перми.

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