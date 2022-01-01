Елена Синица Бюджет, социальная поддержка и помощь муниципалитетам Какие законопроекты рассмотрит краевой парламент на сентябрьском пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 23 сентября, состоится пленарное заседание Законодательного собрания. В повестку включено более 20 вопросов. В числе наиболее значимых — утверждение поправок в региональный бюджет на 2022-2024 годы, изменения в закон о бюджетном процессе, увеличение выплат приёмным родителям.

Дороги и стройки





На сентябрьском заседании депутаты должны будут принять поправки в краевой бюджет на 2022 год и плановые 2023-2024 годы. Согласно одному из предложений правительства края, с 1 января 2023 года полномочия по содержанию улично-дорожной сети в центре Перми могут перейти на краевой уровень. Заниматься содержанием дорог будет подразделение дорожно-эксплуатационной службы, созданной на базе регионального управления автомобильных дорог. Его численность составит 698 человек.





После передачи полномочий краю на ежегодные затраты по содержанию дорог планируется направлять около 1,05 млрд рублей ежегодно, а на лизинг 124 единиц техники — около 350 млн рублей. Эти средства учтены одной из поправок в региональный бюджет.





По словам и.о. министра транспорта Сергея Вешнякова, на содержание дорог в центре города направляется порядка 430 млн рублей (18% от норматива). По его мнению, этого недостаточно и последняя зима это показала.





Кроме этого, согласно пояснительной записке, предлагается увеличить резервный фонд региона на 500 млн руб. Эти средства пойдут на «обеспечение мероприятий, осуществляемых регионом для восстановления жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР».





Уточняется, что поправки предполагают увеличение основных показателей, но дефицит регионального бюджета не изменится.





«Изменение прогнозных планов позволит увеличить доходную и расходную части краевой казны на 3,5 млрд руб. Значительная часть будет направлена на социальные расходы. Так, дополнительно 670 млн руб. будет направлено на помощь онкологическим больным в условиях дневных стационаров. Правильное и актуальное решение, особенно с учетом того, что в период пандемии услуги дневного стационара для онкобольных предоставлялись реже», — отметил председатель Заксобрания Валерий Сухих.





Межбюджетные трансферты





Предлагается в действующей схеме расчёта распределения межбюджетных трансфертов заменить налоговый потенциал по транспортному налогу. При этом в расчёт планируется добавить налоговый потенциал по налогу УСН.





Кроме этого, есть изменения, касающиеся преобразованных территорий (объединение двух и более округов). Для них предлагается использовать среднее значение прежних индексов расходов муниципалитетов, которые участвовали в преобразовании. Такое правило будет действовать, если рассчитанный индекс для преобразованного округа оказался меньше, чем до процесса объединения. Условие будет действовать в течение трёх лет после образования нового муниципалитета.





Помимо этого, в планах расширить применение коэффициента неблагоприятности климатических условий при расчёте дотаций. Эта поправка необходима из-за влияния климатических различий на расходы местных бюджетов по содержанию муниципальных учреждений.





Таким образом, предлагается учитывать коэффициент в отношении местных вопросов образования, детского отдыха, содержания библиотек и культурного досуга.

Изменения предлагается учитывать при формировании бюджета на 2023-2025 годы.





Социальная поддержка





В то же время предлагается порядка 200 млн руб. предлагается направить муниципалитетам для в выравнивания бюджетной обеспеченности. Эти средства пойдут на зарплаты работников учреждений культуры и педагогов дополнительного образования в целях исполнения «майских указов» президента.





Еще один социальный законопроект — увеличение размера ежемесячных выплат приемным родителям за воспитание каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. При формировании бюджета на 2023 год, депутаты парламента рекомендовали правительству рассмотреть возможность вновь увеличить ежемесячные выплаты до 20%.





В рамках заседания депутаты также заслушают доклад о положении семей с детьми в регионе и информацию об обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей края.

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