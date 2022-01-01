Елена Синица Не крутя педали Эксперты и представители рынка — о том, будет ли пользоваться спросом прокат электровелосипедов в Перми Поделиться Твитнуть

Уже не первый год поднимается вопрос запуска в Перми федерального проката традиционных и электровелосипедов «Велобайк». Весной 2023 года акционеры организации должны будут принять окончательное решение. Эксперты и игроки «велосипедного» рынка говорят, что электровелосипеды вполне могут найти свою аудиторию в Перми, но важна будет ценовая политика и ограничения в скорости передвижения.

Константин Долгановский

Компания «Велобайк» ведёт переговоры с акционерами по открытию проката велосипедов в Перми. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

«В настоящий момент не принято решение об открытии велопроката «Велобайк» в Перми, ведутся переговоры с акционерами, прежде всего с банком ВТБ», — привели слова гендиректора АО «СитиБайк» Дмитрия Грецкого в пресс-службе.

В компании также уточнили, что, поскольку велопрокат является сезонным проектом, решение данного вопроса станет известно весной 2023 года.

Примечательно, что годом ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уже вёл переговоры с руководством банка ВТБ об открытии проката в Перми.

«Несмотря на наши непростые климатические условия, всё-таки за велосипедами будущее. Мы будем стараться развивать и увеличивать возможности пользования велосипедами. На прошлой неделе у меня была встреча с руководством банка ВТБ, — говорил Дмитрий Махонин. — Он как раз таки организатор велопроката в Москве. Мы договорились, что в Перми этот же проект будет реализован. Но ключевая задача, которую я ставлю, — чтобы в рамках строительства новых и реконструкции старых дорог велосипедному транспорту уделялось всё больше и больше внимания».

В то же время в ходе Восточного экономического форума стало известно, что ВТБ сейчас ищет замену французским велосипедам для своего проекта «Велобайк». Для импортозамещения рассматривают в том числе и пермского производителя велосипедов «Форвард», написал губернатор в своём телеграм-канале.

Отметим, что первую городскую сеть общественного проката велосипедов «Велобайк» запустили 1 июня 2013 года в Москве в рамках проекта «ВелоРоссия».

Вопрос стоимости и комфорта

Спрос определяется не только насыщенностью рынка, но и конкурентными преимуществами конкретного предложения. На данный момент нет ясности, чем электровелосипеды будут привлекательнее тех же электросамокатов, говорит один из основателей велодвижения в Перми Владимир Береснев.

«Больше комфорта? Выше скорость? Ниже стоимость аренды? Последний пункт, наверное, мог бы увести потребителей у конкурентов», — говорит Береснев.

Пока что аренда электросамокатов по стоимости всё-таки ближе к такси, чем к общественному городскому транспорту. Если средний чек за поездку будет соизмерим с автобусом или трамваем, это может привлечь многих, считает Владимир Береснев.

В то же время комфорт и скорость вряд ли станут решающими факторами. Скорость передвижения на средствах индивидуальной мобильности и так ограничена, а выигрыша в комфорте на коротких дистанциях у электровелосипеда перед электросамокатом немного. Велолюбители и велокурьеры, передвигающиеся на обычных велосипедах, вряд ли пересядут на электровелосипеды, поскольку первые любят «крутить педали», а для вторых аренда и неожиданный разряд аккумулятора могут сделать работу убыточной, заключает эксперт.

Говорить о том, как это отразится на городских прокатах, занимающихся арендой обычных велосипедов, довольно сложно. В прокатах традиционных велосипедов стоимость аренды ниже. Кроме того, они не являются сетевыми, то есть работают не по всему городу, а только в рекреационных зонах. Соответственно, это совсем другой бизнес, подчёркивает Береснев.

Электровелосипеды, безусловно, найдут своего клиента, соглашается руководитель проката туристического снаряжения «Пик» Марат Шакиров.

«Электросамокаты спросом пользуются, считаю, что электровелосипеды тоже не останутся без внимания. Вероятность того, что часть аудитории существующих прокатов перейдёт к ним, есть. Тем не менее ещё интересно понаблюдать, как всё это будет работать. Например, в некоторых зонах города скорость электросамокатов уменьшили, если и здесь будет ограничение по скорости и по передвижению, это может оттолкнуть от данного вида транспорта», — считает Шакиров.

Главным преимуществом такого проката является то, что сдавать и брать велосипед можно в разных частях города, что попросту невозможно в небольших, не сетевых прокатах Перми. Однако определяющими факторами спроса станут цена и ограничения по скорости или передвижению по местности, обращает внимание Марат Шакиров.

«Нужно посмотреть, какие будут условия, в целом это ещё один конкурент, который, как и любой другой, может привлечь к себе аудиторию», — резюмирует Шакиров.

Велопрокаты в Перми сейчас используются преимущественно для активного отдыха, например, рядом с парками или в центре города. Проблема в том, что пользователь вынужден взять и вернуть велосипед в одном месте, соглашается с коллегами руководитель сообщества «ВелоПермь» Константин Никоноров.

В то время как современные велопрокаты придерживаются концепции станций или шеринга. Это более удобно для потребителя, так как можно использовать велосипед в качестве транспортного средства, чтобы добраться до нужного места, говорит он.

Именно за счёт этой возможности спрос на новые велопрокаты может быть выше, чем на существующие. Но у разных видов велопрокатов в какой-то степени разные потребители, так как и цели использования у них разные. Часть пользователей традиционных велопрокатов может начать использовать станционный велопрокат или велошеринг, но здесь уже ситуация зависит от удобства и стоимости услуг, подчёркивает Никоноров.

«Электровелосипед позволяет потребителю не прилагать особой физической силы для того, чтобы проехать 5—10 км, и использовать повседневную одежду для передвижения. Но есть разные категории людей, кому-то нравится именно физическая активность, они, скорее всего, не перейдут на электро. За счёт электровелосипедов скорее расширится круг пользователей», — заключает эксперт.

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