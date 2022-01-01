Алёна Морозова Мастера агропрома Руководителей агропредприятий обучат эффективным практикам ведения бизнеса Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в начале сентября стартовала образовательная программа для руководителей агропредприятий Пермского края — «Агро-МBA» (Master of Business Administration). Идея создания такой программы принадлежит губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

В рамках программы руководителей предприятий обучат наиболее эффективным практикам ведения бизнеса. Кроме этого, во время обучения участники программы смогут обмениваться опытом и пройти практику на лучших российских предприятиях.

Программа подразумевает повышение квалификации руководителей агропромышленных предприятий. Тем, кто прошёл обучение, будет присваиваться степень MBA. В процессе обучения слушатели будут защищать проекты, направленные на развитие своего предприятия. Всего предполагается 10 модулей, в том числе пять обязательных и пять дополнительных по выбору. Среди основных образовательных модулей: философия организации и управление в АПК, стратегия инновационного развития в агробизнесе, оценка эффективности и стратегии бизнеса, финансовый менеджмент. Обучение продлится 14 месяцев.

Программа «Агро-МВА» включает в себя отраслевую специфику и опыт лучших российских бизнес-школ. Обучение ориентировано на профессионалов, целью которых является ускоренное развитие управленческой карьеры.

Напомним, в мае 2022 года было заключено соглашение о взаимодействии между Министерством агропромышленного комплекса Пермского края, Пермским государственным аграрно-технологическим университетом им. Д. Н. Прянишникова и Институтом переподготовки кадров РМЦПК в рамках реализации программы «Агро-МВА». В разработке программы также приняли участие специалисты государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева.

«Агропромышленность — одна из отраслей региональной экономики, которая имеет громадный потенциал. При этом мы понимаем, что единственной возможностью сделать рывок и развиваться является стремление быть максимально эффективным», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с участниками программы «Агро-МВА».

Он также добавил, что программа позволит научить краевых аграриев определять стратегию развития предприятия, создавать конкурентоспособный прибыльный бизнес. Этих целей участники программы будут достигать с помощью грамотных экспертов, лучших практик и обмена ценным опытом, заключил он.

По словам министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова, программа позволит повысить эффективность действующих агропредприятий региона.

«Через новые компетенции, через повышение квалификации руководителей этого получится добиться. Также мы сможем создать резерв управленцев, которые впоследствии смогут возглавить предприятия», — отметил Павел Носков.

Как итог, в Пермском крае будет стабильная тенденция к развитию сельскохозяйственного бизнеса. А это, в свою очередь, приведёт к появлению новых инвестиционных проектов, заключил министр.

По словам одного из разработчиков курса программы, и. о. директора Института РМЦПК Николая Акатова, специфика образовательного проекта подразумевает вовлечение участников программы в разработку реальных проектов, которые будут реализовываться на предприятиях, где работают слушатели курса.

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Одна из участниц программы, директор ООО Агрофирма «Победа» Людмила Тунева отмечает, что после обучения она сможет лучше управлять своим коллективом, а также добьётся желаемого результата — более эффективной работы.

Подать заявку на участие в инновационной образовательной программе и получить дополнительную информацию можно в Институте РМЦПК. Дирекция программы «Агро-MBA» — Тюлькина Светлана Юрьевна: tyulkina@yandex.ru, тел. 8-908-276-22-19.

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