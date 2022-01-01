Алёна Морозова «Нестационарная торговля должна обрести более современную форму» Как городские власти наводят порядок в сфере НТО Поделиться Твитнуть

В Перми проходит системная работа по упорядочению нестационарных торговых объектов. Она выстраивается по двум основным направлениям — демонтаж незаконно установленных НТО и приведение нестационарных торговых объектов в соответствие с правилами благоустройства.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Во всех районах города проводятся плановые рейды по выявлению незаконных НТО, учитываются и обращения жителей. Рейды проводят должностные лица районных администраций. В случае обнаружения такого объекта они вносят его в реестр незаконных НТО, который является публичным. На сам объект помещается объявление для его владельца о том, что павильон должен быть демонтирован. Собственнику даётся три дня, чтобы сделать это самостоятельно. Если в указанный срок он не осуществляет демонтаж добровольно, администрация издаёт распоряжение о принудительном сносе объекта. В течение 15 дней с момента издания распоряжения НТО демонтируется силами МКУ «Содержание муниципального имущества» и помещается на склад временного хранения. Владелец может забрать его оттуда, если подтвердит право собственности, в противном случае объект утилизируется. Так, с начала года в Перми было принудительно демонтировано более 38 нестационарных торговых объектов, ещё 210 объектов демонтировано владельцами в добровольном порядке.

Сегодня проблема незаконных и самовольных нестационарных торговых объектов носит гораздо менее выраженный характер, чем несколько лет назад.

Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми:

— Раньше в городе было много незаконных нестационарных торговых объектов. Тогда действовал судебный порядок их демонтажа, который затягивал процесс избавления от таких объектов. Потом мы ввели несудебный порядок работы с незаконными НТО, установили достаточно сжатые сроки для их сноса и таким образом практически решили эту задачу. Конечно, незаконные НТО периодически появляются, но быстро ликвидируются и больше не являются серьёзной проблемой.

Сейчас большая часть нестационарных объектов в городе — это овощные палатки, лотки стихийной торговли, которые легко подвергаются демонтажу.

Как отмечает Виктор Агеев, ещё одним шагом упорядочивания сферы НТО стал переход на размещение торговых объектов на муниципальной земле через торги. Чтобы установить торговый объект на муниципальной земле, предпринимателям необходимо принять участие в аукционе, победитель которого получает право на заключение договора аренды определённого участка под НТО. Объект также должен соответствовать требованиям к внешнему виду и содержанию НТО.

В 2018 году ставить НТО на придомовой территории было запрещено, но предприниматели и общественники оспорили этот запрет в суде. Осенью 2021 года размещать НТО на таких участках разрешили, но при условии соблюдения ряда требований, одно из которых заключается в том, что объект должен отвечать нормам, прописанным в правилах благоустройства города.

Однако не все НТО, размещённые на частных территориях, соответствуют утверждённым правилам благоустройства и типовым проектам. В связи с этим мэрия Перми проводит активную работу по судебной защите городских интересов. Так, в судебные органы подано порядка 300 исковых заявлений о приведении нестационарных торговых объектов, размещённых на частных территориях Перми, в соответствие с требованиями правил благоустройства. По двум искам принято решение об удовлетворении требований администрации, ряд объектов были приведены в соответствие с требованиями правил благоустройства ещё до начала рассмотрения заявлений по ним.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям: если вдруг вы увидели самовольно размещённый НТО, пожалуйста, сообщите об этом в администрацию своего района, и мы примем необходимые меры», — сказал Виктор Агеев.

Особую значимость вопрос наведения порядка в сфере нестационарной торговли приобретает в преддверии 300-летнего юбилея Перми.

Виктор Агеев:

— Хочется, чтобы нестационарная торговля, как и другие сферы нашего города, к этой значимой дате стала более привлекательной и с точки зрения внешнего восприятия, и с точки зрения качества оказываемых услуг. Но предстоящий праздник для нас скорее некий стимулирующий фактор, нежели основополагающая причина.

Работа в сфере нестационарной торговли ведётся во всех крупных российских городах, и Пермь в этом сегодня продвинулась дальше большинства из них. Весной и летом Пермь посетили представители Екатеринбурга и Уфы, которые высоко оценили работу властей в сфере нестационарной торговли.

Поддержка НТО оказывается на всех уровнях. Например, одной из основных мер со стороны города были целевые субсидии, которые предоставлялись бизнесменам, размещающим объекты на муниципальной земле, в целях компенсации затрат на приведение их в соответствие с правилами благоустройства. Кроме того, в 2020 году на фоне ухудшения экономической обстановки из-за пандемии COVID-19 владельцы НТО, срок договора на размещение которых уже истёк, получили отсрочку по демонтажу объектов. Со стороны края ставки по упрощённой системе налогообложения для НТО были снижены с 6 до 1%. Правительством РФ в марте 2022 года было издано постановление, согласно которому договоры аренды на размещение НТО, истекающие в период с марта 2022 года по конец 2026-го, продлеваются на семь лет. В Перми такую меру поддержки смогут получить около 340 объектов.

Виктор Агеев:

— Конечный результат нашей работы я вижу таким: объекты на муниципальных землях установлены согласно утверждённой схеме их размещения по результатам торгов, НТО на частных территориях отвечают правилам благоустройства города, все НТО соответствуют федеральному законодательству. Эта отрасль трансформируется достаточно динамично, вместе с этим претерпевает изменения и работа с ней со стороны администрации. Мы будем её продолжать и, безусловно, добьёмся, чтобы сфера нестационарной торговли функционировала в соответствии со всеми требованиями закона.

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