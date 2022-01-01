Елена Синица На повышение Как росли цены на строительство крупных инфраструктурных объектов Перми Поделиться Твитнуть

Новая сцена Театра оперы и балета

Последний раз об увеличении стоимости строительства новой сцены Театра оперы и балета речь шла в апреле 2022 года. Тогда губернатор региона на встрече с редакторами СМИ заявил, что строительство объекта обойдётся в 20 млрд руб., а возвести новую сцену должны до 2026 года.

Фото: презентация проекта театра оперы и балета

Ещё годом ранее стоимость строительства оценивалась в 15 млрд руб., в 2019—2020 годах — в сумму от 10 млрд до 10,7 млрд руб., а в 2018-м — в 7 млрд руб.

Срок реализации объекта в 2021 году пришлось перенести из-за ошибки при формировании технического задания. Оно было сформировано на объект площадью более 50 тыс. кв. м, что привело бы к затратам на реализацию в 30 млрд руб. В правительстве посчитали такие траты нецелесообразными, поэтому было изменено техническое задание. В результате проектировщик снизил площадь до 30 с небольшим тысяч квадратных метров.

Зоопарк

Стоимость строительства нового зоопарка в Перми в июне 2022 года выросла. Согласно данным Адресной инвестиционной программы, теперь зоопарк обойдётся в 5,99 млрд руб. Так, строительство первой очереди оценивается в 3 млрд руб., второй — в 1,35 млрд руб. Ещё 1,51 млрд руб. необходимы для художественного оформления экспозиций и интерьеров зон, 37,3 млн руб. — для выноса аэрологической станции.

Константин Долгановский

Как тогда пояснили «Новому компаньону» в краевом минстрое, удорожание произошло после корректировки проекта. Корректировка была связана с изменением требований к содержанию животных и удорожанием строительных материалов.

В 2021 году стоимость строительства объекта оценивалась в 4,9 млрд руб., в 2020-м — порядка 3,8 млрд руб., в 2019-м стройка была заморожена, в 2017 году строительство первой очереди оценивалось в 1,8 млрд руб.

Отметим, что переезд части животных в новый зоопарк на Нагорном этой осенью не состоится. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«Мы просто не успеем получить необходимые сертификаты, на это потребуется время», — объяснил глава города. Вместе с тем Алексей Дёмкин выразил надежду, что уже в следующем году пермяки и гости города смогут посетить новый зоопарк.

Художественная галерея

В 2022 году стоимость строительства нового здания художественной галереи была заявлена в размере 6,4 млрд руб. В 2021 году объект оценивали в 5,2 млрд руб., в 2020 году стоимость строительства составляла 4,8 млрд руб., в 2019-м — 4,1 млрд руб., в 2018-м — 2,8 млрд руб.

Фото: Минстрой Пермского края

Сейчас на стройплощадке ведётся монтаж металлоконструкций. Уже смонтировано 255 т металлокаркаса. Также на площади 4624 кв. м выполнено устройство гидроизоляции фундамента и стен. В работах участвуют 167 специалистов. Строительство здания Пермской художественной галереи площадью более 21,6 тыс. кв. м является одним из приоритетных проектов, реализуемых к 300-летию Перми. Работы должны быть завершены в декабре 2023 года.

На территории нового здания будут выставочные залы (галереи) с выходом в общее атриумное пространство, книжный магазин, кафе, зона мероприятий, библиотека, аудиовизуальные фонды, образовательный центр, мастерские.

Третий мост через Каму

Летом 2022 года сообщалось, что стоимость строительства третьего моста через Каму с учётом всех развязок составит более 45 млрд руб. В 2021 году работы оценивались в 43,6 млрд руб., в 2019-м — 25 млрд руб., в 2018-м — 22—25 млрд руб.

Фото: презентация проекта третьего моста через Каму

На краевом градсовете представили визуальные решения третьего моста через Каму. Тогда был выбран вариант «Чекан». Однопилонный вантовый мост с асимметричным решением расположения вант и пролётов. П-образный пилон высотой 155—160 м имеет систему перемычек в верхней части для конструктивной жёсткости и П-образную разборку в нижней части. Пилон возвышается над близлежащей застройкой на 50—55 м (в основной части города). Длина моста составит 1085 м, длина руслового пролёта — 339 м. Форма пилона напоминает старинный кинжал (чекан), датируемый VII веком до н. э.

По контракту завершить проектирование и представить проектно-сметную документацию подрядчик ООО «Гео-проект» должен в августе 2023 года. Компания была объявлена победителем конкурса в ноябре 2021 года. Стоимость проектных работ — 60,5 млн руб.

Для строительства выбран створ площади Гайдара и ул. Окулова. Выбор трассировки исходил из того, чтобы обеспечить максимальный трафик и максимальную пропускную способность этого моста.

Инфекционная больница

Одним из ключевых объектов к 300-летию Перми является инфекционная больница. Она строится в Индустриальном районе Перми на ул. Космонавта Леонова, 84. Её возведение находится на личном контроле губернатора Пермского края. Плановый срок завершения строительства — 2023 год.

Константин Долгановский

В 2022 году сметная стоимость объекта составила 5,4 млрд руб., в 2021-м — 3,4 млрд руб., в 2018-м — 5 млрд руб.

Работы на стройплощадке были начаты в феврале 2022 года. Согласно проекту, мощность объекта рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в смену. Медучреждение будет состоять из комплекса зданий, в которых разместятся диагностическое и лечебные отделения, административно-хозяйственные помещения, кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. Кроме этого, на территории создадут собственную инфраструктуру, обеспечивающую автономное существование больницы и её подразделений, — центральный тепловой пункт, трансформаторную подстанцию, станцию обеззараживания сточных вод.

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