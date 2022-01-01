Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Что смотреть на «Флаэртиане»? Краткий гид по фестивалю документального кино Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Форте"

В программе XXII международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», который пройдёт в Перми 16 — 22 сентября, выделяется несколько актуальных тем, прежде всего, тема угрозы окружающей среде и тема сильной женщины.

По традиции, главными в программе фестиваля считаются три конкурса: международный, российский и студенческий, однако и среди внеконкурсных показов есть несколько очень интересных.

Прежде всего, это пять фильмов «нефлаэртианского» формата, но обладающих высоким зрительским потенциалом.

«Атлантида» (18+) — художественный фильм итальянского режиссёра Юрия Анкарани, снятый с участием непрофессиональных актёров и с использованием реальных диалогов. История о жизни молодёжи Венецианской лагуны обошла большинство международных фестивалей, начиная с Венецианского.

20 сентября, 20:00

«ГЭС-2» (18 +) — поучительная истории о превращении бывшей электростанции в модное культурное пространство.

19 сентября, 20:30

«История Гражданской войны» (18 +) — фильм одного из «отцов» кинодокументалистики Дзиги Вертова, который был найден и восстановлен историком кино Николаем Изволовым. Изволов приедет вместе с фильмом и будет комментировать показ.

18 сентября, 17:00

«Монета страны Малави» (6 +) — новый фильм одного их самых остроумных и изобретательных режиссёров современности Алексея Федорченко. Он посвящён вовсе не экзотической африканской стране, а посмертному культу писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина. Автор фильма прибудет в Пермь на премьерный показ.

18 сентября, 17:30

«Форте» (12 +) — вдохновляющие истории трёх женщин-музыкантов — Татьяны Берман, Люсии Карусо и Элдбьорг Хемсинг. Они бросают вызов сложившимся нормам, устанавливая свои правила игры в патриархальном мире классической музыки. В фильме много музыки и выступают с комментариями известные музыканты и композиторы: Пааво Ярви, Тан Дун, Джоанн Фаллетта и Ксения Башмет.

17 сентября в 16:30

Программа «Северное кино» посвящена потрясающей красоте Русского Севера и вызовам, с которыми встречаются люди в суровых краях. Чукотка, Кольский полуостров, мыс Канин нос — здесь режиссёры находят своих героев и их неповторимые истории.

«Beyond the White» (18 +) — история трёх деревень, затерянных в глуши Кольского полуострова. Эти деревни и населяющие их люди — почти призраки…

17 сентября в 20:00

«Оторванные» (12 +) — монолог чукчи о жизни, о родине, о будущем.

18 сентября в 20:00

«Женя и Ваня на краю света» (12 +) — фильм о метеорологах, которые живут в снежной пустыне на берегу Северного Ледовитого океана.

19 сентября в 20:00

В программе «Флаэртиана-online» можно будет совершенно бесплатно и не приходя в кинозал посмотреть фильмы-портреты женщин из разных частей мира. «Поезд, в котором я еду» (16 +) — практически «Бродяги Дхармы» Керуака, но в современном переосмыслении и с женским лицом. Айви, Карен и Кристина путешествуют в товарных поездах по Америке в поиске идентичности, свободы и своего места в мире. «Снег зовет» (6 +) — пронзительная иранская картина о Мине, которая рискует своим репродуктивным здоровьем из-за семейного благополучия и устоявшихся традиций. «Мои русские 90-е: хроники десятилетия» (18 +) — история Маши, которая возвращается из Франции в родной Волгоград с мамой, чтобы вспомнить детство и впервые по-взрослому взглянуть на историю страны.

Фильмы доступны для просмотра на сайте фестиваля с 17 по 21 сентября.

Также бесплатно можно посмотреть фильмы, в создании которых принимал участие выдающийся пермский режиссёр и оператор Сергей Лепихин, умерший в 2021 году. В программе — замечательные фильмы, настоящая классика пермского кино: «Картины из жизни провинциального комика» (18 +), «Про Олю в неволе» (16 +), «Бурлаки на Каме» (12 +), «Пермщик Роберт Белов» (18 +) и «Под куполом неба» (12 +).

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