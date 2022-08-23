Кама не за горами В сентябре после реконструкции планируется открыть нижний ярус набережной у Речного вокзала Поделиться Твитнуть

Реконструкция причалов и ремонт променадной части верхнего и нижнего ярусов набережной реки Камы на Речном вокзале Перми завершены на 70%. Как сообщают в региональном минтрансе, до конца сентября для жителей и гостей краевой столицы откроют нижний ярус набережной.

Фото: Минтранс Пермского края

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил подрядчику и профильному министерству задачу сохранять высокий темп работ для своевременного завершения всех этапов реконструкции. «Речной пассажирский транспорт имеет особую значимость для Пермского края, поскольку для жителей некоторых населённых пунктов в период навигации — это самый удобный способ добраться до того или иного пункта назначения. Кроме того, это перспективное направление для внутреннего туризма. Чтобы для людей этот вид транспорта был комфортным, региональному правительству необходимо создавать современную инфраструктуру, учитывая при этом интересы населения», — отметил губернатор Прикамья.

Как пояснили в краевом министерстве транспорта, в настоящее время на причалах №2 и 4 уже полностью уложено асфальтобетонное покрытие. Сейчас подрядчик, ООО «ТехДорГрупп», штукатурит и красит стены, заканчивает установку ограждения для транспортной безопасности: уже смонтировано более 200 из 300 м. После завершения покрасочных работ на причалах подрядчик приступит к монтажу перильных ограждений на эстакадной части. Понижение уровня воды в Каме позволило с августа вернуться к штукатурным работам на внешней стенке у причала №4, где швартуются суда местных линий и прогулочные теплоходы. Напомним, в апреле, до наступления весеннего паводка, там было сделано 50% работ.

В подрядной организации сообщили, что на сегодняшний день уже готовы коммуникации, а также уложено порядка 6,8 тыс. кв. м (из 8 тыс. кв. м) гранитного покрытия. «Кроме того, возведены оба здания контрольно-пропускных пунктов транспортной безопасности, через которые будут проходить на посадку пассажиры теплоходов. Полностью готовы кровля и стены, возведены внутренние перегородки. До конца сентября мы планируем закончить внутренние работы: установку витражей, штукатурку и покраску стен, укладку керамогранита. После этого начнём монтаж систем безопасности: камеры видеонаблюдения, системы оповещения пассажиров, установка интроскопов для сканирования багажа», — рассказали в ООО «ТехДорГрупп».

Также для предотвращения разрушения бетона от температурных перепадов на парапетах нижнего яруса в настоящее время устраивают деформационные швы, которые ранее отсутствовали. Как поясняют в региональном минтрансе, это позволит продлить сохранность ограждений.

Отметим, капитальный ремонт продолжается одновременно на всём протяжении объекта — это порядка 500 м. Параллельно уже начались работы на верхнем ярусе променадной части: там ведётся разработка грунта для устройства дорожной одежды и укладки гранитной плитки.

Напомним, ремонт променадной части верхнего и нижнего ярусов, швартовочных пирсов и причального пространства является частью комплексной модернизации левобережной набережной — один из приоритетных проектов, реализуемых к 300-летию Перми. В перечень работ по капитальному ремонту входит полная реконструкция части привокзальной площади, на которую будет возвращён арт-объект «Счастье не за горами». Помимо этого подразумевается установка пяти амфитеатров — места для отдыха посетителей набережной. Изготовлением конструкций занимается местный, пермский, производитель — в сентябре уже начнётся их монтаж.

Согласно контракту, весь комплекс работ подрядная организация должна выполнить до конца декабря 2022 года. Завершающим этапом станет озеленение территории, установка скамеек, урн и других элементов благоустройства.

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