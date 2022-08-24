Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Работаем драйвово и почти всегда побеждаем» Юлия Зайцева — о том, чем уникален проект «Путешествия с Алексеем Ивановым» и чем продюсер писателя отличается от литературного агента Поделиться Твитнуть

Пермский край стал первым регионом, где прошли презентации книги «В сердце пармы» (12+), открывающей серию путеводителей «Путешествия с Алексеем Ивановым». Эти необычные путеводители описывают маршруты поездок, походов и сплавов по местам действия книг Алексея Иванова, используя опыт самого Иванова и его продюсера Юлии Зайцевой. Именно она задумала и воплощает вместе с командой единомышленников новый издательский проект.

Ольга Шур

Художественная литература с хорошо выписанной топографией обладает особой привлекательностью. Следить по карте за путешествиями и приключениями героев — исключительное читательское удовольствие, даже если действие происходит в вымышленном Средиземье или Земноморье; а когда у книжной топографии есть земная, реальная проекция, это привлекательно вдвойне: хочется своими ногами пройти по описанным в книге местам, своими глазами взглянуть на них.

Книги Алексея Иванова увлекли в походы очень многих читателей: тысячи сплавщиков относятся к Чусовой как к месту действия «Золота бунта» (18+), а к Вишере и Колве — как к рекам из «Сердца пармы» (16+). После выхода «Теней тевтонов» (16+) резко возросла туристическая популярность Калининградской области: все хотят увидеть в современном Балтийске прежний Пиллау, а в Светлогорске — Раушен.

Серия путеводителей Юлии Зайцевой — для таких читателей-туристов, а также для тех, кто хотел бы начать самостоятельные путешествия, но не знает «точку входа».

То, что первые презентации прошли на вершине Полюда, на Троицком холме в Чердыни, в Березниках и в Перми, весьма символично: именно здесь происходит действие «Сердца пармы» — книги, принёсшей писателю первый успех. Представляла книги творческая команда во главе с Юлией Зайцевой.

— Поздравляю с началом ваших презентаций! Что это за книжный проект, в чём «изюм» ваших путеводителей?

— Слоган нашей серии — «Смотри, что читаешь». Алексей Иванов всегда «смотрит, что пишет». Работу над каждой книгой, художественной или документальной, Алексей начинает с серии экспедиций. Даже свои вымышленные сюжеты он вписывает в конкретную географию. Я 17 лет работаю с Ивановым как продюсер и организую все его экспедиции. Собрание его сочинений (более 20 книг) — это, по сути, уже летопись наших путешествий.

Год назад мне пришла идея издать серию путеводителей, чтобы поделиться этими маршрутами с большой читательской аудиторией. Я разработала новые форматы для первых путеводителей: «Железный пояс» (12+) и «В сердце пармы». Потом мы с Ивановым провели ревизию всех путешествий и поняли, что в нашем архиве уже больше 150 маршрутов. Конечно, в одиночку, без волшебных помощников мне эту глыбу не одолеть. Тогда мне придётся остановить все текущие ивановские проекты и лет десять заниматься только путеводителями. И я набрала команду экспертов путешествий со смыслом: талантливых, современных людей, которые много ездят и хорошо пишут.

Я искала единомышленников по соцсетям: смотрела страницы разных пользователей и приглашала в свой проект. Кстати, все, кому я написала свои первые 10 писем, согласились со мной работать. Так в команде появились 10 человек из Екатеринбурга, Москвы, Питера, Челябинска и Перми. Четверо из них дошли вместе со мной до промежуточного финиша: Елена Растянис — журналист, телепродюсер и ведущий, драматург, каякер; Алексей Рачунь — писатель, путешественник, скалолаз, альпинист; Анастасия Есаева — филолог, фотограф, спортсмен и Елена Мазур — художник и галерист.

И вот через год нашей совместной работы в московском издательстве «Рипол-классик» вышли два первых путеводителя серии «Путешествия с Алексеем Ивановым»: «В сердце пармы» и «Железный пояс», которые включают 19 автомобильных и водных маршрутов. Первым мы выпустили гид «В сердце пармы», потому что 6 октября в широком прокате стартует блокбастер «Сердце пармы» (16+) и нам хочется отправить зрителей по местам действия книги и съёмок фильма. Для этого путеводителя мы даже разработали специальный маршрут «Голливуд по-уральски» — путешествие по съёмочным площадкам фильма.

«Железный пояс» — это наш частный ответ Золотому кольцу, гигантскому госпроекту, который представляет Центральную Россию как коллаборацию православия с самодержавием. Мы поняли, что Уралу, самой индустриализованной зоне планеты Земля, тоже нужен такой же системный подход. И придумали своё кольцо, вернее, железный пояс. Это масштабная презентация региона в 14 автомобильных маршрутах. Идеологическая основа проекта — документальные книги Иванова «Хребет России» (12 +) и «Горнозаводская цивилизация» (12+). А география — весь Урал. Мы уверены, что скоро сочетание «Железный пояс» станет таким же известным, как «Золотое кольцо».

— Каковы перспективы проекта, каковы ваши планы, связанные с ним?

— У этого проекта есть начало, но не видно конца: Иванов продолжает писать, в следующем году выйдет документальная книга «Речфлот» (16+) по истории речного флота России, и, конечно, по этой теме мы разработаем отдельный путеводитель. Сейчас мы уже пишем третий гид — по роману «Золото бунта», возможно, он будет называться «За золотом бунта» (12+). Это три сплавных маршрута по Чусовой и четыре автомобильных путешествия в Свердловской области и Пермском крае.

Дальше возьмёмся за историю пугачёвского бунта и сделаем гид «Увидеть русский бунт» (12+) по ивановским «Вилам» (16+), он будет включать сразу несколько регионов: Башкортостан, Татарстан, Удмуртию, Урал, Центральную Россию и Балтику. Потом мы планируем переместиться в Сибирь и разработать маршруты по роману «Тобол» (16+) и по документальной книге «Дебри» (16+), дальше нас ждёт Екатеринбург, описанный в «Ёбурге» (16+) и «Ненастье» (18+). В библиографии Иванова уже больше 20 книг. Это работа на годы. Но в будущем мы не планируем останавливаться на творчестве любимого писателя. В процессе у нас появляются и другие темы. Очень хочется сделать путеводитель по следам протопопа Аввакума, например.

Уверена, что наша команда со временем увеличится. После презентаций к нам подходят активные пишущие путешественники, готовые работать с нами.

— Эта деятельность не мешает вашим продюсерским обязанностям?

— Понятно, что сам проект и его продвижение на старте требует гигантского количества времени. Мне повезло, что Иванов весь этот год пишет свой новый роман «Бронепароходы» (16+), который выйдет в конце года, и у меня пока это время есть. Кроме того, Алексей понимает важность проекта и готов на временные лишения.

На первом этапе Иванов даже помогал мне работать с новой командой. Я придумала стиль и форматы для гидов, написала серию текстов для примера. Но дальше нужно было научить всех моих соавторов думать и писать в едином ключе, чтобы у нас получились полноценные книги, а не сборники разрозненных текстов. Я организовала для своей команды встречи и даже путешествия с Ивановым, чтобы «заразить» всех его идеями, научить видеть пространства так, как их видим мы, видеть и уметь описывать простым и ярким языком конкретные локации.

Наш подход к описанию объектов также отличается от традиционного. Это не перечисление пыльных краеведческих достопримечательностей, а создание индивидуального образа каждого города, каждого объекта. В «Железном поясе», например, у нас около 120 выразительных и концентрированных по смыслу микротекстов. Чтобы их писать, требуется серьёзное мастерство. За год мы сумели его добиться и очень гордимся качеством этих текстов. Когда мы отправили книгу на финальную редактуру в издательство, то почти сразу получили от редактора такой отзыв: «Книга современная, необычная, необыкновенно интересная. Язык стилистически безупречен, я могу предложить вам минимум правок на уровне отдельных слов. Но ваше решение, принимать их или нет, потому что книгу отличает яркий авторский язык». То есть мы добились идеального результата, создали органичный единый язык для своих путеводителей. А этого сложно достичь, когда книгу пишет не один автор, а целый коллектив. Уроки Иванова помогли нам пройти этот путь всего за несколько месяцев и выпустить не полуфабрикаты дебютных авторов, а две сильные новаторские книги, которые задают новый современный формат в сегменте российских путеводителей.

Ольга Шур

— Ваши презентации первого путеводителя в Пермском крае наделали шума. Они стали гораздо более громким событием, чем обычно бывают книжные презентации…

— Эта система презентаций для меня отдельный челлендж. Я придумала всю систему, но без самоотверженной работы нашей команды никогда бы не смогла реализовать её на таком уровне. Кстати, группа подготовки презентаций намного шире авторского коллектива путеводителей. Нам с Еленой Растянис, Алексеем Рачунём, Еленой Мазур и Анастасией Есаевой сейчас помогают проводить все эти сложные ивенты наш административный менеджер Артём Бронников, наш питерский художник Павел Палей, наши друзья стилист Илья Зайцев и художник Анна Барская, а также, конечно же, руководители всех локаций, где мы проводим наши презентации. Никто так масштабно книжные проекты в России не запускает, даже для топовых авторов. Все презентации мы организуем в самых знаковых точках путеводителей, в том числе и достаточно труднодоступных (вершина горы Полюд, например), потому что наша аудитория — это люди, которые готовы к приключениям.

Эти презентации — тоже своего рода путеводитель, потому что они становятся поводом для путешествия. Мы начали с Пермского края, Свердловской области, Москвы, затем переместимся в Питер, Челябинск, Магнитогорск, Казань, Уфу и далее почти по всей карте страны.

Но презентации — это лишь один из форматов движухи, которую мы запустили вокруг проекта. В середине сентября мы также открываем серию выставок в Свердловской области, в Пермском крае и столицах. Мы представим уникальную графику наших книг, нанесём на стены маршруты, проведём в выставочных пространствах экскурсии, встречи с авторами проекта, Алексеем Ивановым, создателями фильма «Сердце пармы», активными уральскими путешественниками и культуртрегерами.

Идея выставок очень органична для наших путеводителей, которые отличаются высоким художественным исполнением и современным дизайном. Питерский художник Павел Палей сделал красивый макет книг, придумал современную инфографику, наш соавтор художник Елена Мазур весь архив фотографий для гидов трансформировала в выразительные рисунки. В двух книгах у нас 200 графических иллюстраций. На выставках мы с удовольствием покажем их оригиналы.

Для каждой выставки мы подбираем уникальное место, связанное с нашими маршрутами. Это идеальное решение, потому что это позволит нам выйти за пределы экспозиции и показать гостям реальный завод в Полевском, или реальный завод Демидовых в Черноисточинске, или экспозицию горнозаводской цивилизации в Музее истории Екатеринбурга.

В Перми выставка планируется в мае, к этому времени у нас уже выйдет путеводитель по «Золоту бунта», его мы и представим на вернисаже.

— Обычно у писателей нет продюсеров, есть литературные агенты. В чём фишка Алексея Иванова и его творчества, что ему нужен продюсер? Что входит в ваши обязанности? Являетесь ли вы попутно литагентом или Иванов сам себе агент?

— У продюсера более широкий функционал, чем у литературного агента. Агенты в России ведут, как правило, от 20 до 60 авторов одновременно. А это уже поток. С таким количеством писателей вы можете позволить себе в лучшем случае контролировать бухгалтерию и подписание контрактов с издательствами, как правило типовых, а значит, не особенно защищающих авторские интересы.

Продюсер — это тот, кто участвует в производстве продукта. Организует встречи и присутствует на них, помогает добывать нужную справочную информацию, проводит съёмки для книг нон-фикшн, устраивает экспедиции, координирует работу редакторских и PR-депар­таментов издательств, которые работают с автором, выбирает кинокомпании и театры для постановок, платформы для аудио- и электронных книг, согласует релизы и рекламные кампании вокруг книги, управляет съёмками документальных проектов. Это такой прокси-лидер, к которому подключены с десяток креативных команд разных компаний, работающих с писателем, которого продюсер представляет.

Это огромный объём различных задач, и их решение занимает всё время. Иванов — единственный писатель в России, у которого есть персональный продюсер. И ему он действительно необходим, потому что таким разнообразием проектов не может похвастаться ни один отечественный автор. Алексей пишет романы, документальные книги, сценарии, сделал телепроект «Хребет России». Он один из самых экранизируемых современных писателей, сегодня проданы права на съёмки фильмов практически по всем его книгам, и прямо сейчас идёт работа нескольких ведущих кинокомпаний по экранизации сразу шести его произведений. Иванов очень современно мыслит, с удовольствием включается в новые форматы: аудиосериалы, компьютерные игры… Алексей сотрудничает сразу с тремя крупными издательствами («АСТ», «Рипол-классик», «Альпина нон-фикшн»), несколькими платформами электронных и аудиокниг, с десятком кинокомпаний и примерно с таким же количеством театров. Конечно, если самостоятельно отслеживать все эти направления, то не останется сил на писательство, которое сейчас занимает всё его время, потому что 17 лет назад решение всех окололитературных проблем он делегировал мне. Так что работаем свободно, драйвово, где-то даже самоотверженно и почти всегда побеждаем.

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