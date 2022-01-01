Алёна Морозова «Люди думают, что энергетики только спят и видят, как поднять тариф» Генеральный директор «Пермэнергосбыта» Игорь Шершаков — о цифровизации отрасли, тарифах и «малом» ГОЭЛРО Поделиться Твитнуть

— За последние месяцы в федеральных СМИ неоднократно проходила информация о резком снижении энергопотребления в регионах России. Пермского края эта тенденция не коснулась. Почему?

Игорь Шершаков, Генеральный директор «Пермэнергосбыт»

Фото: пресс-служба «Пермэнергосбыт»

— У нас множество промпредприятий из различных отраслей, и работают они достаточно стабильно, предпосылок для снижения потребления я не вижу. По итогам семи месяцев потребление в регионе выросло в сравнении с прошлым годом на 0,1%, по восьми месяцам ожидаемый рост 0,3%. Значит, с экономикой в Пермском крае всё как минимум неплохо.

Не стоит всерьёз воспринимать панические сообщения о других регионах. Делать вывод на основе 10–20-дневной статистики — это хайп, не более. Объективный временной отрезок для оценки — в крайнем случае квартал, а лучше год. Устойчивый многолетний тренд только один: рост потребления электроэнергии населением на 3–4% в год.

— Растёт благосостояние и больше становится электроприборов?

— Отчасти — да. Раньше электрокотёл или кондиционер стоили «космических» денег, а сегодня это вполне доступная для многих вещь. Вторая причина — рост объёмов благоустроенного жилья и переход населения на удалённую работу.

Третья причина — повышение качества учёта потребления. Это результат повсеместной установки счётчиков электроэнергии, в том числе приборов с удалённой передачей показаний. То, что раньше считалось потерями на электросетях, перекочевало в потребление населения.

Про благосостояние не всё так радужно, задолженность населения увеличивается. За год она выросла на 13 млн руб. Переломить этот тренд сложно, но значительно снизить динамику роста у нас получилось. Если в 2021 году темп увеличения задолженности населения в первые семь месяцев составлял 13%, то в 2022-м — только 3%.

— Повышение качества учёта потребления — с чем это связано?

— С 522-м федеральным законом. Теперь в многоквартирных домах счётчики ставим мы, в частном секторе — сетевые организации. Всё меньше нормативных начислений, всё больше — по показаниям счётчика. Снижаются потери на сетях, которые, оказывается, никуда не терялись, а просто в ситуации отсутствия измерительного прибора списывались в потери. Это даёт серьёзный прирост потребления.

— Учитывая рост задолженности населения, вам такая ситуация скорее мешает?

— Нет, хороший учёт — всегда в плюс. Здесь другая проблема. Согласно закону, мы приобретаем электроэнергию для населения на рынке по регулируемым договорам (РД) с твёрдыми ценами, ниже рыночных. А утверждённый объём таких закупок уже не первый год ниже реального потребления населения. Энергосбытовые организации по всей России вынуждены докупать электроэнергию для населения по высокой рыночной цене, нести убытки. Да, эти убытки компенсируют в сбытовой надбавке — но только через три года, а в текущий период разница возмещается за счёт энергосбытовых компаний. Если сегодня не увеличить объёмы закупки по РД, разница эта, а значит, и сумма компенсаций, с годами будет только возрастать. И наступит момент, когда решить проблему при условии предельного уровня роста тарифов станет очень сложно.

— «Пермэнергосбыт» стал хедлайнером продвижения темы перехода с бумажных квитанций на электронные, широко объявив об этом ещё в начале весны. Какими были результаты проекта, как это сказалось на платежах?

— Сегодня в «электронку» перешли 35% клиентов, 450 тыс. лицевых счетов. Причём 175 тыс. клиентов из этого числа вообще не получают никаких квитанций, отслеживая потребление и внося оплату через интернет-сервисы, как наши, так и банковские. На сборе такой переход «в цифру» не сказался, во всяком случае пока.

Вся наша экосистема цифровых сервисов за последние годы прирастает очень серьёзно. Объём очного обслуживания в отделениях снизился за два года с 32 до 18% от общего числа клиентов, личным кабинетом пользуются 760 тыс. потребителей-физлиц, мобильное приложение установили 145 тыс. клиентов. При этом снижается число обращений в контакт-

центр. Значит, клиент может решить вопросы без консультаций, с помощью интернет-сервисов.

— При этом у вас самая большая сеть филиалов по краю среди всех компаний ЖКХ. Будете её сокращать?

— «Пермэнергосбыт» — один из крупнейших работодателей региона. Многие наши сотрудники обладают уникальными знаниями и навыками. Зачем сокращать, если можно с помощью таких специалистов развивать новые направления бизнеса? Такие как, например, проект «Электроэнергия Плюс», биллинг других предприятий ЖКХ. Сегодня у нас на расчётах порядка 640 тыс. лицевых счетов сторонних компаний. В отдельных городах края, например Соликамске, получилось создать единый платёжный документ ЖКХ. Биллинг развивается хорошо, так что будем продолжать.

— Пять лет назад ваша «дочка», ООО «Тимсервис», стала теплоснабжающей организацией Кунгура и Очёра, зашла в концессию. Как продвигается проект, есть ли планы по развитию этого направления?

— Технически всё успешно. Ремонты, модернизация, обновление фондов, инвестиции идут в графике. Всё меньше форс-мажоров и аварий — последний отопительный сезон 2021/22 прошёл гладко, хотя зима была холодной.

Но проект, и так планово убыточный на данном этапе, уже вышел за рамки этого плана. Есть варианты сокращения убытков за счёт масштабирования бизнеса, но пока сделать это не получается.

— Вопрос в тарифе или долгах потребителей?

— Эти вопросы взаимосвязаны. Проблему теплоснабжения малых городов никогда не решить за счёт тарифа. Есть мнение, что энергетики только спят и видят, как поднять тариф — на 15–20–30%. Но мы-то понимаем: увеличится в первую очередь «дебиторка». Оплачивать счета за тепло жителям малых городов очень сложно. Ещё сложнее взыскивать такие долги.

Для малых городов нужны другие решения со стороны бизнеса и государства. Я говорю не о властях Пермского края, а о государстве как институте организации общества. Нужен, если хотите, новый «малый» план ГОЭЛРО.

— Государство наверняка предпочтёт всё нацонализировать и покрывать убытки из бюджета — всё-таки вопрос безопасности.

— Не нужно недооценивать людей, которые работают в государственной системе. Они прекрасно понимают, что так вопрос не решить. Что в конечном итоге, спустя 10–15 лет, вновь поймём, что ЖКХ стало «чёрной дырой» с отрицательной эффективностью и огромной нагрузкой на бюджеты.

Отрасль интересна частному бизнесу. У бизнеса есть средства, кадры, желание работать, но порой нет привлекательных параметров возврата инвестиций. Когда-то в электроэнергетике вопрос решили механизмом договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Да, ДПМ не критиковал только ленивый, но всё-таки именно этот механизм вкупе с созданием рынка электроэнергетики обеспечил триллионные инвестиции в отрасль. За последние 10–12 лет прошло колоссальное обновление фондов.

Кроме денег нужны новые технологические решения, иные подходы к теплоснабжению малых городов. Программа масштабного обновления на много лет вперёд. Только так можно решить проблемы тепло- и водоснабжения во многих малых городах России.

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