Елена Синица От парков до зоопарков На что из краевого бюджета планируется дополнительно выделить деньги Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил внести ряд поправок в региональный бюджет. В их числе выделение средств на создание краевой структуры по содержанию улично-дорожной сети в центре Перми, ремонт ул. Сибирской, капремонт Балатовского парка и др. Поправки в бюджет краевой парламент рассмотрит на сентябрьском пленарном заседании.

Константин Долгановский

Передача полномочий

С 1 января 2023 года предлагается передать на краевой уровень полномочия по содержанию улично-дорожной сети в центре Перми.

В случае принятия законопроекта заниматься обслуживанием дорог центрального планировочного района будет новое подразделение в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Его численность составит 698 человек.

Расходы на эти цели оцениваются в 1,1 млрд руб. в 2023 году и 1 млрд руб. в 2024-м. При этом в 1 млрд руб. обойдётся оплата труда, в 494,9 млн руб. — закупка реагентов. Ещё 243,2 млн руб. направят на аренду 56 самосвалов и 18 погрузчиков. Вывоз и утилизация снега оценивается в 165,2 млн руб.

Людмила Ознобишина, политический эксперт:

— Жителю города на самом деле без разницы, кто отвечает за уборку снега, лишь бы эти работы выполнялись эффективно. Передача полномочий произошла не от хорошей жизни. Нарекания по уборке и по содержанию дорог есть. В свете 300-летия Перми внешнему облику города будет уделено особое внимание. Возможно, у региона больше рычагов воздействия на нерадивых подрядчиков.

Ранее на краевой уровень были переданы градостроительные полномочия. Тенденция говорит о формировании хозяйственной управленческой вертикали. Также стоит отметить, что у региона часто больше рычагов для оперативного решения вопросов, касающихся федеральных программ.

Благоустройство парков

Ряд предлагаемых поправок связан с благоустройством парков. Например, сметная стоимость капитального ремонта Балатовского парка в Перми составит 335,6 млн руб.

Уточняется, что средства на капремонт будут выделяться как из бюджета Пермского края, так и из бюджета Перми.

Так, из городского бюджета могут выделить 6,1 млн руб. в 2022 году и 100 млн руб. в 2024-м. Из регионального бюджета на эти цели могут направить по 114,7 млн руб. в 2023 и 2024 годах.

В то же время расходы на реализацию проекта «Зелёное кольцо» в Черняевском лесу могут составить 286,5 млн руб.

Как уточняется в финансово-экономическом обосновании, на эти цели из краевой казны хотят выделить 101,6 млн руб. в 2022 году и 178,4 млн руб. в 2023-м. Также средства направят и из бюджета Перми: в 2022 году — 3 млн руб., в 2023-м — 1,46 млн руб., в 2024-м — 1,9 млн руб.

В планах обустроить на этой территории пешеходные и веломаршруты, провести реновацию входных групп и мест отдыха, установить освещение и видеонаблюдение.

Владимир Береснев, один из основателей велодвижения в Перми:

— Круговая велодорожка в Черняевском лесу у велосипедистов и самокатчиков уже популярна. Удобно ехать вдоль леса и без светофоров. Радиальные дорожки, по которым можно срезать расстояния, тоже будут востребованы теми, кто едет из пункта А в пункт Б. На последней фокус-группе по Черняевскому лесу говорили о разделении трафика пешеходов и велосипедистов с самокатчиками. На мой взгляд, это невозможно, поскольку те, кто берёт велосипед/самокат в прокате, не едут из пункта А в пункт Б, а «гуляют» по парку, по тем же маршрутам, что и пешеходы. Там уместно установить мотивирующие элементы навигации, типа «не гоняй».

Стройки

Есть изменения и по крупным стройкам города. Например, стоимость строительства нового зоопарка в Перми увеличилась на 600 млн руб.

Согласно данным Адресной инвестиционной программы, теперь зоопарк обойдётся в 5,99 млрд руб. Так, строительство первой очереди оценивается в 3 млрд руб., второй — в 1,35 млрд руб. Ещё 1,51 млрд руб. необходимо для художественного оформления экспозиций и интерьеров зон, 37,3 млн руб. — для выноса аэрологической станции.

Как пояснили «Новому компаньону» в краевом минстрое, удорожание произошло после корректировки проекта. Она была связана с изменением требований по содержанию животных и удорожанием строительных материалов.

Проведение капитального ремонта ул. Сибирской в Перми оценивается в 1,76 млрд руб. Ремонт будет проводиться в два этапа. Первый — от ул. Пермской до ул. Монастырской, второй — от ул. Пермской до площади Карла Маркса.

Средства на капремонт планируется выделить как из краевого, так и из городского бюджета. Первый этап работ оценивается в 282,5 млн руб. Так, из региональной казны в 2022 году на эти цели будет предусмотрено 191,9 млн руб., из бюджета Перми — ещё 10 млн руб. В 2023 году из регионального бюджета могут выделить 80,5 млн руб.

Второй этап работ оценивают в 1,48 млрд руб. Из бюджета Перми на эти цели планируется выделить 69,9 млн руб. в 2024 году. Из краевого бюджета в 2022 году могут направить 375 млн руб., в 2023-м — 819,4 млн руб., в 2024-м — 220,9 млн руб.

Также предлагается выделить средства на капитальный ремонт площади Европы в Перми. Как говорится в пояснительной записке, речь идёт о ремонте дороги на ул. Монастырской между зданиями №2 и 3а.

Стоимость работ оценивается в 120,6 млн руб. Ремонт планируется в 2022—2023 годах на условиях софинансирования (50% — краевой бюджет, 50% — бюджет Перми).

Антон Удальёв, председатель инфраструктурного комитета Законодательного собрания Пермского края:

— Все называют разные причины, почему тормозятся стройки. Одни говорят, что всегда виноват заказчик, другие винят подрядчика, третьи скажут, что дело в конъюнктуре рынка. На самом деле, по моему мнению, соотношение ответственности: 70 — 20 — 10. Однозначно 70% зависит от заказчика, при этом половина от этого зависит от него ещё на этапе выбора площадки, составления техзадания. Очень многое зависит даже не от контроля, а от содействия исполнителю на этапе выполнения работ. Заказчик должен включаться и помогать. В то же время многие этим не занимаются, потому что боятся надзорных органов. Они могут сказать: «А почему ты помогаешь? Твоя задача заключить контракт и контролировать». Тут тот же закон о защите конкуренции срабатывает. Но помощь должна быть исходя из разумности, не быть чрезмерной.

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