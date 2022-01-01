Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Тёплый город В Чайковском молодые художники создают новую реальность Поделиться Твитнуть

Этот город придумал себе множество привлекательных эпитетов: он «самый белый» и «самый зелёный» в регионе, и «самый спортивный», разумеется, а ещё «самый музыкальный», и, конечно, «самый тёплый»: есть даже легенда, что в Чайковском растут пальмы. Всё это немножко правда: действительно, пальмы есть — но не на улицах, а в фойе музыкального училища; с музыкой тоже всё в порядке — здесь ежегодно проходит Международная академия молодых композиторов — одно из самых авангардных в мире событий в сфере академической музыки; и спорт не подкачал — Институт физической культуры, один из очень немногих в стране, и трамплин олимпийской категории тому доказательства. Белые дома в сосновом бору — тоже правда…

Но есть и другой Чайковский — город, известный в медиапространстве бесконечными конфликтами во власти, острой проблемой с вывозом бытовых отходов и прочими неаппетитными инфоповодами. Очень благополучный с виду — ухоженные палисадники, чистые улицы, изобильный рынок, заваленный приусадебными яблоками — он в то же время глубоко депрессивен. Основа этой депрессии, разумеется, экономическая. Основанный в советское время как город-спутник Воткинской ГЭС, которая получило своё название по какому-то недоразумению, поскольку от Воткинска расположена достаточно далеко, Чапйковский в не такие уж давние времена славился производством шёлковых тканей. Нынче шёлк не производят, шьют на бывшем комбинате шёлковых тканей что-то специальное, для силовых структур. Статус градообразующего предприятия переходил от одного небольшого завода к другому, пока окончательно не затерялся вместе с перспективами экономического развития.

Понятно, что молодёжь отсюда уезжает… Однако есть такие молодые люди, которые не только остаются, но и возвращаются на родину из столиц, мечтая сделать город продвинутым и современным.

…Когда зритель достигает «Точки входа» (6 +), он в недоумении видит ободранный фасад цокольного этажа жилой пятиэтажки, половину которого занимает супермаркет «Магнит». Во второй половине продают шубы, мёд… А за ширмой — «Точка входа», прообраз Чайковского будущего. Здесь звучит Space Oddity, дети учатся создавать витражи и любой посетитель может приобрести картину, авторскую бижутерию или оригинальную открытку, а может просто посидеть на специально сколоченной для таких целей скамейке, поболтать со знакомыми, познакомиться с новыми людьми.

Здесь всё время что-то происходит. То мастер-классы, то перформансы, то лекции, то концерты. Иван Бушуев, один из лучших в мире флейтистов, специализирующихся на современной музыке, приехал в Чайковский заранее, до начала Академии молодых композиторов (она пройдёт в середине сентября), чтобы записывать звуки ГЭС, но, узнав о проекте «Точка входа», организовал звуковую инсталляцию в пространстве выставки, а заодно провёл мастер-класс, посвящённый звукам реальной жизни в современной музыке.

«Точка входа» — короткая выставка с большим будущим. Местный предприниматель отдал художникам-энтузиастам пустующее торговое помещение — рядом с шубами и мёдом — всего на месяц; две недели художники приводили его в порядок, ещё на две недели открылась выставка. Пятого сентября кураторы намерены провести финисаж.

Эта дата — не конец проекта, как вернисаж не был его началом. Всё началось гораздо раньше — с деятельности экологической общественности, объединившейся вокруг активистки Галии Бурлаковой в организацию «Зелёная эволюция». Это не просто защитники природы, но и радетели обновления городской среды. По инициативе «Зелёной эволюции» проходит Эко-Арт-фестиваль, в его программе в 2021 году состоялась первая в Чайковском выставка актуального искусства на автомобильной парковке, нынешняя выставка — продуманная, кураторская, концептуальная — тоже проходит в рамках фестиваля.

Художники и общественники-экологи объединились вокруг идеи города будущего.

В апреле нынешнего года по инициативе всё той же Галии Бурлаковой в Чайковском прошёл семинар урбаниста Святослава Мурунова, на котором и родилась идея «Точки входа».

Выставку создавали три куратора. Все они уроженцы Чайковского, которые жили в других городах, но вернулись, потому что, по мнению возглавляющей кураторскую группу Дарьи Кузнецовой, работать с сырым, проблемным, но подлинным, исконным материалом гораздо интереснее, чем проводить время в солидных столичных институциях. Дарья окончила МГУ и работает в Центре современного искусства «Гараж», но планирует вернуться в Чайковский, на который у неё большие виды.

По мнению куратора, самые интересные перспективы для искусства открываются в тех городах, у которых других перспектив нет: именно здесь искусство может стать по-настоящему преображающей силой.

Второй куратор Максим Яштубаев живёт между Чайковским и Санкт-Петербургом, занимается татуировками и стрит-артом, а в «Точке входа» отвечает за коммуникации с местным сообществом и помогает Дарье с кураторскими текстами. Тексты, между прочим, отличные.

Мария Павловская, третий куратор, наиболее вписана в местное сообщество, она отвечает за привлечение авторов и формирование экспозиции, в которой и она, и Максим Яштубаев доже присутствуют со своими работами.

Экспозиция «Точки входа», надо сказать, очень эклектичная, что неудивительно, поскольку такова художественная среда Чайковского. Здесь — яркий декоративный оп-арт, напротив инсталляции с использованием предметов реди-мейд, дальше вполне салонные натюрморты с букетами, а там — пейзажи с Воткинской ГЭС, вполне реалистичные, никакого отношения к совриску... Очень много набросков, этюдов.

Уровень профессионализма тоже очень разный — от хорошей, набитой руки до полнейшего наива.

Несмотря на внешнюю эклектичность, ничего случайного здесь нет. Какие-то работы оказались в экспозиции по просьбам представителей местного арт-сообщества — керамистов, витражников, дизайнеров одежды, и это важно, потому что цель проекта — объединить творческие силы Чайковского, создать не просто тусовку, а креативное сообщество. Пейзажи Чайковского и его окрестностей, как бы они ни конфликтовали с идеей актуального искусства, здесь тоже важны, потому что «Точка входа» — это рефлексия на тему городской среды.

В пёстром сообществе авторов выставки выделяется несколько особо ярких и плодовитых. Александр Бессмертных словно пытается освоить все стили живописи — от реализма до авангарда. Его экспрессионистические «Тростники» написаны пучками травы вместо кисточки.

Алла Шикалова в Чайковском — художник с именем. Она работает в технике витража, создаёт авторскую бижутерию, а на выставке представила трогательные инсталляции с природными объектами — «Слёзы берёзы», где на кусочке бересты виднеется маленькая красная стеклянная капля, и «Эхо» — ракушка, обрамлённая каплями олова.

Георгия Добрых Дарья Кузнецова называет «ностальгическим художником»: его фотосерия «Молодость» показывает не просто жизнь молодёжи, но жизнь молодёжи в Чайковском. По словам куратора, «Молодость в Чайковском — это лучшее, что может случиться с человеком».

Сюрреалистические инсталляции Сергея Лушникова, созданные с использованием предметов одноразовой упаковки, идеологически вписываются в экологическую тематику — ведь выставка проходит в рамках Эко-Арт-феста.

Наибольшее впечатление на зрителей производят работы Милославы Имайкиной, которой всего 14 лет. Её коллажи, выполненные в кислотных цветах с использованием найденных предметов и записок, адресованных зрителю (их нужно развернуть и прочитать), это исповедь девушки, живущей очень непростой внутренней жизнью. Работы Милославы создают образ существа хрупкого, искреннего и ранимого. По словам Дарьи Кузнецовой, художница именно такова — «тургеневская барышня» в красивых платьях под старину, и в то же время бунтующий подросток.

Надо честно признать, что все участники выставки, как бы они ни стремились к авангарду, пока не в контексте актуального искусства. Им нужна хорошая школа, подобная пермской «Арт-Политике», выпускники которой — Пётр Стабровский, Елена Слобцева, Любовь Шмыкова и другие — успешно работают в совриске. Дарья Кузнецова отлично понимает, что образование для местного арт-сообщества необходимо, и намерена работать в этом направлении.

У куратора выставки вообще большие планы. Сейчас Дарья занята регистрацией некоммерческой организации, которая будет воплощать в жизнь большой проект «Чайковский | Горизонт новых возможностей». Планируется открытие креативного пространства с выставочным залом, кофейней, коворкингом, бутиками с продукцией творческих мастерских. Слово «Горизонт» в названии проекта не случайно: так называется кинотеатр, давно закрытый и признанный аварийным, который местное сообщество мечтает отреставрировать и сделать культурным центром.

Активисты понимают, что это пока мечта, и не факт, что она сбудется, однако планы по созданию креативного пространства, в котором художники могли бы применить себя вместо того, чтобы тусоваться по квартирам, вполне реальны, тем более что их поддерживают некоторые представители местного бизнеса.

Чайковские художники мечтают выйти в город и влиять на городскую среду. Чайковский уже сегодня отличается высокой концентрацией качественного стрит-арта, а после фестиваля его станет ещё больше: в содружестве с «Зелёной эволюцией» представители арт-сообщества оформили городские родники, а на днях группа под руководством Марии Павловской закончила роспись стен трансформаторной подстанции во дворе жилого дома, где появились супрематические образы с картин Казимира Малевича.

Чайковский по-своему переживает постиндустриальный кризис. Кинотеатр — типовое здание советского модернизма — вполне может стать символом возрождения, не хуже чем «Гараж» в Москве или «Завод Шпагина» в Перми.

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